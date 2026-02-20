21 februarie: Ziua în care s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul român care a cucerit vârful Everest
Adevarul.ro, 21 februarie 2026 00:15
Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită la data de 21 februarie. Tot în această zi, s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu și cântăreața americană Nina Simone.
00:30
Modernizarea liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, aproape de finalizare. Toate detaliile despre stadiul la zi al lucrărilor # Adevarul.ro
Lucrările la linia de tramvai 3 din București au intrat în linie dreaptă. Potrivit informațiilor transmise pentru „Adevărul” de reprezentanții PORR România, modernizarea celor 2 km de linie dublă de pe Bulevardul Expoziției ar putea fi finalizată în aprilie 2026.
00:15
00:15
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia # Adevarul.ro
Decizia Ucrainei de a-l sancționa oficial pe liderul de la Minsk, Alexander Lukașenko, a declanșat reacții dure în presa și propaganda belarusă.
00:00
Eroii pașnici care s-au opus extremismului. Povestea cutremurătoare a studenților care s-au ridicat împotriva lui Hitler # Adevarul.ro
Una dintre cele mai impresionante mișcări non-violente de protest împotriva unui regim totalitar a fost cea formată din studenți și profesori din Germania. Aceștia au avut curajul să-l conteste pe Hitler și pe naziști la apogeul puterii lor, sacrificându-se pentru dreptate și libertate.
20 februarie 2026
23:45
Alertă în Capitală: O fetiță de 12 ani a dispărut din Sectorul 6. Poliția solicită sprijinul cetățenilor # Adevarul.ro
O fetiță în vârstă de 12 ani este căutată de polițiști, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6 al Capitalei și nu s-a mai întors acasă.
23:30
Trei schiori au murit vineri în Austria, în urma a două avalanşe produse în zone montane diferite.
23:30
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială # Adevarul.ro
O companie românească din domeniul software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu inteligență artificială, capabilă să zboare la altitudine joasă.
23:00
Guvernul Marii Britanii are în plan o lege pentru înlăturarea fostului prinț Andrew din linia de succesiune la tron.
23:00
O femeie a murit după ce unul dintre zidurile casei în care locuia s-a prăbuşit peste ea # Adevarul.ro
O femeie a murit, vineri seară, în judeţul Timiş, după ce un zid a căzut peste ea. Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.
23:00
A reușit România să îmbunătățească relația cu administrația Trump? Mizele participării lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Într-o analiză pentru „Adevărul”, analistul de politică externă Emanuel Cernat subliniază că, fără a putea fi catalogată drept un succes sau un eșec major, vizita președintelui Nicușor Dan în SUA a contribuit, în linii mari, la deblocarea canalelor cu cel mai important partener strategic.
22:30
Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul de transport # Adevarul.ro
Un șofer de troleibuz din București a fost filmat în timp ce ajuta calătorii aflați în dificultate din cauza zăpezii să urce în mijlocul de transport în siguranță.
22:30
Zelenski anunță progrese pe frontul din sud: „300 de kilometri pătrați eliberați”. Când ar putea Kievul accepta un compromis teritorial # Adevarul.ro
Ucraina susține că a recucerit în ultimele zile aproximativ 300 de kilometri pătrați de teritoriu în sudul țării, în timp ce negocierile de pace cu Rusia rămân blocate.
22:00
O echipă de cercetători a descoperit că daunele genetice provocate de radiațiile ionizante după dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 pot fi observate și la copiii celor expuși.
21:45
Fată dispărută în Germania, găsită o săptămână mai târziu la Craiova. Cum a ajuns în România # Adevarul.ro
Polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat în Craiova o minoră, de 15 ani, dispărută din Germania.
21:15
Egal cu scandal între Oțelul și UTA. Cale deschisă pentru FCSB în drumul spre play-off # Adevarul.ro
A fost meciul cu numărul 1.000 al gălățenilor în prima ligă.
21:15
Peste 50 de studenți îmbrăcați sumar, găsiți într-un subsol insalubru în timpul unui presupus ritual de inițiere # Adevarul.ro
Poliția a găsit peste 50 de membri ai unei frății, pe jumătate goi și legați la ochi, stând într-un subsol murdar în timpul unui presupus ritual de inițiere.
21:00
Fostul ministru al Sportului desființează evoluția Juliei Sauter de la JO. „Rușine! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!” # Adevarul.ro
Patinatoarea germano-română a obținut cea mai bună performanță din istorie pentru țara noastră.
21:00
Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE, înainte de împlinirea a patru ani de război # Adevarul.ro
Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești.
20:45
Polițiștii locali i-au umplut de amenzi pe operatorii care s-au făcut că deszăpezesc sectoarele Bucureștiului # Adevarul.ro
Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6.
20:30
Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash.
20:15
Atac cu grenadă asupra polițiștilor din Cernăuți: doi agenți răniți. Atacatorul riscă închisoarea pe viață # Adevarul.ro
Doi polițiști au fost răniți într-un atac cu grenadă produs în regiunea Cernăuți, după ce un bărbat a aruncat un dispozitiv exploziv spre autospeciala în care se aflau agenții.
20:00
Românii preferă escapadele la mare pentru o „resetare mentală” în 2026, plaja fiind destinația preferată pentru principala vacanță a anului, pe măsură ce călătorii prioritizează tot mai mult starea de bine și nevoia de deconectare de presiunile zilnice.
20:00
Bărbat de 41 de ani, reținut pentru trafic de droguri. Avea substanțe interzise chiar și la locul de muncă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Acesta a fost prins în flagrant în Cluj-Napoca, în timp ce vindea substanțe lichide și cristaline.
20:00
Bolojan, la recepţia de Ziua Naţională a Japoniei: „Este principala destinaţie a exporturilor româneşti în Asia” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre.
20:00
Iată ce se întâmplă în corp atunci când mănânci unt de arahide în fiecare zi.
19:30
Comisia Europeană, reacție reținută după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele lui Donald Trump # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a făcut apel la stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, vineri, printr-o decizie de 6 la 3, tarifele extinse impuse de președintele american, Donald Trump.
19:30
123Credit.ro accelerează în 2025: peste 205 milioane euro credite intermediate, +70% creștere anuală și o rețea digitalizată care schimbă regulile în brokeraj # Adevarul.ro
Piața intermedierii de credite din România traversează o etapă de maturizare accelerată, în care tehnologia devine diferențiatorul real între jucători.
19:15
Ministrul Muncii: Peste un milion de cereri pentru tichete de energie au fost înregistrate în aplicația EPIDS # Adevarul.ro
Mai mult de un milion de cereri pentru tichetele de energie au fost înregistrate în aplicația EPIDS, a afirmat vineri ministrul muncii, Florin Manole, precizând că peste 724.000 au fost declarate eligibile, urmând ca aceste beneficii să fie acordate până la finalul anului 2026.
19:15
Textilele uzate nu mai pot fi îngropate sau incinerate: companiile cer un sistem orientat spre reutilizare și reciclare # Adevarul.ro
Viitorul Sistem de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) pentru textile trebuie să se bazeze pe obiective progresive de reutilizare și reciclare, precum și pe o finanțare care să susțină eficient activitatea operatorilor implicați în colectarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.
19:15
Trump „ia în considerare” o lovitură militară limitată împotriva Iranului. Teheranul spune că va prezenta un proiect de acord în câteva zile # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei acțiuni militare limitate împotriva Iranului pentru a pune presiune asupra Teheranului.
19:15
Control național fără precedent după ce un medic s-a filmat operând la privat în timpul programului de la stat # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat declanșarea unui control amplu la un spital public, după ce un medic angajat atât în sistemul public, cât și în cel privat, ar fi desfășurat activitate chirurgicală la o unitate privată în timpul programului de lucru de la stat.
19:00
Ilie Bolojan merge la Bruxelles să discute despre PNRR cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Oficialii vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
18:45
Sagrada Familia a devenit vineri cea mai înaltă biserică din lume. Ce înălțime are monumentul început acum 140 de ani de Gaudi # Adevarul.ro
Odată cu montarea ultimului element pe crucea turlei centrale, Sagrada Familia din Barcelona se înalţă acum până la 172,5 metri, devenind cea mai înaltă biserică din lume, chiar dacă monumentul conceput de Antoni Gaudí în urmă cu peste 140 de ani este departe de a fi finalizat.
18:45
„Ruletă rusească” între soldați cu final fatal: soldat francez, împușcat mortal în timpul unui „joc” cu arma # Adevarul.ro
Un soldat francez în vârstă de 20 de ani a murit după ce a fost împușcat în cap în timpul unui joc cu alți colegi militari.
18:45
Nicușor Dan și Viktor Orban au fost singurii șefi de stat din UE prezenți la reuniunea pentru Gaza a Consiliului Păcii, o instituție inventată de Donald Trump.
18:45
ANM: Ninsori, viscol și polei până duminică. De săptămâna viitoare, temperaturile cresc semnificativ # Adevarul.ro
Fenomenele meteo specifice iernii vor persista în următoarele zile, în condițiile în care sunt în vigoare un cod galben și o informare meteorologică ce vizează zone extinse din sudul și sud-estul țării.
18:30
Lovitură pentru Donald Trump. Curtea Supremă a SUA i-a anulat toate tarifele globale impuse în aprilie 2025 # Adevarul.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, cu un vot de 6 la 3, să anuleze măsura tarifelor comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump, considerând că acestea depășesc atribuțiile constituționale ale ale președinției.
18:30
Spitalele vor primi din luna martie fonduri de la Ministerul Sănătății pentru operaţii asistate robotic # Adevarul.ro
Spitalele publice urmează să primească, începând din luna martie, fonduri de la Ministerul Sănătăţii pentru intervenţiile chirurgicale asistate robotic, a informat, vineri, ministrul Alexandru Rogobete.
18:30
Au cumpărat o casă în Italia cu 11.500 de euro și și-au schimbat viața. Povestea a doi americani care au ales Europa în locul SUA # Adevarul.ro
Doi tineri americani care locuiau deja în Europa s-au trezit într-un moment de răscruce în 2020, odată cu nașterea fiicei lor: să revină în Statele Unite sau să rămână peste ocean? Decizia le-a schimbat complet viața.
18:30
O destinație turistică din Europa, frecventată de români, ar putea restricționa vânzarea de alcool pe timpul nopții # Adevarul.ro
Autoritățile intenționează să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00.
18:30
Pe măsură ce Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, Iranul face pași vizibili pentru a semnala că este pregătit de război, fortificând instalațiile nucleare, reconstruind facilități de producție a rachetelor, reorganizând structurile de comandă și înăsprind controlul.
18:15
Apartamente „sub prețul pieței”, dar inexistente: bărbat arestat după ce ar fi păcălit 15 chiriași printr-o schemă online # Adevarul.ro
Un bărbat acuzat că a înșelat mai multe persoane prin anunțuri fictive de închiriere a unor apartamente din București a fost arestat preventiv pentru înșelăciune.
18:15
Cum a recrutat Epstein oameni de știință de la Harvard pentru a-și lustrui reputația și a încerca să obțină profit # Adevarul.ro
În 2008, după condamnarea pentru solicitare de prostituție, inclusiv de la o minoră, Harvard University a decis discret să nu mai accepte donații de la unul dintre binefăcătorii săi generoși: Jeffrey Epstein.
18:00
Poliţişti italieni, bătuţi şi muşcaţi de o româncă prinsă în timp ce fura un televizor, în Sardinia # Adevarul.ro
O româncă de 40 de ani, surprinsă în timp ce voia să fure un televizor, a fost reținută în Sardinia, după ce a atacat carabinierii cu pumnii şi picioarele, pe unul dintre ei chiar muşcându-l.
18:00
AUR îl atacă pe Nicușor Dan, pentru deplasarea din America: „Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună” # Adevarul.ro
Dan Dungaciu, consideră că deplasarea președintelui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace s-a încheiat ”fără niciun rezultat concret” pentru România.
17:45
Amenințată cu moartea pentru că a concurat sub steagul Chinei, nu al SUA. Cea mai bogată sportivă de la JO, abuzată și jefuită # Adevarul.ro
Gu se remarcă nu doar prin performanțele sportive, ci și prin succesul său comercial și popularitatea internațională.
17:45
Decizia care l-a readus pe Robert Negoiță în funcție: de ce a fost ridicat controlul judiciar # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost eliberat de măsura controlului judiciar și a putut reveni în funcție, după ce instanța a apreciat că nu s-a produs nicio pagubă.
17:45
Judecătorii Curților de Apel cer președintelui României reexaminarea reformei pensiilor speciale # Adevarul.ro
Judecătorii Curților de Apel, inclusiv cea Militară, au trimis președintelui României Nicușor Dan un Memoriu prin care solicită reexaminarea Legii care prevede reforma pensiilor de serviciu, argumentând că viitorii pensionari din magistratură vor pierde, în medie, între 5.000 și 12.000 de lei net.
17:45
România artă negocieri cu SUA pentru vizita Secretarului de Stat al SUA, Marco Rubio, la București. Totodată, se discută pentru o întâlnire Nicușor Dan-Trump la Casa Albă.
17:30
Kievul respinge informațiile despre ordinul lui Zelenski privind un „război de încă trei ani”: „Un fake prostesc” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi avertizat consilierii apropiați că negocierile de pace cu Rusia se află într-un impas și că este necesară pregătirea unui plan în cazul în care războiul ar continua încă trei ani.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
