Zelenski anunţă noi ajutoare europene militare şi energetice pentru Ucraina

Toate materiile prime care intră în compoziția celor mai cumpărate cadouri oferite de Ziua Îndrăgostiților (Valentine's Day) sunt la niveluri record. De la cacaoa și zahărul folosite pentru prepararea bomboanelor de ciocolată, până la metalele prețioase, flori și cafea, cotațiile sunt "la cer". Și totuși, pentru cei puțini care își permit, este și o veste bună: prețul diamantelor scade, în general, în astfel de momente, iar pentru aceasta există și o explicație tehnică.