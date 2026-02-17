31 de străzi plombate din Capitală. Reparații la sistemul de semaforizare pe alte 17 artere
Buletin de București, 17 februarie 2026 04:00
31 de străzi au fost plombate în Capitală, potrivit unui raport al Administrației Străzilor, în prima jumătate a lunii februarie. Alte 17 intersecții au beneficiat de reparații la sistemul de semaforizare. Ce străzi au fost plombate din Capitală Astfel, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Administrației Străzilor, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie au fost
• • •
Maratonul Resuscitării, în Săptămâna Protecției Civile. Cum acordăm primul ajutor, în caz de stop cardiorespirator
Pe 21 februarie, în ParkLake Shopping Center, are loc Maratonul Resuscitării. Evenimentul se desfășoară în cadrul Săptămânii Protecției Civile 2026, între orele 12:00-22:00. Maratonul Resuscitării este o inițiativă lansată la nivelul SMURD Cluj și extinsă național de Fundația pentru SMURD. Inițiativa presupune educarea populației cu privire la importanța vitală a acordării primului ajutor în caz de
BNR organizează o expoziție temporară dedicată monedei naționale, în Capitală, potrivit unui comunicat de presă al instituției monetare. Intitulată sugestiv, „Banii ne vorbesc: o istorie a leului de la metal la polimer", aceasta va putea fi vizitată până la finalul lunii mai. Expoziția realizată în colaborare cu Imprimeria BNR și Monetăria Statului realizează o incursiune
Nici președintele PNL Sector 4 nu comentează dorința lui Bolojan de a-l schimba din funcție
Ilie Bolojan nu a reușit la începutul lui februarie să-i demită pe șefii filialelor PNL din patru sectoare, inclusiv pe președintele PNL Sector 4, însă intenția sa stârnește încă ecouri în partid. Oficial, președintele liberal a invocat pentru demiterea din funcție a liderilor din sectoarele 2, 3, 4, 5 și a altor șase din țară
Aeroportul Otopeni a introdus noi proceduri la turnul de control, pentru o mai bună planificare a plecărilor
La aeroportul „Henri Coandă" Otopeni au intrat în vigoare noi proceduri avansate la turnul de control, din 10 februarie. Acesta reprezintă un nou pas în modernizarea serviciilor de trafic aerian furnizate pe cel mai mare aeroport din România, scrie BoardingPass. Turnul de control al traficului aerian transmite acum informații pentru planificarea plecărilor către EUROCONTROL, raportând
Ce amenzi riști dacă parchezi pe locurile pentru persoanele cu dizabilități administrate de Primăria Capitalei
Șoferii care parchează pe locurile pentru persoanele cu dizabilități riscă amenzi consistente. Poliția Locală a Municipiului București anunță că fac zilnic controale și îi sancționează pe cei care nu respectă legea. Șoferii cu dizabilități din Capitală au dreptul de a utiliza, fără să plătească taxa de 5 lei pe oră, locurile de parcare albastre administrate
Doi consilierii generali USR propun o Rețea de Adăposturi Climatice în București, o măsură pe care o consider[ necesară pentru protejarea sănătății populației în contextul intensificării valurilor de căldură și al episoadelor de ger extrem. Proiectul, care se află în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei Capitalei, propune crearea unei rețele de spații publice interioare și
Reguli de parcare pe locurile PMB pentru persoanele cu dizabilități. Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea
Poliția Locală a Municipiului București le reamintește șoferilor care sunt regulile pentru folosirea gratuită a locurilor de parcare ale PMB destinate pentru persoanele cu dizabilități. Oamenii legii anunță că fac zilnic controale și îi sancționează pe cei care nu respectă legea. Unde pot parca gratuit persoanele cu dizabilități Șoferii cu dizabilități din Capitală au dreptul
Acționarea acoperișului de la Arena Națională a devenit operațiune de service: Firma de reparații a gigantului eMAG încasează 90.000 de euro ca „să-l opereze" de 12 ori
Degradarea tehnică a celui mai scump stadion din România a forțat Primăria Capitalei să schimbe radical abordarea în privința mentenanței și recunoaște implicit starea critică a unei dintre cele mai importante instalații. Municipalitatea a atribuit pe 12 februarie 2026 un contract de aproape 90.000 de euro nu unei companii specializată în management, ci direct unei
Stâlpișori anti-parcare, montați lângă Ateneu, unde mașinile blocau autobuzele STB
Lângă Ateneul Român, o zonă unde mașinile parcate ilegal blocau de multe ori mijloacele de transport public ale STB, au fost montați stâlpișori anti-parcare. Instalarea acestora a avut loc după numeroase sesizări, conform anunțului făcut de inițiativa civică „Vrem Schimbare". Pe Strada Episcopiei, cea pe care mașinile parcate ilegal o blocau aproape zilnic, trec cinci
Președintele PNL Sector 3 nu comentează intenția lui Bolojan de a-l schimba din funcție. Fost șef al SIE: Decizii discutabile și nestaturare
Deși este vizat de o posibilă demitere, președintele PNL Sector 3 Andrei Baciu a refuzat să comenteze reforma anunțată de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de primarul general Ciprian Ciucu, la București. Cei doi lideri liberali pregătesc schimbarea președinților filialelor de sector care au obținut rezultate slabe la ultimele alegeri. Șefii propuși pentru
Au început înscrierile la simularea examenului de admitere la Politehnică. Testarea are loc la începutul lunii martie
Au început înscrierile la simularea examenului de admitere la Politehnică. Testarea are loc la începutul lunii martie, la cele trei discipline de concurs, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Simularea examenului se desfășoară pe data de 7 martie. Probele se pot susține la Matematică și Fizică sau Informatică, în funcție de preferințele fiecărui candidat.
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru bucureștenii care nu își sterilizează câinii de rasă comună
Bucureștenii care nu își sterilizează câinii de rasă comună sunt obligați să îi sterilizeze și să îi microcipeze, altfel riscă amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a anunțat că derulează săptămânal campanii de sterilizare gratuită pentru câinii de rasă comună, pentru a veni în sprijinul
Consiliul General joacă tare cu Ciucu: a doua încercare pentru Forumul Orașelor 2027 nu a trecut, din lipsă de cvorum
O nouă încercare a primarului general Ciprian Ciucu de a adopta o hotărâre prin care Capitala să poată depune candidatura pentru găzduirea evenimentului Forumul Orașelor 2027 (Cities Forum) nu a trecut de Consiliul General al Municipiului București. Același proiect de hotărâre a fost respins în ședința din data de 29 ianuarie. Acum, consilierii generali nu
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi, în perioada 17-19 februarie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sectorul 1 17 februarie Apa rece se întrerupe și în Sectorul 5 17 februarie Lucrări de modernizare și în Sectorul 6 18 februarie 19 februarie
Sector 5 | Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei" oferă consultații oftalmologice, la prețuri reduse
Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei", din Sectorul 5 al Capitalei, oferă cetățenilor consultații oftalmologice, la prețuri accesibile. În cadrul instituției, se pot face analize și investigații medicale cu costuri reduse sau chiar gratuite. La Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei", persoanele interesate își pot verifică vederea și pot beneficia de investigații și tratamente moderne și intervenții medicale personalizate.
METEO | Ninsori și viscol în București, de marți. ANM a actualizat prognoza pentru Capitală
Meteorologii anunță ninsori și viscol în București, săptămâna aceasta, iar temperaturile ajung din nou la valori negative. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru Capitală. De marți, se anunță ninsori și viscol în Capitală. Stratul de zăpada depus va ajunge chiar și la 15 centimetri, iar vizibilitatea va fi redusă. În intervalul 16.02.2026,
Scandal în PNL București: Fostul șef SIE Claudiu Săftoiu acuză „execuții sumare" pregătite de tandemul Bolojan-Ciucu în filialele de sector
Fostul șef SIE și prim-vicepreședinte al filialei PNL Sector 2 ia apărarea președintei organizației locale, împotriva „reformei lui Ciucu". Claudiu Săftoiu s-a poziționat public împotriva intenției de la vârful partidului de a dizolva conducerile organizațiilor de sector din București. Reacția vine în contextul în care premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de primarul general
CFR SA a anunțat zeci de trenuri anulate, cu plecare și sosire în Gara de Nord, la final de lună, pentru lucrări la infrastructura feroviară, potrivit unui comunicat al companiei. Începând de astăzi, 16 februarie, și până la 1 martie 2026, circulația feroviară va fi închisă permanent între stațiile Banu Mărăcine – Malu Mare, fir
Ce facem în vacanța de schi? Spectacole speciale, săptămâna aceasta, la instituțiile din subordinea PMB
Primăria Municipiului București (PMB) organizează mai multe spectacole dedicate elevilor aflați în vacanță, săptămâna aceasta. Perioada de pauză pentru școlarii din Capitală se va încheia pe 23 februarie, când aceștia se vor întoarce în băncile unităților de învățământ. „Au nevoie de relaxare, deconectare, joacă și un strop de bucurie. Tocmai de aceea, instituțiile de cultură
Numărul de cazuri de gripă au crescut ușor în toată țara, în perioada
Sector 4 | Taxa specială de dezvoltare ar urma să dispară în 2027, promite Daniel Băluță, pentru că vor fi destule locuri de parcare # Buletin de București
Primarul Sectorului 4 a declarat că este convins că 2026 este ultimul an în care mai colectează taxa specială de dezvoltare, impusă la începutul anului 2025. Daniel Băluță consideră taxa justificată și nediscriminatorie, dar este de părere nu va mai fi nevoie de aceasta de la anul, pentru că a creat între timp destul locuri […] The post Sector 4 | Taxa specială de dezvoltare ar urma să dispară în 2027, promite Daniel Băluță, pentru că vor fi destule locuri de parcare appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei anunță că a plătit stimulentele restante pentru copiii cu handicap și voucherele Materna # Buletin de București
Primăria Capitalei anunță că a plătit restanțele pe care le avea la stimulentele pentru copiii cu handicap și voucherele Materna. Ultimele plăți au fost făcute în octombrie anul trecut, instituația invocând faptul că nu mai dispune de fondurile necesare. „Voucherele Materna și stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Banii vor ajunge […] The post Primăria Capitalei anunță că a plătit stimulentele restante pentru copiii cu handicap și voucherele Materna appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public # Buletin de București
Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public. Sancțiunea a fost aplicată de către Poliția Locală a Sectorului 2 pe strada Alexandru Doinici. Persoana în cauză a fost prinsă chiar în timp ce depozita deșeuri voluminoase pe domeniul public. Odată surprins, cetățeanul vinovat a refuzat legitimarea, motiv […] The post Sector 2 | Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public appeared first on Buletin de București.
Mariza, regina fado-ului, va concerta pe data de 23 februarie 2026 la Sala Palatului din București. Concertul începe la ora 20:00. Artista portugheză revine pe scena Sălii Palatului, într-un concert-eveniment. De peste două decenii, Mariza este considerată simbolul viu al Portugaliei contemporane, purtând în vocea ei nu doar dorul lisabonez, ci și curajul de a […] The post Mariza, regina fado-ului, revine la Sala Palatului anul acesta appeared first on Buletin de București.
Spectacole și expoziții, în instituțiile culturale ale PMB, săptămâna viitoare # Buletin de București
Instituțiile culturale și teatrele, aflate în subordinea PMB, au pregătite iar spectacole și expoziții, în București. Săptămâna 16 – 22 februarie vine cu spectacole pentru copii și adulți, expoziții de artă sau știință și conferințe culturale. Luni, 16 februarie Biblioteca Metropolitana București Marți, 17 februarie Biblioteca Metropolitană București CITEȘTE ȘI: Primăria Generală scoate reclamele ilegale […] The post Spectacole și expoziții, în instituțiile culturale ale PMB, săptămâna viitoare appeared first on Buletin de București.
METEO | Vremea se răcește, la București, săptămâna viitoare. Temperaturile revin la valori normale # Buletin de București
Meteorologii anunță că vremea se răcește, săptămâna viitoare, în Capitală. Maximele termice nu mai depășesc 7 grade. Luni, 16 februarie, vremea se răcește. Cerul va avea înnorări, iar noaptea vor fi posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 […] The post METEO | Vremea se răcește, la București, săptămâna viitoare. Temperaturile revin la valori normale appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | Blocatoarele de roți intră în reparații: contract de peste 50.000 de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 a atribuit, prin cumpărare directă, un contract pentru servicii de reparații și recondiționări de blocatoare de roți, către Robofix Concept SRL. Valoarea achiziției este de peste 250.000 de lei (50.000 de euro, fără TVA). Potrivit informațiilor din documentația de atribuire, serviciile vizează reparații ale blocatoarelor de roți utilizate pentru imobilizarea autovehiculelor parcate […] The post Sector 4 | Blocatoarele de roți intră în reparații: contract de peste 50.000 de euro appeared first on Buletin de București.
EXCLUSIV | Primăria Grădiștea confirmă „iadul câinilor” de la Vrancea: „Firmele private încalcă grav legea”. CJ Ilfov promite adăpost propriu după scandal # Buletin de București
Buletin de București a solicitat tuturor primăriilor din Ilfov situația contractelor pentru gestionarea animalelor fără stăpân. Până la momentul redactării acestui material, singura administrație care a oferit un răspuns clar este cea din Grădiștea, vecină cu administrația din Dascălu care are încheiat un contract pe cinci ani cu „abatorul” din Vrancea, după cum Buletin de […] The post EXCLUSIV | Primăria Grădiștea confirmă „iadul câinilor” de la Vrancea: „Firmele private încalcă grav legea”. CJ Ilfov promite adăpost propriu după scandal appeared first on Buletin de București.
Meciul Dinamo-Unirea Slobozia ar putea devia patru linii STB, luni seară. Anunțul reprezentanților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), vine în contextul în care partida este programată să înceapă pe Arena Națională, la ora 20. Astfel, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi […] The post Meciul Dinamo-Unirea Slobozia ar putea devia luni patru linii STB appeared first on Buletin de București.
Transelectrica cumpără servicii de pază de 30 de milioane de lei pentru sucursala din București # Buletin de București
Transelectrica, compania de stat care administrează rețeaua națională de transport al energiei electrice, cumpără servicii de pază, monitorizare și intervenție la obiectivele din subordinea Sucursalei București. Contractul scos la licitație pe 13 februarie are o valoare estimată de 30.636.479 lei fără TVA, potrivit anunțului publicat în SEAP. Transelectrica cumpără servicii de pază 24 de ore […] The post Transelectrica cumpără servicii de pază de 30 de milioane de lei pentru sucursala din București appeared first on Buletin de București.
Modernizarea Aeroportului „Henri Coandă” s-a scumpit cu 1,3 milioane de euro într-un an # Buletin de București
Modernizarea terminalelor Aeroportului Internațional „Henri Coandă” s-a scumpit cu 1,3 milioane de euro de la începerea lucrărilor, în mai anul trecut, până în prezent. Lucrările pentru modernizare au început în mai anul trecut. Licitația organizată de către Compania Națională Aeroporturi București a fost câștigată de către asocierea UTI Construction and Facility Management SA – Somet […] The post Modernizarea Aeroportului „Henri Coandă” s-a scumpit cu 1,3 milioane de euro într-un an appeared first on Buletin de București.
Incident de „securitate” lângă Aeroportul Otopeni: Un Bolt „rătăcit” a activat protocoalele antitero după ce s-a scufundat în nămol pe un drum de lângă piste. A fost salvat de un ONG # Buletin de București
Ceea ce trebuia să fie o simplă cursă de ride-sharing s-a transformat, sâmbătă după-amiază, într-o alertă de securitate pe latura de nord a Aeroportului Internațional Henri Coandă. Un autoturism Bolt s-a scufundat în nămol la câțiva metri de gardul de protecție al pistelor, și a declanșat mobilizarea trupelor de securitate aeroportuară și a pompierilor. În […] The post Incident de „securitate” lângă Aeroportul Otopeni: Un Bolt „rătăcit” a activat protocoalele antitero după ce s-a scufundat în nămol pe un drum de lângă piste. A fost salvat de un ONG appeared first on Buletin de București.
Corupții Capitalei (V): Neculai Onțanu, general fără fapte de arme și cel mai longeviv primar al Sectorului 2, „oprit” după o condamnare pentru mită # Buletin de București
Neculai Onțanu este unul dintre foarte puținii primari din România care are și gradul de general. Mai exact, general-maior (două stele). Este și cel mai longeviv edil al Sectorului 2. A fost în fruntea primăriei 16 ani, din 2000 până în 2016, și ar mai fi continuat dacă nu l-ar fi oprit DNA și un […] The post Corupții Capitalei (V): Neculai Onțanu, general fără fapte de arme și cel mai longeviv primar al Sectorului 2, „oprit” după o condamnare pentru mită appeared first on Buletin de București.
Primăria Generală scoate reclamele ilegale de pe trotuare. Ciucu: „Nu plăteau taxe, făceau doar bani” # Buletin de București
Primăria Generală scoate reclamele ilegale de pe trotuare. Măsura vine în contextul în care, potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, unele dintre prismele publicitare amplasate pe străzile din București „nu plăteau taxe, făceau doar bani”. „Unde se duc prismele publicitare, amplasate ilegal pe trotuare, atunci când se duc? Mie nu-mi pasă, important este că se duc… […] The post Primăria Generală scoate reclamele ilegale de pe trotuare. Ciucu: „Nu plăteau taxe, făceau doar bani” appeared first on Buletin de București.
EXCLUSIV | Factura cruzimii: Peste 600.000 de euro din Ilfov pentru „măcelărirea” câinilor fără stăpân la peste 200 de kilometri distanță. Două primării ascund contractele # Buletin de București
Sute de mii de euro din Ilfov pentru uciderea cu brutalitate a câinilor Într-una dintre imaginile greu de digerat publicate de Kola Kariola și alte organizații pentru protecția animalelor se poate observa cum un câine este prins în crosă, este tras violent, izbit de un zid și injectat cu o substanță. Câinele, a cărei proveniență […] The post EXCLUSIV | Factura cruzimii: Peste 600.000 de euro din Ilfov pentru „măcelărirea” câinilor fără stăpân la peste 200 de kilometri distanță. Două primării ascund contractele appeared first on Buletin de București.
Daniel Băluţă, după ce l-a atacat constant pe noul primar general: „Îl susţin pe domnul Ciucu 200%” # Buletin de București
„Îl susțin pe domnul Ciucu 2002%” în toate proiectele utile, a răspuns preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, la întrebarea dacă partidul său va face opoziție în Consiliul General. Afirmația vine dup o serie de atacuri politice pe care primarul Sectorului 4 le-a lansat la adresa noului primar general. „În toate proiectele utile pentru bucureşteni, toate […] The post Daniel Băluţă, după ce l-a atacat constant pe noul primar general: „Îl susţin pe domnul Ciucu 200%” appeared first on Buletin de București.
Fosta judecătoare din spatele acțiunii „turul 2 înapoi” a dat în judecată Universitatea din București. Vrea diplomele lui Nicușor Dan # Buletin de București
O fostă judecătoare din Botoșani, care a devenit cunoscută pentru coordonarea unui acțiuni în justiție în vederea anulării deciziei CCR care a oprit drumul electoral al lui Călin Georgescu în decembrie 2024, a dat în judecată Universitatea din București. Lăcrămioara Axinte vrea să obțină diplomele de studii ale lui Nicușor Dan. Lăcrămioara Axinte, aflată acum […] The post Fosta judecătoare din spatele acțiunii „turul 2 înapoi” a dat în judecată Universitatea din București. Vrea diplomele lui Nicușor Dan appeared first on Buletin de București.
Federația Greenfield: Drumul prin Pădurea Băneasa „este doar reparat”. Ministerul Mediului a cerut reîmpădurirea sa # Buletin de București
Federația Greenfield, care apără drepturile cetățenilor din acest cartier, susține că utilajele care au fost fotografiate joi pe drumul prin Pădurea Băneasa nu au făcut decât să-l repare, după iarnă. Reacția a venit în contextul în care un raport al Ministerului Mediului cere închiderea drumului și reîmpădurirea sa. „Pentru a evita speculațiile din spațiul public […] The post Federația Greenfield: Drumul prin Pădurea Băneasa „este doar reparat”. Ministerul Mediului a cerut reîmpădurirea sa appeared first on Buletin de București.
52 de milioane de euro pentru semaforizare inteligentă în peste 500 de intersecții din București # Buletin de București
Primăria Municipiului București a anunțat că va investi într-un sistem de semaforizare inteligentă care urmează să fie implementat în 580 de intersecții, pentru fluidizarea traficului din Capitală. Primarul general Ciprian Ciucu a discutat detaliile despre proiect cu direcțiile de investiții din Primăria Capitalei, Poliția locală, Administrația Străzilor, Fonduri Externe, pentru a obține finanțare nerambursabilă, dar […] The post 52 de milioane de euro pentru semaforizare inteligentă în peste 500 de intersecții din București appeared first on Buletin de București.
Lupta împotriva violenței asupra femeilor, prin stand-up. Show de crowd work, organizat cu Centrul FILIA # Buletin de București
Pe 1 martie, comediantul Gabriel Gherghe urcă pe scenă cu un spectacol de stand-up diferit, organizat în parteneriat cu Centrul FILIA.. Acesta va realiza un show de crowd work în care va aborda ca temă lupta împotriva violenței asupra femeilor. Evenimentul este unul caritabil, iar fondurile strânse vor susține activitatea organizației care luptă pentru drepturile […] The post Lupta împotriva violenței asupra femeilor, prin stand-up. Show de crowd work, organizat cu Centrul FILIA appeared first on Buletin de București.
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București și Ilfov, în perioada 16-22 februarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Miercuri, […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
O firmă neautorizată a fost aleasă să verifice instalațiile electrice de la Victor Babeș. Factura se ridică la 7.000 de euro # Buletin de București
O firmă neautorizată a primit contractul pentru a verifica instalațiile electrice de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”. Acesta a fost acordat, prin atribuire directă, iar scopul verificărilor este a verifica dacă echipamentele electrice funcționează corect, astfel încât să nu existe niciun risc de electrocutare sau incendiu. Valoarea contractului este de […] The post O firmă neautorizată a fost aleasă să verifice instalațiile electrice de la Victor Babeș. Factura se ridică la 7.000 de euro appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie, iar primarul Tuță vrea să caute alt operator. 6 ani de conflict între Primărie și companie # Buletin de București
Contractul de salubrizare încheiat în 2008 de Primăria Sectorului 1 cu Romprest expiră pe 30 iunie anul acesta. Primarul George Tuță cere Consiliului Local să-l împuternicească să caute alt operator. „În ședința Consiliului Local de joi, 19 februarie 2026, pe ordinea de zi se va afla doar un proiect de hotărâre. Acesta vizează mandatarea Primarului […] The post Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie, iar primarul Tuță vrea să caute alt operator. 6 ani de conflict între Primărie și companie appeared first on Buletin de București.
Un avion cu destinația Frankfurt s-a întors la Otopeni după 10 minute de la decolare # Buletin de București
Vineri, 13 februarie, un avion cu destinația Frankfurt a decolat de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni), însă a revenit pe aeroport după zece minute. Este vorba despre un Boeing 737-700NGl, al companiei TAROM, care avea decolarea programată la ora 8:35. A decolat, însă, la ora 9:00, înainte de a se întoarce. Potrivit informațiilor postate […] The post Un avion cu destinația Frankfurt s-a întors la Otopeni după 10 minute de la decolare appeared first on Buletin de București.
Dosar penal după incendiul produs în Sectorul 6, în urma căruia o persoană a murit # Buletin de București
Polițiștii au deschis dosar penal după incendiul produs vineri, 13 februarie, în Sectorul 6, pe Bulevardul Constructorilor, soldat cu două victime, dintre care una a decedat. Între timp, incendiul a fost lichidat, iar echipele lucrează în continuare pentru răcirea zonei de intervenție. Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric. CITEȘTE ȘI VIDEO | Incendiu […] The post Dosar penal după incendiul produs în Sectorul 6, în urma căruia o persoană a murit appeared first on Buletin de București.
Sală arhiplină la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Întâlnire în public, între Victor Rebengiuc și David Popovici, # Buletin de București
Aproximativ 4.000 de oameni au umplut Sala Palatului, miercuri seară, cu ocazia Galei Internaționale de Balet „Balanchine’s Legacy”, eveniment cultural de excepție dedicat exclusiv creației lui George Balanchine, unul dintre cei mai influenți coregrafi ai secolului XX. Buletin de București a fost partener media al evenimentului. Programul, alcătuit integral din coregrafii Balanchine, prezentate cu rigoarea […] The post Sală arhiplină la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Întâlnire în public, între Victor Rebengiuc și David Popovici, appeared first on Buletin de București.
Incendiu puternic în Sectorul 6: mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a murit # Buletin de București
Pompierii intervin vineri, 13 februarie, pentru stingerea unui incendiu puternic produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Până acum, au fost identificare două victime, dintre care una este decedată. Incendiu puternic în Sectorul 6, vineri La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte trei […] The post Incendiu puternic în Sectorul 6: mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a murit appeared first on Buletin de București.
Linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei” # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, 16 februarie, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei”. Decizia a fost luată ca urmare a executării lucrărilor de extindere a rețelei de apă potabilă și de canalizare pe Strada Parfumului, din […] The post Linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei” appeared first on Buletin de București.
