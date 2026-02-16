Vreme deosebit de rece şi un nou strat de zăpadă, în Capitală, în următoarele zile. Prognoza meteo pentru București, perioada 16-19 februarie

16:10

Unii plimbă pisica în lesă, alții poartă un șobolan pe umăr… iar alții un porumbel în geantă. Sună ca o glumă, dar este realitate. Newyorkeza Jardine (26), din Brooklyn, se laudă pe internet cu animalul ei de companie foarte neobișnuit, de care nu se desparte nicio clipă.