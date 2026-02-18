Accident grav în Gherăești: o persoană încarcerată după impactul dintre un autoturism și un autotren

19:10

Am observat un lucru care mă întristează profund: unii politicieni se enervează atunci când aud adevărul. Nu când sunt jigniți. Nu când sunt calomniați. Ci când li se amintește, simplu și clar, ce s-a întâmplat în acești 35 de ani. Dragi politicieni, Eu nu înjur. Nu acuz fără dovezi. Nu batjocoresc. Eu doar amintesc. Din […] Articolul Cu inimă și minte despre adevăr și tăcere apare prima dată în Monitorul de Neamț.