Istoria loteriei românești, adusă la Piatra-Neamț printr-o expoziție inedită

20:10

Am greșit. Am greșit pentru că, nu cu mult timp în urmă, pe un post național drag mie, am avut îndrăzneala să spun ceea ce vedeam. Un post care a avut curajul să mă invite și să mă lase să vorbesc liber despre rănile acestei țări numite România. Am spus că ne hrănim pe datorie. […] Articolul Mâna și mintea umană apare prima dată în Monitorul de Neamț.