Concertul „Idilă Românească”, de Dragobete, la Muzeul Țăranului Român

Primarul Sectorului 4 a declarat că este convins că 2026 este ultimul an în care mai colectează taxa specială de dezvoltare, impusă la începutul anului 2025. Daniel Băluță consideră taxa justificată și nediscriminatorie, dar este de părere nu va mai fi nevoie de aceasta de la anul, pentru că a creat între timp destul locuri