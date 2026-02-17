Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare

16:20

Aleksei Navalnîi, fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie, a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunţat sâmbătă, 14 februarie, ministrul de Externe al Marii Britanii, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Regatului Unit, relatează Sky News şi The Guardian.