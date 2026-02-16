Volodimir Zelenski, despre Vladimir Putin: „Nu mai are prea mult timp la dispoziție. Sunt mai tânăr decât el”

10:00

Gheorghe Dumitru Mureșan, cunoscut publicului iubitor de sport ca Gigantul, Big Ghiță sau Ghiță Mureșan, este un fost jucător profesionist de baschet, singurul român care a jucat în NBA, cea mai puternică și prestigioasă ligă profesionistă de baschet din lume. Este faimos nu doar pentru aptitudinile demonstrate pe terenul de baschet, ci și pentru înălțimea sa ieșită din comun și chiar pentru talentul actoricesc.