Sesizarea privind reforma pensiilor magistraţilor ajunge din nou în dezbaterea CCR

16:00

Secretarul de stat american Marco Rubio a numit duminică „îngrijorător” un raport întocmit de cinci aliați europeni care învinovățește Rusia pentru uciderea regretatului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, folosind o toxină otrăvitoare provenită de la broaște, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să îl pună la îndoială. „Evident, suntem conștienți de raport. Este un […]