Un adolescent din Braşov a vandalizat două autoturisme pentru că primise o provocare online. El a transmis live faptele
DigiFM.ro, 16 februarie 2026 16:50
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe o reţea de socializare. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism. Tânărul a transmis pe reţeaua de socializare faptele, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
16:50
Ilia Malinin, star al patinajului artistic, dezvăluie că a fost ţinta unor abuzuri online. „Chiar şi cele mai fericite amintiri ale tale pot fi pătate de zgomot” # DigiFM.ro
Vedeta patinajului artistic Ilia Malinin a vorbit despre dezamăgirea sa de la Jocurile Olimpice şi despre abuzurile online, însă a dat de înţeles că va fi prezent la evenimentul demonstrativ de la Milano-Cortina, de sâmbătă, informează DPA.
16:50
Un adolescent din Braşov a vandalizat două autoturisme pentru că primise o provocare online. El a transmis live faptele # DigiFM.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe o reţea de socializare. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism. Tânărul a transmis pe reţeaua de socializare faptele, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.
16:40
Rubio afirmă că SUA nu încearcă să impună numănui un acord de pace în războiul din Ucraina # DigiFM.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, unde s-a deplasat după vizita în Slovacia, că Washingtonul caută ca Moscova şi Kievul să pună capăt războiului în Ucraina, dar nu intenţionează să "impună nimănui un acord" şi nici "să forţeze" acceptarea unui pact pe care vreuna dintre părţi nu şi-l doreşte, relatează EFE.
Acum 2 ore
16:20
La doar 25 de ani, Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea: Tenisul este „rasist, misogin şi homofob” # DigiFM.ro
Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea din tenis la vârsta de 25 de ani, afirmând că acest sport are o cultură „rasistă, misogină, homofobă şi ostilă”.
16:20
Kremlinul respinge drept ”nefondate” acuzaţiile europenilor de otrăvire a lui Aleksei Navalnîi # DigiFM.ro
Kremlinul respinge luni drept ”nefondate” acuzaţii din partea a cinci state europene potrivit cărora opozantul rus Aleksei Navalnîi a murit otrăvit de către Moscova, la închisoare, cu epibatidină - o ”toxină rară” -, în urmă cu exact doi ani, relatează AFP.
Acum 4 ore
15:20
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în turul doi la Dubai. Premiul obținut de româncă # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea continuă parcursul solid la turneul WTA 1000 de la Dubai, după ce s-a calificat în turul al doilea și și-a asigurat deja un premiu financiar consistent, alături de puncte importante în clasamentul mondial.
15:20
Volodimir Zelenski, despre Vladimir Putin: „Nu mai are prea mult timp la dispoziție. Sunt mai tânăr decât el” # DigiFM.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o afirmație neașteptată despre liderul rus Vladimir Putin, spunând că acesta „nu mai are prea mult timp la dispoziție”, într-un interviu acordat publicației Politico, în marja Conferinței de Securitate de la München.
14:10
Mama lui Navalnîi, Liudmila, cere să i se facă dreptate fiului său ”otrăvit”: ”Fiul nostru n-a murit în închisoare, el a fost asasinat” # DigiFM.ro
Mama defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Liudmila Navalnaia, cere, luni, să i se facă ”dreptate” fiului său, la comemorarea a doi ani de moartea acestuia, după ce o anchetă desfăşurată de către cinci ţări europene a arătat în weekend că a fost ”otrăvit” cu o toxină rară, relatează AFP.
Acum 6 ore
12:30
Salma Hayek produce un film pentru a apăra imaginea Mexicului: „Un proiect foarte important într-un moment când suntem atacaţi moral”. În rolul principal, Angelina Jolie # DigiFM.ro
Salma Hayek a anunţat duminică la Ciudad de Mexico că lucrează la producţia unui film destinat să corecteze, în opinia vedetei, imaginea ''eronată'' pe care unele voci o transmit despre Mexic şi să răspundă atacurilor îndreptate împotriva ţării sale, informează AFP.
12:20
Vreme deosebit de rece şi un nou strat de zăpadă, în Capitală, în următoarele zile. Prognoza meteo pentru București, perioada 16-19 februarie # DigiFM.ro
Vremea se va răci considerabil în Bucureşti, în următoarele zile, cerul va fi noros şi se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în timp ce se va depune strat nou de zăpadă, conform prognozei de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
12:10
Operatorul centralei nucleare de la Fukushima reia distribuţia de electricitate după o pauză de 14 ani # DigiFM.ro
Compania japoneză de utilităţi Tokyo Electric Power, operatorul centralei nucleare avariate de la Fukushima, a reluat luni producţia şi distribuţia de electricitate de la una dintre instalaţiile sale nucleare, pentru prima dată în ultimii 14 ani, în contextul în care se pregăteşte să reia activitatea comercială, transmite EFE.
12:00
Câştig de peste 660.000 de lei la tragerea Noroc Plus, duminică. Reportul la Joker, categoria I, depășește 10,38 milioane de euro # DigiFM.ro
La tragerea Noroc Plus de duminică s-a înregistrat un câştig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei, biletul norocos fiind jucat pe bilete.loto.ro, informează Loteria Română.
Acum 8 ore
10:40
Meteorologii anunță ploi, ninsori și viscol în mai multe regiuni, până joi. Care sunt zonele aflate sub Cod galben # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vremea va fi rece, cu temperaturi minime negative în toată ţara, iar precipitaţiile, care se vor extinde, vor fi mixte la început, iar apoi vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări, în cea mai mare parte a ţării, cu viteze de 45-65 de kilometri pe oră, iar în sud şi sud-est va fi viscol.
09:50
Fostul preşedinte american Barack Obama spune că extratereştrii sunt reali, dar că nu i-a văzut personal # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a declarat într-un interviu la un podcast că extratereştrii "sunt reali", dar că nu i-a văzut personal şi a negat că ar exista exemplare "ascunse" în enigmatica bază militară "Zona 51" din statul Nevada, transmite luni EFE.
09:40
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
09:40
Erdogan își amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei 'probleme de sănătate' a președintelui EAU # DigiFM.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul său din Emiratele Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, are o 'problemă de sănătate', conform unui mesaj postat duminică pe X de către echipele sale și șters rapid, notează AFP.
Acum 12 ore
09:30
Haos pe șoselele din România. Ninsori abundente în Harghita, aluviuni pe DN2 și căderi de pietre în Pasul Gutâi, trafic afectat grav # DigiFM.ro
Drumarii au anunţat, duminică seară, intervenţii în mai multe zone ale ţării, unde au apărut probleme pe carosabil, fie din cauza ploilor abundente, fie din cauza zăpezii.
09:30
NBA - USA Stars a câştigat All Star Game 2026. Barack Obama şi prinţul Harry, prezenţi la meciul de la Los Angeles # DigiFM.ro
Echipa USA Stars a câştigat All Star Game 2026, impunându-se în finală împotriva echipei USA Stripes (47-21) într-o nouă versiune a acestui spectacol, într-un mini-turneu cu trei echipe.
09:20
Scăpări de gaz la cinci apartamente dintr-un bloc din Târgu Mureş. A fost sistată furnizarea pentru 44 de apartamente # DigiFM.ro
Pompierii au intervenit, duminică seară, la un bloc din Târgu Mureş, după ce a fost semnalat miroz de gaz pe casa scării. Verificările au arătat scăpări la cinci apartament, fiind închisă conducta. În aceste condiţii, 44 de apartamente nu au momentan gaz metan.
Acum 24 ore
17:40
Maria Zaharova respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: "Propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului" # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică derivată din pielea unei broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală, conform TASS.
Ieri
17:00
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată emailuri făcute publice # DigiFM.ro
O serie de emailuri recent desecretizate de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) arată că Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, i-ar fi cerut lui Jeffrey Epstein să o angajeze ca asistentă la reședința sa, susținând că are „disperată” nevoie de bani.
16:30
Lindsey Vonn, operată a patra oară după căzătura de la JO 2026: "Am ales să îmi asum acest risc. Mental, eram mai pregătită ca niciodată" # DigiFM.ro
După a patra operaţie la piciorul stâng, efectuată sâmbătă, Lindsey Vonn a dat veşti despre starea sa pe reţelele sociale. Într-o postare pe Instagram, vedeta americană, grav accidentată în timpul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice 2026, acum o săptămână, a ţinut să „împărtăşească câteva gânduri”, înainte de a-şi continua recuperarea în Statele Unite.
16:30
Un poliţist din Galaţi, cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie și nu i-a acordat prioritate # DigiFM.ro
Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenţie şi nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliţie care mergea în același loc.
15:50
Cine e bărbatul care a apărut lângă 16 sportivi din 13 țări la JO de iarnă 2026. Succesul lor stă de multe ori și în mâinile lui # DigiFM.ro
Privitorii atenți ai probelor de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 ar putea crede că văd dublu atunci când antrenorul francez Benoit Richaud apare pe ecran purtând, la interval de câteva minute, atât geaca echipei Franței, cât și pe cea a Georgiei, de exemplu.
15:20
Care sunt șansele ca Ucraina să adere la UE în 2027, așa cum își dorește Zelenski? Kaja Kallas: "Am impresia că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă" # DigiFM.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, 15 februarie, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că are impresia că guvernele UE nu sunt pregătite să acorde Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării în acest sens a preşedintelui Volodimir Zelenski.
15:10
Norvegianul Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. Are 9 medalii de aur în palmares # DigiFM.ro
Norvegianul Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a obţinut a 9-a sa medalie de aur, în proba de ştafetă schi fond 4x7,5 km, de la Milano-Cortina 2026, scrie AFP.
14:20
O sportivă din Ucraina, cerută în căsătorie la baza pârtiei de schi, la sfârșitul probei care i-a adus calificarea în finala olimpică # DigiFM.ro
La finalul celor trei manşe de calificare la schi acrobatic de la Jocurile Olimpice, Katerina Kotsar a avut surpriza să fie cerută în căsătorie de partenerul ei la baza pârtiei. Sportiva ucraineană, care s-a calificat în finală, a spus da.
14:20
Nicuşor Dan a anunţat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii, în SUA: "România va avea calitate de observator" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii, la Washington.
13:30
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00.
13:00
Paula Seling, mesaj de ziua Elenei, fetița pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă curajul curat, bunătatea autentică, entuziasmul adevărat" # DigiFM.ro
Paula Seling a transmis un mesaj cald cu ocazia zilei de naștere a Elenei, fetița pe care a adoptat-o acum nouă ani și pe care o numește, fără umbră de ezitare, "cea mai mare bucurie și cea mai frumoasă realizare a vieții mele". Fiica Paulei Seling a împlinit 12 ani.
12:30
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment adorabil între cei doi # DigiFM.ro
Meghan Markle a marcat Valentine’s Day cu o imagine adorabilă, care a atras imediat atenția fanilor. Prințul Harry și fiica lui, micuța Lilibet, apar îmbrățișați în grădina casei lor, afișându-și părul roșcat.
11:50
Report la Joker de peste 10,24 milioane de euro, la tragerile loto din 15 februarie 2026 # DigiFM.ro
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, 15 februarie, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro).
11:10
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medalia de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026 # DigiFM.ro
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au luat medalia de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.
10:40
Motanul Larry, rezidentul permanent din Downing Street 10. S-au împlinit 15 ani de când a fost adoptat și a început să întâmpine liderii politici ai lumii # DigiFM.ro
Motanul Larry, cea mai cunoscută pisică din Marea Britanie, împlineşte 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci, patrulând coridoarele puterii din jurul numărului 10 pe Downing Street.
10:20
Salvamontiștii au intervenit de urgență sâmbătă, 14 februarie, în urma a 125 de apeluri de ajutor, fiind salvate în total 130 de persoane în urma acestor misiuni, a informat, duminică, Dispeceratul Național al Salvamont România.
10:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:50
Barack Obama compară "comportamentul necorespunzător" al ICE în Minnesota cu dictaturile # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Barack Obama a criticat comportamentul agenţilor Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) din Minnesota, calificându-l drept periculos şi afirmând că acest ”comportament necorespunzător” este similar cu ceea ce ”am văzut în ţările autoritare” şi ”în dictaturi”.
09:40
Fratele lui James Van Der Beek, omagiu sfâșietor după moartea actorului: "Nu știam că va durea atât de tare. L-am admirat încă de când m-am născut" # DigiFM.ro
James Van Der Beek a murit pe 11 februarie, la vârsta de 48 de ani, după ce fusese diagnosticat cu cancer colorectal în 2023. Anunțul a fost făcut de soția actorului, Kimberly Van Der Beek, care a declarat că James „și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate.”
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Gisele Pelicot, un simbol al victimelor violurilor, copleşită de o scrisoare primită de la regina Camilla: "A fost o onoare. Nu mă așteptam" # DigiFM.ro
Gisele Pelicot, o supravieţuitoare a violurilor la care a fost supusă ani întregi, a declarat că s-a simţit "copleşită" după ce a primit o scrisoare personală de susţinere din partea reginei Camilla a Marii Britanii, relatează DPA/PA Media.
17:20
Presa din SUA, contrariată de rezultatul lui Ilia Malinin la JO 2026: "Cea mai şocantă şi devastatoare prestaţie"; "Nimeni nu-și putea credea ochilor" # DigiFM.ro
Presa din Statele Unite încerca să înţeleagă cum Ilia Malinin a ratat atât de mult în programul său în proba de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice.
16:20
Aleksei Navalnîi, otrăvit cu o substanţă care se găseşte în pielea unei broaște din Ecuador. Mari puteri din Europa acuză: "Complotul barbar al Kremlinului pentru a-l reduce la tăcere" # DigiFM.ro
Aleksei Navalnîi, fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie, a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunţat sâmbătă, 14 februarie, ministrul de Externe al Marii Britanii, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Regatului Unit, relatează Sky News şi The Guardian.
16:00
Ce se întâmplă de la 1 aprilie, după expirarea plafonării prețului la gaze. Ministrul Energiei explică: "Am găsit o formulă hibridă" # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
15:40
Zelenski, despre Putin: "Sunt un om liber și sunt mai tânăr decât el. Slavă Domnului, nu mai are mult timp" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o discuţie cu POLITICO, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen, că Vladimir Putin se află „într-o poziţie dificilă”, din cauza temerilor pe care le are, legate inclusiv de vârstă, relatează Le Figaro.
15:10
Bulgaria a înregistrat un număr record de turişti din România, în 2025. Câți români au vizitat țara vecină # DigiFM.ro
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.
15:10
ANM a emis, sâmbătă, 14 februarie, o informare meteorologică pentru Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare.
14:00
Baschetbalistul Chris Paul şi-a anunţat retragerea, după 21 sezoane în NBA: "E greu să ştiu cu adevărat cum să mă simt" # DigiFM.ro
Baschetbalistul Chris Paul şi-a anunţat retragerea, după 21 sezoane în NBA, la câteva momente după ce ultima sa echipă, Toronto Raptors, a anunţat că a decis să-i rezilieze contractul, scrie EFE.
13:30
Unde este Oscar Pistorius acum, la 13 ani de când a împușcat-o mortal pe iubita lui, Reeva Steenkamp. Cum arată viața fostului campion olimpic astăzi # DigiFM.ro
Pe 14 februarie 2013, de Ziua Îndrăgostiților, Oscar Pistorius a împușcat-o mortal pe iubita lui, Reeva Steenkamp. 13 ani mai târziu, cazul continuă să rămână unul dintre cele mai mediatizate procese din istoria recentă.
12:00
Se sctrică vremea. Meteorologii anunță precipitații, vânt puternic și scădere a temperaturilor # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest.
11:30
AC Milan a câştigat cu emoţii în faţa ultimei clasate din Serie A. Interul lui Chivu e în continuare pe primul loc # DigiFM.ro
AC Milan a învins-o pe ultima clasată în Serie A, SC Pisa, cu scorul de 2-1, vineri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal, transmite AFP.
11:10
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât de rapid # DigiFM.ro
Vloggerița filipineză Emma Amit a murit la două zile după ce s-a filmat consumând un crab toxic cunoscut sub numele de „Devil Crab”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.