Bursa de la Bucuresti a pierdut 7,36 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

ANRE retrage o autorizație de înființare pentru un parc eolian pentru că investitorul nu a făcut în final dovada că are banii să-l facă. Este o premieră, după cum ne-a spus președintele instituției. De asemenea, ANRE a început de mai multă vreme “curățarea” rețelei de ATR-urile fantomă – peste 9.200 MW “pe hârtie” au fost anulați în anul 2025.