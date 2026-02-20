A mai plecat un om bun dintre noi

14:40

Patru bărbați din Dumbrăveni au fost reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea de acte cu violență, iar ulterior judecătorii au decis pentru aceștia control judiciar pentru 60 de zile. Pe 8 februarie, în jurul orei 18 și 15, Poliția Orașului Salcea a fost sesizată de un bărbat prin 112 că, în timp ce se […] Articolul Control judiciar pentru patru bărbați din Dumbrăveni, pentru că l-au bătut pe un alt bărbat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.