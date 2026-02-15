Încă două locomotive, modernizate de Softronic prin PNRR, au ajuns în București. Cum arată „Lucia Sturdza Bulandra” și „Ioan Cantacuzino”

19:50

Preţurile de consum în Statele Unite ale Americii au crescut mai puţin decât se estima în ianuarie, dar inflaţia de bază s-a consolidat, după ce companiile au majorat preţurile la începutul anului, ceea ce, alături de stabilizarea pieţei muncii, ar putea permite Rezervei Federale a SUA (Fed) să menţină nemodificate dobânzile pentru o perioadă, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.