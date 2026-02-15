Ţările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump

10:10

TikTok recrutează români care au cunoştinţe solide a două limbi străine, dintre care una e engleza. Posturile sunt în Bucureşti şi implică monitorizarea conţinutului produs în reţeaua de socializare, însă angajatorul din acte nu va fi TikTok, ci un agent de muncă temporară cu care românii vor semna contractele de muncă şi de la care îşi vor primi salariile.