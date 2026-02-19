Nicușor Dan trage concluziile după întâlnirea cu Trump de la Washington: „S-a vazut afecțiune din ambele parti”

15:30

Profiturile cumulate ale companiilor din producția de panificație și patiserie au crescut de aproape 11 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile au crescut de 4,7 ori, iar numărul de angajați a crescut cu 63%, arată o analiză realizată de Termene.ro. În 2024, peste 7.000 de covrigării au înregistrat o cifră de afaceri netă […]