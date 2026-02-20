Călătoriile cu robotaxi ar putea fi mai ieftine decât cele cu taxi tradițional. Piața, estimată la milioane de vehicule până în 2035
Adevarul.ro, 20 februarie 2026 02:45
Mai mulți giganți auto au testat în ultimii ani o serie de vehicule autonome, analiștii estimând că în maximum 10 ani acestea vor fi folosite la scară largă în întreaga lume, concentrându-se în marile orașe, unde se preconizează că cererea va fi foarte mare, se arată într-o analiză de piață.
Acum 5 minute
03:15
Oferta momentului pe piața muncii: mii de joburi cu salarii de la 6.000 de lei net în sus # Adevarul.ro
Mii de posturi bine plătite au fost publicate pe site-urile specializate în recrutarea de personal, angajatorii anunțând salarii chiar și peste 6.000 de lei net pentru anumite calificări.
Acum o oră
02:45
02:30
Felul în care îți explici perioadele grele poate conta mai mult decât pare. Depresia, de exemplu, este adesea văzută ca un eșec personal. Dar perspectiva poate schimba complet lucrurile.
Acum 2 ore
02:15
Doi tineri condamnați pentru fapte grave, care își ispășesc pedepsele în Centrul de Detenție Craiova, le-au povestit câtorva zeci de adolescenți din sistemul de protecție socială cum au ajuns, din copii cu visuri, deținuți care visează la ziua când vor putea păși dincolo de poarta închisorii.
01:45
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam # Adevarul.ro
Un marinar american și-a riscat viața în iadul închisorilor de război din Vietnam în anii 70 pentru a-și salva camarazii. A jucat timp de doi ani rolul unui idiot reușind să păcălească un întreg sistem și chiar pe cei mai isteți comandanți vietnamezi. Povestea sa incredibilă a fost ecranizată.
Acum 4 ore
01:15
Prețul gazelor nu va crește facturile românilor, dar va scumpi produsele fabricate în România # Adevarul.ro
Prețul gazelor nu va crește facturile românilor după data de 1 aprilie, când se va renunța la plafonare, dar vor scumpi toate produsele fabricate în România care folosesc gaze, consideră experții consultați de „Adevărul”.
00:45
Belarusul, invitat la Consilul pentru Pace al lui Trump, dar lăsat pe dinafară. Oficialii de la Minsk acuză Statele Unite că nu le-au acordat vize pentru reuniune # Adevarul.ro
Belarusul, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei și rar prezent la reuniuni internaționale, susține că nu a putut participa la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump la Washington din cauza faptului că Statele Unite nu au emis vize delegației
00:45
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor # Adevarul.ro
Lunile ianuarie și februarie sunt ideale pentru a rezerva vacanțe, oferind reduceri de tip Early Booking de 40 - 50% din valoarea unei vacanțe pentru sezonul de vară și iarnă, fiind și perioada cu cele mai bune prețuri la charterele estivale și biletele de avion.
00:30
Leguma banală care susține oasele, vederea și digestia. Beneficii confirmate de studii # Adevarul.ro
Una dintre cele mai întâlnite legume, în special primăvara, ascunde un adevărat cocktail de vitamine și antioxidanți, susținând oasele, vederea și digestia, având o multitudine de beneficii confirmate de studii.
00:15
Grigore Leșe s-a născut la 20 februarie 1954 în satul Stoiceni din Ţara Lăpuşului, judeţul Maramureş. Tot pe 20 februarie s-au născut scriitorul Eugen Barbu și artistul Virgil Ianțu.
00:00
Adio, finală Alcaraz - Sinner la Doha! Italianul a fost trimis acasă de un jucător din afara Top 10 # Adevarul.ro
Surpriză în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Doha.
00:00
Șofer băut și fără permis, urmărit ca în filme printr-o comună din Vâlcea. După ce a lovit autospeciala poliției, a fugit # Adevarul.ro
Un bărbat de 47 de ani din comuna Vaideeni a fost reţinut de poliţişti după ce s-a urcat fără permis şi băut la volanul unui autoturism şi a lovit autospeciala unui echipaj de poliţie, care încerca să-l oprească după ce a fugit de un control în trafic.
19 februarie 2026
23:45
Cătălin Predoiu, întrevedere la Departamentul de Justiție al SUA cu procurorul general Pamela Bondi: „Cooperarea întărește eficiența MAI” # Adevarul.ro
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut joi o întrevedere la sediul Departamentului de Justiţie din Washington cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre structurile MAI și agențiile americane de aplicare a legii.
23:45
Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor este un moment cum rar a mai cunoscut monarhia britanică modernă – un episod care zguduie nu doar o familie, ci o instituție veche de secole.
23:45
Paradoxul termoficării în Capitală: mii de familii sunt obligate să achite facturi uriașe pentru servicii de care nu au beneficiat. După un ianuarie petrecut în frig, bucureștenii reclamă costuri de întreținere care nu reflectă numeroasele avarii din rețea.
23:30
Javier Milei și Viktor Orban, moment viral la Consiliul Păcii de la Washington: „Dacă mai continuăm așa, ne vor separa” # Adevarul.ro
Prima reuniune a Consiliului Păcii, organizată joi la Washington sub egida președintelui american Donald Trump, a oferit nu doar declarații politice, ci și o scenă surprinzător de relaxată.
Acum 6 ore
23:15
Amenzi în lanț după ziua în care Bucureștiul a fost paralizat de ninsoare. Utilajele raportate pe teren au existat doar în acte # Adevarul.ro
Poliția Locală a aplicat amenzi de zeci de mii de lei operatorilor de salubritate din București, după ce controalele dispuse de primarul general au arătat că multe dintre utilajele raportate ca fiind pe teren nu erau în acțiune. Sancțiunile vin în urma haosului produs miercuri dimineață.
23:15
O nouă ipoteză privind dispariţia misterioasă a oamenilor de Neanderthal: boala care ar fi putut condamna specia # Adevarul.ro
Dispariţia misterioasă a oamenilor de Neanderthal ar fi putut fi legată de preeclampsie, o complicaţie care pune viaţa în pericol a fătului şi/sau a mamei chiar şi în perioada postpartum, consideră o echipă de medici implicați într-un nou studiu,
23:00
Nicuşor Dan: „Nu cred că se poate vorbi de influenţe la nivelul CCR. Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societăţii” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Washington, unde a participat reuniunea Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, că nu se poate vorbi de „influenţe” la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, referindu-se la decizia CCR de miercuri.
23:00
Bancher condamnat după ce a călătorit de sute de ori cu trenul fără bilet. Câți bani a economisit # Adevarul.ro
Un fost bancher de top a economisit mii de franci cu un simplu truc cu bilete. Acum, un tribunal din Londra l-a condamnat pentru fraudă.
22:45
O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina. Căpitănia Portului Tulcea a deschis o anchetă # Adevarul.ro
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române (ANR), Irina Puşcaşu.
22:30
Germanca Julia Sauter scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat de excepție obținut la patinaj artistic # Adevarul.ro
Julia Sauter (28 de ani) este legitimată la clubul Corona Brașov.
22:30
Fratele regelui Charles, Andrew, eliberat la câteva ore după ce a fost arestat într-un dosar privind legăturile cu Epstein # Adevarul.ro
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, a fost fotografiat joi seară părăsind secția de poliție, după ce azi fusese arest sub suspiciunea de abuz în serviciu.
22:00
Gest revoltător pe un aeroport din Las Vegas: o femeie și-a abandonat câinele la ghișeu după ce i s-a refuzat îmbarcarea # Adevarul.ro
O femeie a fost arestată pe 2 februarie pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, după ce și-a abandonat câinele la ghișeul unei companii aeriene.
22:00
Nicușor Dan spune că prezența sa la Consiliul pentru Pace nu slăbește legătura cu UE: „Comisia Europeană a fost azi aici. E o falsă problemă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a respins ferm ideea că prezența sa în SUA, la reuniunea Coaliției pentru Pace de la Washington ar putea afecta relațiile României cu Uniunea Europeană.
22:00
Un poliţist de frontieră a cerut mită de la un şofer bulgar. Procurorii cer arestarea lui # Adevarul.ro
Unui poliţist de frontieră de la Vama Borş II, care ar fi cerut în luna octombrie 2025 mită de la un şofer bulgar ca să nu-l amendeze pentru o abatere rutieră, i-a fost întocmit referat cu propunere de arestare preventivă.
22:00
Fără informațiile SUA, „suntem lipsiți de apărare”. Germania își eliberează serviciul de informații din constrângerile istorice # Adevarul.ro
Germania pregătește o extindere amplă a atribuțiilor serviciului său de informații externe, într-o schimbare majoră față de restricțiile impuse după cel de-al Doilea Război Mondial.
21:45
Netanyahu ameninţă Iranul în cazul unui atac asupra Israelului: „Vor avea de înfruntat o ripostă pe care nici nu şi-o pot imagina” # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care va ataca Israelul, după o nouă avertizare a preşedintelui american Donald Trump împotriva Teheranului.
21:45
„Vom suferi lucruri pe care nici nu ni le putem imagina”. Avertismentul dur al unui general german pentru Europa # Adevarul.ro
Europa ar putea ajunge să trăiască „lucruri pe care nici nu ni le putem imagina” dacă Rusia își continuă escaladarea confruntării cu Occidentul.
21:30
Cadavrul carbonizat al unui bărbat, găsit într-un apartament din București. Mesaje de adio găsite pe pereți # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit carbonizat în casă de către tatăl său, care a spart ușa apartamentului pentru a putea intra în casă.
Acum 8 ore
21:15
Radu Miruță: „România a câștigat astăzi. Predintele a spus 4 lucruri concrete, nu fonfleuri” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării consideră că intervenția președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii constituie un moment favorabil pentru România, „care a câștigat astăzi”.
21:15
Germania își retrage trupe din Irak, de teama unui război în Iran: „Protecția și securitatea soldaților noștri sunt prioritare” # Adevarul.ro
Armata germană și-a retras din nou parțial trupele din Irak de la baza sa din Erbil, „ca urmare a tensiunilor crescânde în Orientul Mijlociu”, a anunțat joi Ministerul german al Apărării.
21:15
Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit anul trecut în urma unei supradoze, bătut de un influencer de pe TikTok # Adevarul.ro
Darian, fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit în urma unei supradoze în casa dealerului Tudor Duma, zis Maru, a fost bătut pe un bulevard din București.
21:00
Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului pentru Pace: „Este important să fim acolo unde se iau decizii”. Cum a comentat gafa lui Trump # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, susține o declarație de presă joi seara, după ce a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace.
20:30
Comisia Europeană răspunde criticilor social-democraţilor după ce a trimis un comisar la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Adevarul.ro
Participarea comisarei europene pentru Mediterana, Dubravka Suica, la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” creat de preşedintele american Donald Trump a fost motivată joi de Comisia Europeană prin faptul că doreşte „să fie la masă", nu să fie doar un donator de ajutor umanitar pentru Gaza.
20:30
Trump, declarație stânjenitoare la Consiliul pentru Pace: „Nu-mi plac bărbații tineri și chipeși” # Adevarul.ro
Președintele american a făcut declarații care au fost rapid catalogate drept bizare și stânjenitoare. Trump a descris președintele Paraguayului, Santiago Peña, drept „un tânăr atrăgător”.
20:30
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Avea 31 de ani și manifesta un comportament agitat # Adevarul.ro
O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.
20:15
Hurezeanu, despre confuzia lui Trump: „Eroare pardonabilă”. De ce vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace contează mai mult decât pare # Adevarul.ro
Prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington este „legitimă și oportună”, afirmă Emil Hurezeanu. Fostul ministru de Externe a subliniat că România are expertiză solidă în Orientul Apropiat și poate folosi această platformă pentru a consolida dialogul strategic cu SUA.
20:15
Toți angajaţii Complexului Energetic Oltenia vor primi tichete de masă. Memorandum depus de ministrul Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a propus, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care va fi supus aprobării marţi şi imediat după aprobare sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.
20:15
Președintele României Nicușor Dan a profitat de prezența sa la Consiliul pentru Pace pentru a sta mai mult timp în preajma președintelui Donald Trump, dar regulile de securitate nu i-au permis acest lucru.
20:15
Visa Waiver, următorul pas strategic. Ambasadorul Andrei Muraru explică în ce stadiu se află dosarul României # Adevarul.ro
Intrarea României în programul american Visa Waiver rămâne un obiectiv major al diplomației românești, însă momentul final depinde exclusiv de administrația de la Washington, a explicat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.
20:15
Melania Trump, pe locul doi în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale SUA. Cine o depășește # Adevarul.ro
Un sondaj recent arată că Melania Trump se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai puțin populare Prime Doamne din istoria recentă a Statelor Unite.
19:30
Și-a făcut curaj cu alcool la proba pentru obținerea permisului auto. Polițistul l-a mirosit și i-a spus „pas” # Adevarul.ro
Un bărbat care s-a prezentat joi la proba practică în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat sub influenţa băuturilor alcoolice.
Acum 12 ore
19:15
Preşedintele Consiliului European anunță că UE vrea să înceapă cât de curând negocierile de aderare cu Ucraina # Adevarul.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a afirmat joi că Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP.
19:15
Doi soți britanici, care făceau turul lumii pe motocicletă, condamnați în Iran la 10 ani de închisoare pentru presupuse fapte de spionaj # Adevarul.ro
Un cuplu britanic, Lindsay şi Craig Foreman, încarcerat în Iran din ianuarie 2025 a fost condamnat la zece ani de închisoare cu privire la spionaj, a anunţat joi familia sa, care denunţă un proces expeditiv, relatează AFP.
19:00
Fără electricitate, căldură şi apă: aceasta este realitatea vieţii la Kiev. Gerul face şi mai greu de îndurat distrugerile provocate de război. DW a stat de vorbă cu muncitori chemaţi să repare infrastructura distrusă.
19:00
Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace.
18:45
Primăria Sectorului 1 anunţă amenzi pentru lipsa de reacție la deszăpezire. Străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi.
18:45
Preşedintele CSM spune că președintele României nu are dreptul legal să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # Adevarul.ro
Liviu Gheorghe Odagiu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie" pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor.
18:30
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Adevarul.ro
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure.
