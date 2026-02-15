Un gigant francez angajează masiv în România. Scor Re caută 300 de oameni calificați, cu o nouă conducere
Economica.net, 15 februarie 2026 14:50
Scor Re, unul dintre cei mai mari jucători din piața europeană a reasigurărilor, își dezvoltă biroul din România. După ce a numit un nou director, compania vrea să angajeze cel puțin 300 de oameni în următoare perioadă și să facă din țara noastră unul dintre hub-urile de bază ale grupului.
• • •
Acum o oră
14:50
Lagarde respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa şi susţine stimulentele # Economica.net
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea "stimulentelor", pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
14:50
Acum 2 ore
14:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa la Consiliul pentru Pace care va avea loc în SUA, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
13:50
Eurogrupul reia dezbaterea pentru consolidarea euro şi pentru a discuta hegemonia dolarului # Economica.net
Miniştrii Economiei şi Finanţelor din zona euro (Eurogrupul) va relua luni discuţiile pentru consolidarea rolului internaţional al euro ca modalitate de a garanta "suveranitatea monetară" a monedei comune şi, în acelaşi timp, pentru a concura hegemonia globală a dolarului, într-un moment în care există îndoieli privind "bancnota verde" ca activ sigur, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
13:20
Bursa de la Bucuresti a pierdut 7,36 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 7,36 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,29%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 619,9 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
13:10
Grupul german REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, a deschis primul magazin BIPA din România luna trecută și face deja angajări pentru un nou magazin.
12:20
Încă două locomotive, modernizate de Softronic prin PNRR, au ajuns în București. Cum arată „Lucia Sturdza Bulandra” și „Ioan Cantacuzino” # Economica.net
Locomotivele 481-014 și 481-015, modernizate de Softronic pentru CFR Călători, au ajuns în Gara de Nord, potrivit Trainspotting România.
12:10
Produse contrafăcute de peste 14,3 milioane lei, capturate de poliţiştii de frontieră în ultima săptămână # Economica.net
Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit şi indisponibilizat, în perioada 6-13 februarie, peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute a căror valoare totală estimată depăşeşte 14,3 milioane de lei, în situaţia comercializării acestora ca produse originale, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), potrivit Agerpres.
12:00
Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
12:00
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), anunță Agerpres.
11:50
Banca Centrală Europeană extinde accesul de urgenţă la euro, în contextul tensiunilor geopolitice # Economica.net
Banca Centrală Europeană extinde pentru toate băncile centrale din lume accesul de urgenţă la euro, într-un moment în care relaţiile dintre Europa şi alte ţări se schimbă, ca urmarea a războaielor comerciale şi altor tensiuni geopolitice, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
Acum 6 ore
11:20
Se poate și așa: energia este gratuită în această după amiază pe piața spot de la București # Economica.net
Prețul spot al energiei electrice este zero sau aproape de zero în unele intervale ale zilei de duminică, 15 februarie, pe piața pentru a doua zi (PZU) de energie elecrică de la București.
11:00
Uber vrea să reintroducă serviciul Uber Eats în România, la 6 ani după ce renunțase la el # Economica.net
Uber intenţionează să-şi extindă în acest an activitatea de livrare în şapte noi ţări europene, între care România, pe măsură ce grupurile tehnologice îşi intensifică eforturile pe piaţa livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro, scrie duminică Financial Times (FT), preluat de Reuters.
10:40
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere în următoarele zile până la valoarea de 5.900 mc/s, situându-se peste media lunii februarie (5.400 mc/s), exceptând ultimele trei zile ale intervalului, potrivit prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 14 - 21 februarie 2026, preluată de Agerpres.
Acum 8 ore
09:10
Beijingul speră să ducă la un "nou nivel" relaţiile sale cu Berlinul, i-a spus ministrul chinez de externe, Wang Yi, cancelarului german Friedrich Merz, în timpul unei întâlniri sâmbătă, pe marginea Conferinţei de Securitate de la München, relatează AFP, preluată de Agerpres.
09:00
VIDEO Locomotivă Alstom, fabricată pentru România, surprinsă în teste în nordul Germaniei # Economica.net
Pasionații de trenuri au postat imagini cu o locomotivă Alstom în teste, ce ar fi destinată CFR Călători.
09:00
Cutremur cu magnitudinea 3,5 în judeţul Vrancea, în noaptea de sâmbătă spre duminică # Economica.net
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citate de Agerpres.
Acum 24 ore
22:00
Ce planuri are Digi cu prețurile abonamentelor în 2026. Compania este investigată pentru posibil abuz de poziție dominantă # Economica.net
Digi Communications va menține tarifele sale actuale pentru serviciile pe care le oferă, respectiv telefonie mobilă, internet fix și cablu TV, potrivit lui Serghei Bulgac, CEO-ul companiei, la solicitarea Economica.net.
17:30
Alexandru Rogobete: Până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara va trebui dat în folosinţă. # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă, la Timişoara, că până la finalul anului 2028 Institutul Regional de Oncologie va trebui dat în folosinţă.
17:30
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Imagini noi cu lotul 1 Nord, ce ar putea fi dat parțial în trafic la primăvară # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Amintim că o parte din acest lot ar putea fi deschisă încă din această primăvară, potrivit estimărilor constructorului Retter.
17:20
USR vrea introducerea de standarde unice pentru site-urile instituțiilor publice – proiect de lege # Economica.net
Senatorul USR Ciprian Rus (foto), preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu paginile şi serviciile online ale instituţiilor publice, transmite Agerpres.
17:10
Zelenski spune că SUA cer prea des Ucrainei să fie concesivă în negocieri și nu Rusiei # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că discuţiile de pace mediate de americani săptămâna viitoare la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat preocuparea că Ucrainei i se cere "prea des" să facă concesii în negocieri, relatează Reuters, transmite Agerpres.
16:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunţat că discută cu Franţa despre descurajare nucleară, relatează AFP, transmite Agerpres.
15:50
Românii, încurajați să meargă în vacanța de schi la bulgari prin circulație mai rapidă pe podul Giurgiu – Ruse # Economica.net
Semafoarele la podul Giurgiu - Ruse vor fi ajustate de către vecinii bulgari astfel încât să permită circulația mai rapidă a turiştilor români care vor sa meargă în vacanța de schi la sud de Dunăre, anunță secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
15:50
Giorgia Meloni anunță că Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui trump în calitate de țară observatoare # Economica.net
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează agenția germană de presă DPA, transmite Agerpres.
15:30
VIDEO Autostrada Sibiu – Pitești: Încep lucrările la un nou tunel pe Secțiunea Boița – Cornetu # Economica.net
Asocierea de constructori turci Mapa - Cengiz a intrat într-o nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu - Pitești, anunță sâmbătă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
15:30
An record pentru turismul din Bulgaria. Aproape un milion de români au vizitat țara vecină în 2025 # Economica.net
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite, transmite Agerpres.
Ieri
15:00
Mircea Geoană: Un discurs echilibrat al lui Marco Rubio la Munchen, în contrast cu cel al lui J.D. vance de anul trecut. Relaţia transatlantică rămâne esenţială, însă trebuie un nou echilibru # Economica.net
Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru şi numitor comun, a declarat sâmbătă fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană.
14:50
ANM: Vreme caldă în București, cu intesificări ale vântului și precipitații temporare # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru municipiul Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare, transmite Agerpres.
14:30
Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au dat peste 2.600 de amenzi într-o săptămână. Cele mai multe pentru viteză # Economica.net
Peste 2.600 de sancţiuni au fost aplicate, într-o săptămână, de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi, cele maimulte, 479, pentru depăşirea vitezei legale, relatează Agerpres.
13:50
ANM: Cod galben de ninsori viscolite pentru mai multe județe. Cod galben de vânt în Dobrogea și estul Munteniei # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, privind precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, gheţuş, intensificări ale vântului şi răcire accentuată, precum şi mai multe atenţionări Cod galben de vânt şi ninsori viscolite pentru diferite zone ale ţării, transmite Agerpres.
13:20
România digitală: aproape 13 milioane de conturi social media. Un român petrece o zi și jumătate dintr-o săptămână pe Facebook, TikTok, Instagram și YouTube # Economica.net
La finalul anului 2025, în România existau 12,9 milioane de identități active de utilizatori de social media, echivalentă cu 68,3% din populația totală a României, arată o analiză a DataReportal, care citează Kepios.
13:10
Keir Starmer, la Conferința de la Munchen: Trebuie să fim capabili să descurajăm agresiunea şi da, dacă e nevoie, trebuie să fim pregătiţi pentru luptă # Economica.net
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, importanţa construirii de ''putere brută'' şi a pregătirii de a lupta, în caz de nevoie, informează Reuters, transmite Agerpres.
13:00
Ursula von der Leyen, la Conferința de la Munchen: Securitatea Europei nu a fost mereu considerată ca responsabilitatea noastră primară. Dar acest lucru s-a schimbat # Economica.net
Europa, care de decenii întregi depinde de SUA pentru apărarea sa, trebuie totuşi ''să treacă la viteza superioară şi să-şi asume responsabilităţi'', a afirmat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
12:50
Valoarea amenzilor date de ANPC în ianuarie 2026 a explodat. Suma este cu 90% mai mare # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 5.089 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 26,47 de milioane de lei, în luna ianuarie 2026, în creştere cu 90% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit unui comunicat de presă.
12:30
Alexandru Nazare, după ce Fitch a decis să mențină ratingul României: Am preluat un deficit care atingea niveluri record şi am luat deciziile necesare pentru a-l reduce # Economica.net
Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings arată că partenerii externi au încredere în capacitatea Guvernului de a lua deciziile pentru stabilitatea României, iar prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, susţine Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, relatează Agerpres.
12:20
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunţat finalizarea lucrărilor de remediere a deranjamentului tehnic survenit la linia de contact, pe sectorul feroviar Caţa - Beia, iar circulaţia trenurilor a fost reluată în condiţii de siguranţă începând cu ora 02:47, transmite Agerpres.
12:10
Guvernul salută preluarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova de către CN APM S.A. Constanța # Economica.net
Guvernul salută tranzacţia în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internaţional Giurgiuleşti, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa, relatează Agerpres.
11:30
Mathnasium România se extinde la nivel național. Deschide un centru nou în București și anunță că va semna primele contracte de franciză în provincie # Economica.net
Mathnasium România, parte a celei mai mari rețele internaționale de centre dedicate exclusiv matematicii, anunță că începe extinderea națională, după validarea cu succes a modelului educational printr-un centru pilot deschis anul trecut în cartierul Aviației din București.
11:10
Conferința de la Munchen. Marco Rubio: SUA sunt pregătite să restaureze ordinea mondială # Economica.net
Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la ''reinstaurarea'' ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineaţă secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
10:40
SUA anunță că e improbabil ca regulile mai stricte de călătorie pentru turiștii din peste 40 de țări să intre în vigoare înainte de jumătatea anului # Economica.net
Regulile mai stricte pentru turiştii din peste 40 de ţări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil să intre în vigoare înainte de jumătatea acestui an, a anunţat Administraţia americană pentru Vămi şi Protecţia Frontierelor (CBP), transmite sâmbătă DPA, relatează Agerpres.
10:10
Scandalul Epstein are efecte și-n Emiratele Arabe Unite. Șeful gigantului portuar DP World din Dubai pleacă din funcție din cauza conexiunilor cu celebrul pedofil # Economica.net
Șeful operatorului portuar global DP World a părăsit compania ca urmare a intensificării presiunilor asupra sa după dezvăluirea legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, mort într-o pușcărie americană în 2019.
10:10
TikTok recrutează în România vorbitori de limbi străine care vor monitoriza conţinutul produs în reţea. Nu vor fi însă angajaţii TikTok, dar vor lucra pentru companie # Economica.net
TikTok recrutează români care au cunoştinţe solide a două limbi străine, dintre care una e engleza. Posturile sunt în Bucureşti şi implică monitorizarea conţinutului produs în reţeaua de socializare, însă angajatorul din acte nu va fi TikTok, ci un agent de muncă temporară cu care românii vor semna contractele de muncă şi de la care îşi vor primi salariile.
09:30
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu premierul danez Mette Frederiksen și cu cel groenlandez Jens-Frederik Nielsen. Discuția a fost considerată constructivă de partea daneză # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut vineri la Munchen o întrevedere cu şefa Guvernului danez Mette Frederiksen şi cu omologul său groenlandez Jens-Frederik Nielsen, cu care a discutat despre Groenlanda, teritoriu râvnit de preşedintele Donald Trump, informează AFP, citată de Agerpres.
00:10
Anunțul pe care îl aștepta Guvernul, după intrarea în recesiune tehnică. Fitch ne ține în lumea bună, scăpăm iar de junk # Economica.net
Fitch Ratings a publicat anunțul privind evaluarea ratingului României la doar 12 ore după ce am aflat că ne aflăm în recesiune tehnică, cu un PIB în scădere în ultimele două trimestre din anul trecut. Sunt vești bune, în condițiile în care agenția ne menține în "lumea bună", cu un rating BBB-, ultima treaptă deasupra categoriei "junk" a țărilor cu risc foarte mare de insolvabilitate.
13 februarie 2026
22:10
Ludovic Orban sare în sprijinul lui Bolojan. „Recesiunea tehnică nu este provocată doar de ce a făcut Guvernul Bolojan în ultimele 7 luni. Este rezultatul a 4 ani de trend descendent” # Economica.net
Recesiunea tehnică anunţată de INS nu trebuie să panicheze pe nimeni, spune preşedintele partidului Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, care consideră că aceasta nu este rezultatul unei crize economice, ci consecinţa unui trend constant de descreştere din ultimii patru ani, relatează Agerpres.
22:10
Cea mai scumpă sărbătoare din istorie va fi sâmbătă, 14 februarie. Ce este paradoxul inelului cu diamant, fenomenul de Valentine’s Day # Economica.net
Toate materiile prime care intră în compoziția celor mai cumpărate cadouri oferite de Ziua Îndrăgostiților (Valentine's Day) sunt la niveluri record. De la cacaoa și zahărul folosite pentru prepararea bomboanelor de ciocolată, până la metalele prețioase, flori și cafea, cotațiile sunt "la cer". Și totuși, pentru cei puțini care își permit, este și o veste bună: prețul diamantelor scade, în general, în astfel de momente, iar pentru aceasta există și o explicație tehnică.
21:50
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a pus capăt statutului de protecţie temporară pentru Yemen, a declarat vineri secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem (foto), cea mai recentă măsură care vizează imigranţii, relatează Reuters, transmite Agerpres.
21:40
Trump îl îndemnă pe Zelenski să se miște dacă vrea să ajungă la un acord de pace cu Rusia # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu "se mişcă", spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
21:20
Premieră: ANRE retrage autorizația de înființare emisă deja pentru un parc eolian. Ce spune șeful instituției # Economica.net
ANRE retrage o autorizație de înființare pentru un parc eolian pentru că investitorul nu a făcut în final dovada că are banii să-l facă. Este o premieră, după cum ne-a spus președintele instituției. De asemenea, ANRE a început de mai multă vreme “curățarea” rețelei de ATR-urile fantomă – peste 9.200 MW “pe hârtie” au fost anulați în anul 2025.
