Euro digital: ce este, cum funcționează și cum ar putea reduce dependența UE de Visa și Mastercard
Rador, 16 februarie 2026 15:50
Introducere Euro digital este un proiect de monedă digitală emisă de Banca Centrală Europeană (BCE), o versiune electronică a monedei euro care ar putea fi folosită de cetățeni și companii pentru plăți cotidiene, atât online, cât și offline. Diferența față de banii tradiționali sau conturile bancare este că euro digital ar fi monedă de bancă […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
16:20
În India se desfăşoară unul dintre cele mai mari summituri privind Inteligenţa Artificială – IA – din lume, prima astfel de reuniune care are loc în Sudul Global. La aceasta participă reprezentanţi din peste 45 de ţări, între care lideri mondiali, moguli ai tehnologiei şi fondatori de IA, ca şi investitori din domeniu. India se […]
Acum o oră
15:50
Euro digital: ce este, cum funcționează și cum ar putea reduce dependența UE de Visa și Mastercard # Rador
Introducere Euro digital este un proiect de monedă digitală emisă de Banca Centrală Europeană (BCE), o versiune electronică a monedei euro care ar putea fi folosită de cetățeni și companii pentru plăți cotidiene, atât online, cât și offline. Diferența față de banii tradiționali sau conturile bancare este că euro digital ar fi monedă de bancă […]
Acum 2 ore
15:20
Sesizarea privind reforma pensiilor magistraţilor ajunge din nou în dezbaterea Curţii Constituţionale, la următoarea şedinţă de miercuri, după cinci amânări ale unei decizii. Săptămâna trecută, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a contestat noile prevederi, a solicitat CCR sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă […]
15:00
Secretarul american de stat, Marco Rubio, s-a întâlnit la Budapesta cu premierul ungar, Viktor Orban. Vorbind ulterior într-o conferinţă de presă comună, dl Rubio a exprimat sprijinul SUA pentru oficialul ungar, a cărui formaţiune politică se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie premergătoare alegerilor din aprilie: „Nu este exagerat să spunem că […]
14:40
Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut, în luna ianuarie, la aproape 10 procente, aceasta fiind cea de-a şasea lună în care indicele preţurilor de consum se situează în jurul acestei valori. A fost, mai exact, de 9,62%. Cu mai multe informaţii, Iulian Olescu. Reporter: În ianuarie, inflația anuală s-a redus foarte puțin, cu 0,07 puncte […]
14:30
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat luni că toate chatboturile AI trebuie trase la răspundere, invocând cazul Grok, sistemul lui Elon Musk, despre care s-a descoperit că genera imagini sexualizate fără consimțământ. „Am intervenit, am luat măsurile necesare, am amenințat cu acțiuni și am câștigat acea bătălie în cazul Grok”, a spus Starmer. „Însă trebuie […]
Acum 4 ore
14:20
Comisara europeană Dubravka Suica va călători săptămâna aceasta la Washington pentru a participa, în calitate de observator, la o reuniune a Consiliului pentru Pace, organism creat de președintele american Donald Trump, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. ”Comisia Europeană nu devine membră a Consiliului pentru Pace, participăm la această reuniune în […]
13:40
Open Call pentru spectatori activi: Școala spectatorului-cetățean la Teatrul Masca (martie-aprilie 2026) # Rador
Teatrul Masca continuă programul Masca_Lab cu un nou program dedicat celor interesați să înțeleagă mai bine cum funcționează cultura publică, care este rolul instituțiilor culturale într-o societate democratică și ce putere reală au cetățenii în raport cu acestea: Școala spectatorului-cetățean. Acest program include șase ședințe gratuite coordonate de Catinca Drăgănescu (manager interimar Masca) și de […]
13:20
Alegerile parlamentare din Ungaria (12 aprilie 2026): un scrutin care ar putea schimba cursul politic intern și european # Rador
Introducere În Ungaria, campania pentru alegerile parlamentare programate pe 12 aprilie 2026 a intrat într-o fază finală. Pentru prima dată în peste un deceniu și jumătate, partidul aflat la guvernare, Fidesz (Viktor Orbán), se confruntă cu o amenințare serioasă din partea opoziției moderate partidul Tisza, condus de Péter Magyar. Rezultatul scrutinului nu va influența doar […]
13:20
Introducere În relațiile internaționale contemporane, statutul de observator într-un organism internațional reprezintă un instrument de echilibru diplomatic între participarea deplină și excluderea totală. În cazul Consiliului Păcii, o instituție apărută recent, statutul de observator permite statelor și organizațiilor internaționale să participe la discuții fără a avea drept de vot. Această poziție intermediară are o semnificație […]
13:00
În perioada 16 februarie – 1 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” organizează o nouă sesiune de înscrieri la audiții pentru pozițiile de artiști lirici și dirijor asistent. Corul Madrigal invită artiștii lirici să se înscrie pentru participarea la audiții pentru partidele: SOPRAN, ALTO, TENOR și BAS. Audițiile se adresează candidaților […]
13:00
Kremlinul a respins categoric acuzațiile europene privind otrăvirea lui Navalnîi cu o toxină derivată din broaște săgeată # Rador
Kremlinul a transmis luni că respinge ferm acuzațiile formulate de cinci țări europene potrivit cărora statul rus l-ar fi ucis pe regretatul critic al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, folosind o toxină provenită de la broaște săgeată. Cinci aliați europeni au acuzat sâmbătă Moscova că l-a ucis pe Navalnîi cu această otravă exotică în timp ce era […]
13:00
O producătoare israeliană a serialului „Tehran” a fost găsită moartă într-un hotel din Atena # Rador
Producătoarea israeliană Dana Eden, cunoscută pentru serialul de spionaj „Tehran”, a fost găsită moartă duminică într-un hotel din Atena, au spus oficiali ai poliției elene, care au deschis o anchetă. Rudele au alertat autoritățile după ce nu au reușit să ia legătura cu ea. Potrivit poliției, cazul este tratat ca sinucidere pe baza probelor și […]
Acum 6 ore
11:50
Vineri, 20 februarie 2026 (de la 19.00), aveți ocazia de a asculta la Sala Radio lucrarea ce a deschis toamna trecută Festivalul Internațional „George Enescu”: Concertul în re minor pentru vioară și orchestră semnat de Aram Haciaturian – în interpretarea solistică a unei invitate extraordinare: violonista Alexandra Conunova. Câștigătoare a premiului I la Concursul de […]
11:40
Dragostea – marcată în luna februarie atât prin tradiționalul nostru Dragobete, cât și prin sărbătoarea internațională de Valentine’s Day, va fi celebrată de Big Band-ul Radio România prin concertul electrizant intitulat Love Around the World. Prezentat joi, 19 februarie (de la ora 19:00), evenimentul o va avea ca invitată specială pe Alice Francis (Germania). Solista […]
10:50
Germania va prelungi controalele la frontiere cu încă șase luni după 15 martie din cauza situației de securitate în curs, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt pentru Bild, potrivit unor comentarii publicate luni. Notificarea corespunzătoare este în prezent trimisă Comisiei Europene, a relatat ziarul, citând surse guvernamentale. ”Extindem controalele la frontierele cu țările vecine […]
10:40
O şedinţă a coaliţiei de guvernare este aşteptată, la prânz, la Palatul Victoria, după aproape o lună de pauză, au precizat surse politice. Discuţiile au loc în contextul tensiunilor apărute între partide după anunţul că România a intrat în recesiune tehnică în ultimele două trimestre din 2025. Social-democraţii îl consideră vinovat pe premierul Ilie Bolojan […]
10:40
Armata Indoneziei a transmis că se pregătește să trimită 1.000 de militari în Gaza până în aprilie # Rador
Armata Indoneziei a transmis că se pregătește să trimită 1.000 de militari în Gaza până la începutul lunii aprilie. Un purtător de cuvânt a spus că o decizie finală privind desfășurarea va fi luată de guvern. Jakarta a oferit peste 8.000 de soldați pentru a participa la o forță multinațională de menținere a păcii planificată […]
10:40
Acum 150 de ani a fost depusă cererea de brevet pentru telefon, care a revoluționat comunicațiile # Rador
Pe 14 februarie 1876, tânărul inventator de origine scoțiană Alexander Graham Bell a depus o cerere oficială de brevet pentru telefon la Oficiul de Brevete din SUA, o tehnologie destinată să revoluționeze comunicarea umană. În aceeași zi, doar câteva ore mai târziu, inginerul american Elisha Gray a depus o declarație preliminară de invenție pentru un […]
10:40
Deşi până în prezent, nu există dovezi clare privind viaţa extraterestră, oamenii de ştiinţă caută activ astfel de indicii. Dacă într-o zi, vor fi descoperite semne clare despre viaţa extraterestră – fie urme biologice, fie artefacte tehnologice – comunicarea publică a acestei informaţii s-ar putea dovedi extrem de dificilă. „Căutarea vieţii în cosmos nu este […]
10:30
Rata anuală a inflației s-a menținut, în ianuarie, la aproape 10 %. A fost, mai exact, de 9,62 %, anunță Institutul Național de Statistică. Este cea de-a șasea lună în care indicele prețurilor de consum se situează în jurul acestei valori. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, cele mai mari creșteri de prețuri s-au […]
Acum 8 ore
09:30
Numărul salariaţilor din Capitală era, la finele lunii noiembrie 2025, de 1.113.044 persoane, în scădere cu 880 persoane faţă de octombrie, dar în creştere cu peste 12.000 de persoane faţă de noiembrie 2024. Conform Institutului Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu net a fost de 7.113 lei, în creştere cu 423 de lei faţă de […]
09:20
România va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington # Rador
România, prin preşedintele Nicuşor Dan, va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc joi la Washington. Şeful statului a acceptat invitaţia preşedintelui american, Donald Trump, ţara noastră urmând să fie prezentă cu statut de observator. Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat într-o postare pe internet că va reafirma sprijinul ferm al […]
09:10
Marea Britanie caută modalităţi de a reglementa inteligenţa artificială, pentru a proteja copiii atunci când folosesc serviciile de internet. Demersurile au loc după ce Grok – chatbotul AI încorporat în platforma X a lui Elon Musk – a fost folosit la scară largă pentru a crea imagini nud fictive cu femei şi copii. Legea privind […]
09:00
Reprezentarea președintelui Lula ca temă de carnaval a stârnit controverse la Rio de Janeiro # Rador
La Rio de Janeiro, defilarea carnavalului a început în mijlocul unei controverse privind reprezentarea președintelui Luiz Inácio Lula da Silva. Una dintre școlile de samba a ales să îl aibă pe președintele Lula drept temă, fiind pentru prima dată când un președinte în funcție primește un astfel de omagiu. Defilarea școlii include o statuie de […]
Acum 12 ore
08:20
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector. Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * ora 17:00 – Președintele Nicușor Dan primește o delegație americană, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen – la Palatul Cotroceni -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea inițiativelor legislative […]
08:10
Vremea se menţine rece şi săptămâna aceasta, când, în mare parte din ţară, vor fi precipitaţii, iar în sud şi în est vor fi ninsori. Temperaturile diurne nu vor depăşi 8-10 grade la nivel naţional. Procesul de răcire va continua astăzi şi mâine. Astăzi se anunţă precipitaţii în sud şi sud-est, iar la munte, în […]
07:50
Secretarul de stat american Marco Rubio a sosit la Budapesta și va purta, luni, discuții cu Viktor Orbán # Rador
Duminică după-amiază, după ora 16:30, ora Ungariei, secretarul de stat american Marco Rubio a sosit la Budapesta. Acesta a participat sâmbătă la Forumul de Securitate de la München și a purtat discuții duminică la Bratislava cu premierul slovac Robert Fico, a relatat televiziunea publică ungară M1. Șeful diplomației americane va purta, de asemenea, discuții luni […]
05:40
ANSA: România și Cipru vor participa în calitate de observatori la reuniunea Consiliului pentru Pace # Rador
România și Cipru vor participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace” de la Washington în calitate de observatori. „Săptămâna viitoare, voi participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, răspunzând invitației adresate de președintele SUA, Donald Trump”, a scris președintele român, Nicușor Dan, pe X, după ce a declarat recent că țara sa […]
Acum 24 ore
03:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 februarie 2026) – Conferința pentru Securitate de la München, încheiată duminică, nu pare să fi salvat relația transatlantică, după cum constată Courrier International, analizând presa internațională. „Cuvintele frumoase” ale lui Marco Rubio ”i-au convins cu greu pe europeni”, întrucât, ”în ciuda tonului său conciliant, șeful diplomației americane a rostit sâmbătă, […]
15 februarie 2026
23:10
Armata rusă devine din ce în ce mai dependentă de luptătorii străini în războiul său împotriva Ucrainei, deoarece forțele ruse suferă mai multe pierderi decât pot fi compensate cu noi recruți, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care a citat un articol apărut în „Bloomberg”. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, le-a spus colegilor europeni […]
23:10
Preşedintele Nicuşor Dan va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Preşedintele Nicuşor Dan va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la care România va avea calitate de observator. Joi, Consiliul va anunţa alocarea a cinci miliarde de dolari pentru reconstrucţia teritoriului palestinian, a precizat, astăzi, liderul american Donald Trump. Reporter: Gabriela Mitrovici […]
21:20
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat din nou gruparea palestiniană Hamas să predea armele, la câteva ore după ce atacuri aeriene israeliene au ucis 11 persoane în Fâşia Gaza. Israelul a declarat că a lansat atacul ca răspuns la încălcarea armistiţiului de către Hamas. Oficialii palestinieni au declarat că atacul a avut loc la o […]
21:20
Liderul principal al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a organizat duminică un eveniment de campanie la Budapesta, în care a cerut guvernului să respecte viața privată a cetățenilor, după ceea ce el a descris ca fiind șantaj și o capcană pusă la cale de guvern pentru a-l discredita. Conform sondajelor de opinie, Partidul Tisza al […]
19:40
Orice acord cu Iranul trebuie să includă și demantelarea infrastructurii nucleare, declară premierul israelian Netanyahu # Rador
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, duminică, că i-a spus președintelui american, Donald Trump, săptămâna trecută că orice acord cu Iranul trebuie să includă dezmembrarea infrastructurii nucleare iraniene, nu doar oprirea procesului de îmbogățire a uraniului. Vorbind la Conferința anuală a președinților principalelor organizații evreiești americane, Netanyahu a mai spus că Israelul mai trebuie să […]
19:30
Miniştri de Externe ai României, Ucrainei și Republicii Moldova au anunțat, la München, lansarea unei triple alianțe cibernetice # Rador
Miniştri de Externe ai României, Ucrainei și Republicii Moldova au anunțat, la München, lansarea unei triple alianțe cibernetice, care vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii amenințărilor din domeniu. Cei trei s-au reunit în formatul Triunghiul Odesa, organizat în marja Conferinței de Securitate de la München și au adoptat o declaraţie pentru consolidarea rezilienței […]
19:00
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost înregistrat în largul coastei Insulelor Kurile. Informaţiile despre evenimentul seismic au fost publicate pe site-ul Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean. Potrivit datelor centrului, epicentrul a fost localizat la 599 km sud-vest de Petropavlovsk-Kamceatskii și la 285 km sud-vest de Severo-Kurilsk. Focarul a fost localizat la o adâncime de aproximativ 55 […]
18:30
Spitalul Nasser din Khan Yunis a fost folosit drept centru de comandă de către Hamas, anunță IDF (JerusalemPost) # Rador
Spitalul Nasser din sudul Gazei, pe care Medici Fără Frontiere (MSF) l-a părăsit, nu este doar un depozit de arme pentru terorism, ci un adevărat sediu Hamas, a anunțat duminică Armata israeliană (IDF). „De peste doi ani, IDF și forțele de apărare au avertizat cu privire la utilizarea cinică de către organizațiile teroriste din Gaza […]
18:10
Donald Trump va anunța joi că membrii Consiliului pentru Pace au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție în Gaza # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat că va anunța joi că statele membre ale Consiliului pentru Pace au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Gaza. Într-o postare de duminică pe platforma Truth Social, Trump a scris că statele membre s-au angajat, de asemenea, în privința asigurării a mii de […]
17:50
Avertismentul președintei Maia Sandu, la Conferința de la München: „Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Rador
Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la München. Șefa statului a atenționat că Rusia nu va renunța la eforturile sale de a […]
17:40
Livrările prin oleoductul Drujba sunt subiectul unui șantaj politic, declară premierul slovac Robert Fico # Rador
Oleoductul Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, s-ar putea să fi fost reparată după recentele avarii, dar Ucraina ar amâna reluarea livrărilor pentru a face presiuni asupra Ungariei să renunțe la opoziția sa față de viitoarea aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico. „Percep […]
17:40
Membrii blocului comunitar european nu sunt pregătiți să ofere Ucrainei o dată pentru aderare, declară Kaja Kallas # Rador
Şefa diplomaţiei europene a declarat că membrii blocului comunitar european nu sunt pregătiți să ofere Ucrainei o dată certă pentru aderare. Kaja Kallas a declarat, în cadrul unei dezbateri la Conferința de securitate de la München, că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a arăta că Ucraina este parte a Europei. În plus, dna […]
17:10
Marco Rubio va discuta despre posibilitatea creării păcii, precum şi despre relațiile ungaro-americane, la Budapesta (Péter Szijjártó) # Rador
Secretarul de stat american Marco Rubio va discuta despre posibilitatea stabilirii păcii, precum şi despre relațiile ungaro-americane, la Budapesta, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului în cadrul emisiunii „Jurnal de duminică” (Vasárnapi újság), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta. Péter Szijjártó a precizat că negocierile se vor concentra aspura a două teme […]
Ieri
16:00
Marco Rubio declară că SUA nu pun la îndoială raportul privind moartea prin otrăvire a lui Aleksei Navalnîi # Rador
Secretarul de stat american Marco Rubio a numit duminică „îngrijorător” un raport întocmit de cinci aliați europeni care învinovățește Rusia pentru uciderea regretatului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, folosind o toxină otrăvitoare provenită de la broaște, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să îl pună la îndoială. „Evident, suntem conștienți de raport. Este un […]
16:00
Antiaeriana rusă a doborât cinci drone în apropierea Moscovei, anunță primarul Serghei Sobianin # Rador
Apărarea aeriană rusească a doborât duminică cinci drone în apropierea Moscovei, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, în declarații publicate pe platforme de socializare. Orașul Moscova a fost o țintă constantă a dronelor ucrainene de când Rusia a ordonat trimiterea a zeci de mii de soldați în Ucraina în 2022. Cele două părți au […]
16:00
Președintele Emmanuel Macron a lansat un apel la calm în urma izbucnirii unei dispute politice pe fondul decesului unui activist # Rador
Președintele francez ,Emmanuel Macron, a lansat în weekend un apel la calm și reținere, după ce un activist a murit din cauza rănilor suferite în timpul unei bătăi, incident care a devenit un punct de dispută politică. Tânărul de 23 de ani a murit sâmbătă, intrând în comă după ce a fost bătut violent joi, […]
15:40
Slovacia speră să semneze acorduri cu firma Westinghouse pentru a construi o nouă centrală nucleară, declară premierul Fico # Rador
Slovacia speră să semneze în anul următor acorduri cu firma americană Westinghouse pentru a conduce consorțiul care va construi o nouă centrală nucleară, a declarat premierul Robert Fico reporterilor, după o întâlnire cu secretarul de stat american, Marco Rubio./cstoica/denisse (REUTERS – 15 februarie)
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, la Washington # Rador
Președintele Nicuşor Dan a anunțat, astăzi, că va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington, la care România va avea calitate de observator. Șeful statului răspunde astfel invitației președintelui american, Donald Trump, și precizează că va reafirma sprijinul ferm al țării noastre pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.