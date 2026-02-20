Fostul ministru al Sportului desființează evoluția Juliei Sauter de la JO. „Rușine! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”
Adevarul.ro, 20 februarie 2026 21:00
Patinatoarea germano-română a obținut cea mai bună performanță din istorie pentru țara noastră.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
21:15
Egal cu scandal între Oțelul și UTA. Cale deschisă pentru FCSB în drumul spre play-off # Adevarul.ro
A fost meciul cu numărul 1.000 al gălățenilor în prima ligă.
21:15
Peste 50 de studenți îmbrăcați sumar, găsiți într-un subsol insalubru în timpul unui presupus ritual de inițiere # Adevarul.ro
Poliția a găsit peste 50 de membri ai unei frății, pe jumătate goi și legați la ochi, stând într-un subsol murdar în timpul unui presupus ritual de inițiere.
Acum 15 minute
21:00
Fostul ministru al Sportului desființează evoluția Juliei Sauter de la JO. „Rușine! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!” # Adevarul.ro
Patinatoarea germano-română a obținut cea mai bună performanță din istorie pentru țara noastră.
21:00
Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE, înainte de împlinirea a patru ani de război # Adevarul.ro
Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești.
Acum 30 minute
20:45
Polițiștii locali i-au umplut de amenzi pe operatorii care s-au făcut că deszăpezesc sectoarele Bucureștiului # Adevarul.ro
Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6.
Acum o oră
20:30
Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash.
Acum 2 ore
20:15
Atac cu grenadă asupra polițiștilor din Cernăuți: doi agenți răniți. Atacatorul riscă închisoarea pe viață # Adevarul.ro
Doi polițiști au fost răniți într-un atac cu grenadă produs în regiunea Cernăuți, după ce un bărbat a aruncat un dispozitiv exploziv spre autospeciala în care se aflau agenții.
20:00
Românii preferă escapadele la mare pentru o „resetare mentală” în 2026, plaja fiind destinația preferată pentru principala vacanță a anului, pe măsură ce călătorii prioritizează tot mai mult starea de bine și nevoia de deconectare de presiunile zilnice.
20:00
Bărbat de 41 de ani, reținut pentru trafic de droguri. Avea substanțe interzise chiar și la locul de muncă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Acesta a fost prins în flagrant în Cluj-Napoca, în timp ce vindea substanțe lichide și cristaline.
20:00
Bolojan, la recepţia de Ziua Naţională a Japoniei: „Este principala destinaţie a exporturilor româneşti în Asia” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre.
20:00
Iată ce se întâmplă în corp atunci când mănânci unt de arahide în fiecare zi.
19:30
Comisia Europeană, reacție reținută după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele lui Donald Trump # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a făcut apel la stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, vineri, printr-o decizie de 6 la 3, tarifele extinse impuse de președintele american, Donald Trump.
19:30
123Credit.ro accelerează în 2025: peste 205 milioane euro credite intermediate, +70% creștere anuală și o rețea digitalizată care schimbă regulile în brokeraj # Adevarul.ro
Piața intermedierii de credite din România traversează o etapă de maturizare accelerată, în care tehnologia devine diferențiatorul real între jucători.
Acum 4 ore
19:15
Ministrul Muncii: Peste un milion de cereri pentru tichete de energie au fost înregistrate în aplicația EPIDS # Adevarul.ro
Mai mult de un milion de cereri pentru tichetele de energie au fost înregistrate în aplicația EPIDS, a afirmat vineri ministrul muncii, Florin Manole, precizând că peste 724.000 au fost declarate eligibile, urmând ca aceste beneficii să fie acordate până la finalul anului 2026.
19:15
Textilele uzate nu mai pot fi îngropate sau incinerate: companiile cer un sistem orientat spre reutilizare și reciclare # Adevarul.ro
Viitorul Sistem de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) pentru textile trebuie să se bazeze pe obiective progresive de reutilizare și reciclare, precum și pe o finanțare care să susțină eficient activitatea operatorilor implicați în colectarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.
19:15
Trump „ia în considerare” o lovitură militară limitată împotriva Iranului. Teheranul spune că va prezenta un proiect de acord în câteva zile # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei acțiuni militare limitate împotriva Iranului pentru a pune presiune asupra Teheranului.
19:15
Control național fără precedent după ce un medic s-a filmat operând la privat în timpul programului de la stat # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat declanșarea unui control amplu la un spital public, după ce un medic angajat atât în sistemul public, cât și în cel privat, ar fi desfășurat activitate chirurgicală la o unitate privată în timpul programului de lucru de la stat.
19:00
Ilie Bolojan merge la Bruxelles să discute despre PNRR cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Oficialii vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
18:45
Sagrada Familia a devenit vineri cea mai înaltă biserică din lume. Ce înălțime are monumentul început acum 140 de ani de Gaudi # Adevarul.ro
Odată cu montarea ultimului element pe crucea turlei centrale, Sagrada Familia din Barcelona se înalţă acum până la 172,5 metri, devenind cea mai înaltă biserică din lume, chiar dacă monumentul conceput de Antoni Gaudí în urmă cu peste 140 de ani este departe de a fi finalizat.
18:45
„Ruletă rusească” între soldați cu final fatal: soldat francez, împușcat mortal în timpul unui „joc” cu arma # Adevarul.ro
Un soldat francez în vârstă de 20 de ani a murit după ce a fost împușcat în cap în timpul unui joc cu alți colegi militari.
18:45
Nicușor Dan și Viktor Orban au fost singurii șefi de stat din UE prezenți la reuniunea pentru Gaza a Consiliului Păcii, o instituție inventată de Donald Trump.
18:45
ANM: Ninsori, viscol și polei până duminică. De săptămâna viitoare, temperaturile cresc semnificativ # Adevarul.ro
Fenomenele meteo specifice iernii vor persista în următoarele zile, în condițiile în care sunt în vigoare un cod galben și o informare meteorologică ce vizează zone extinse din sudul și sud-estul țării.
18:30
Lovitură pentru Donald Trump. Curtea Supremă a SUA i-a anulat toate tarifele globale impuse în aprilie 2025 # Adevarul.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, cu un vot de 6 la 3, să anuleze măsura tarifelor comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump, considerând că acestea depășesc atribuțiile constituționale ale ale președinției.
18:30
Spitalele vor primi din luna martie fonduri de la Ministerul Sănătății pentru operaţii asistate robotic # Adevarul.ro
Spitalele publice urmează să primească, începând din luna martie, fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru intervenţiile chirurgicale asistate robotic, a informat, vineri, ministrul Alexandru Rogobete.
18:30
Au cumpărat o casă în Italia cu 11.500 de euro și și-au schimbat viața. Povestea a doi americani care au ales Europa în locul SUA # Adevarul.ro
Doi tineri americani care locuiau deja în Europa s-au trezit într-un moment de răscruce în 2020, odată cu nașterea fiicei lor: să revină în Statele Unite sau să rămână peste ocean? Decizia le-a schimbat complet viața.
18:30
O destinație turistică din Europa, frecventată de români, ar putea restricționa vânzarea de alcool pe timpul nopții # Adevarul.ro
Autoritățile intenționează să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00.
18:30
Pe măsură ce Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, Iranul face pași vizibili pentru a semnala că este pregătit de război, fortificând instalațiile nucleare, reconstruind facilități de producție a rachetelor, reorganizând structurile de comandă și înăsprind controlul.
18:15
Apartamente „sub prețul pieței”, dar inexistente: bărbat arestat după ce ar fi păcălit 15 chiriași printr-o schemă online # Adevarul.ro
Un bărbat acuzat că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri fictive de închiriere a unor apartamente din București a fost arestat preventiv pentru înșelăciune.
18:15
Cum a recrutat Epstein oameni de știință de la Harvard pentru a-și lustrui reputația și a încerca să obțină profit # Adevarul.ro
În 2008, după condamnarea pentru solicitare de prostituție, inclusiv de la o minoră, Harvard University a decis discret să nu mai accepte donații de la unul dintre binefăcătorii săi generoși: Jeffrey Epstein.
18:00
Poliţişti italieni, bătuţi şi muşcaţi de o româncă prinsă în timp ce fura un televizor, în Sardinia # Adevarul.ro
O româncă de 40 de ani, surprinsă în timp ce voia să fure un televizor, a fost reținută în Sardinia, după ce a atacat carabinierii cu pumnii şi picioarele, pe unul dintre ei chiar muşcându-l.
18:00
AUR îl atacă pe Nicușor Dan, pentru deplasarea din America: „Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună” # Adevarul.ro
Dan Dungaciu, consideră că deplasarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace s-a încheiat ”fără niciun rezultat concret” pentru România.
17:45
Amenințată cu moartea pentru că a concurat sub steagul Chinei, nu al SUA. Cea mai bogată sportivă de la JO, abuzată și jefuită # Adevarul.ro
Gu se remarcă nu doar prin performanțele sportive, ci și prin succesul său comercial și popularitatea internațională.
17:45
Decizia care l-a readus pe Robert Negoiță în funcție: de ce a fost ridicat controlul judiciar # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost eliberat de măsura controlului judiciar și a putut reveni în funcție, după ce instanța a apreciat că nu s-a produs nicio pagubă.
17:45
Judecătorii Curților de Apel cer președintelui României reexaminarea reformei pensiilor speciale # Adevarul.ro
Judecătorii Curților de Apel, inclusiv cea Militară, au trimis președintelui României Nicușor Dan un Memoriu prin care solicită reexaminarea Legii care prevede reforma pensiilor de serviciu, argumentând că viitorii pensionari din magistratură vor pierde, în medie, între 5.000 și 12.000 de lei net.
17:45
România artă negocieri cu SUA pentru vizita Secretarului de Stat al SUA, Marco Rubio, la București. Totodată, se discută pentru o întâlnire Nicușor Dan-Trump la Casa Albă.
17:30
Kievul respinge informațiile despre ordinul lui Zelenski privind un „război de încă trei ani”: „Un fake prostesc” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi avertizat consilierii apropiați că negocierile de pace cu Rusia se află într-un impas și că este necesară pregătirea unui plan în cazul în care războiul ar continua încă trei ani.
17:30
Orașul sărac din România, zdruncinat de cutremure în 2023. Localnică: „De trei ani stăm în containere. Nu mai putem” # Adevarul.ro
Trei ani au trecut de la cutremurele care au „lovit” Aninoasa, unul dintre cele mai sărace orașe din România. Mai multe familii continuă să trăiască în containere metalice, folosite ca locuințe provizorii după ce au fost evacuate din blocurile degradate.
Acum 6 ore
17:15
Condițiile de trai în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia s-au înrăutățit: „Viața a devenit imposibilă”/ „Oamenii nu trăiesc, doar supraviețuiesc” # Adevarul.ro
După aproape patru ani de război, condițiile de trai în teritoriile ocupate de Rusia sunt din ce în ce mai dificile. Orașele și satele din estul Ucrainei se confruntă cu penurii critice - de locuințe, apă, electricitate, căldură și îngrijire medicală.
16:45
Un microbuz s-a scufundat sub gheaţa celui mai adânc lac din lume. Un singur pasager a reușit să se salveze # Adevarul.ro
Un microbuz turistic cu nouă persoane la bord, printre care şapte turişti chinezi, s-a scufundat vineri în timp ce încerca să traverseze lacul îngheţat Baikal, cel mai adânc lac al Terrei.
16:45
Explicația halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Judecătorii, consternați de „atitudinea arogantă” # Adevarul.ro
Românul suspectat că a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate în Italia le-a oferit anchetatorilor explicații considerate halucinante.
16:45
Sentința primită de alpinistul acuzat că și-a abandonat iubita și a lăsat-o să moară pe cel mai înalt munte din Austria # Adevarul.ro
Bărbatul a fost condamnat la închisoare după ce partenera sa a murit în timpul unei ascensiuni pe un vârf din Austria.
16:45
Turiștii au luat cu asalt telegondola din Poiana Brașov. Sute de oameni stau la cozi uriașe # Adevarul.ro
Iubitorii sporturilor de iarnă au luat cu asalt stațiunile montane. Vineri dimineață, la telegondola din Poiana Brașov s-au format cozi imense.
16:30
Pierderea vederii este una dintre cele mai înspăimântătoare experiențe pe care o poate avea o persoană. Medicii avertizează însă că există o urgență neurologică și vasculară care debutează adesea exact așa: fără durere, dar cu consecințe grave dacă nu este recunoscută rapid.
16:30
Câţi români au ținut televizoarele deschise pe Realitatea Plus în cele 3 ore cât postului i-a fost suspendată emisia # Adevarul.ro
Decizia drastică a Consiliul Național al Audiovizualului de a suspenda emisia postului de televiziune Realitatea Plus timp de trei ore a avut efecte vizibile asupra audiențelor, chiar dacă televiziunea și-a îndemnat telespectatorii să rămână conectați pe canal.
16:15
Unele vacanțe sunt frumoase. Altele devin memorabile. O vacanță în Maldive face parte din a doua categorie.
16:15
Restructurări la Autoritatea de Reformă Feroviară. Cum se reorganizează direcțiile de servicii. Un director va fi dat afară # Adevarul.ro
Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) va fi restructurată și nu doar în sensul diminuării numărului de posturi de conducere, ci și al reorganizării departamentelor și direcțiilor de servicii, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.
16:00
Daniel Băluță susține concedierile și reducerea salariilor anunţate de conducerea STB, ca partea a strategiei de redresare a companiei # Adevarul.ro
Daniel Băluţă consideră că măsurile de restructurare aprobate de Consiliul de Administrație al STB sunt de bun augur pentru redresarea companiei care asigură transportul bucureştenilor.
16:00
TikToker-ul Adonis, reținut după ce l-a făcut KO pe fratele lui Rareș Ion. „Mulţi români s-au oferit să mă ajute” # Adevarul.ro
Influencerul Adonis, implicat în incidentul violent din Capitală, după ce l-a făcut KO pe Darian Ion în direct pe TikTok, a declarat că s-a apărat după ce a fost jignit şi scuipat.
16:00
Alegerea primei bijuterii cu diamante este un moment special, care marchează de multe ori o etapă importantă din viața ta.
15:45
Un șofer de ride-sharing și-a luat clienții direct de pe trecerea de pietoni. Manevra interzisă care i-a adus amendă # Adevarul.ro
Un şofer al unui autovehicul de ride-sharing a fost amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii. El are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul făcând manevra interzisă.
