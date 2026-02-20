Dolarii înlocuiesc diplomația în discuțiile dintre Statele Unite și Rusia?

04:45

La mai bine de 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, România va avea trei centre noi pentru marii arși. Potrivit unui informațiilor oferite de Ministerul Sănătății la solicitarea Adevărul, lucrările la cele trei unități – Timișoara, Târgu Mureș și București – sunt tot mai aproape de finalizare.