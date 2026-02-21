Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: “Lipsă de decență”

11:30

Răzvan Burleanu va avea concurenţă la alegerile pentru şefia FRF. După ce în 2022 a fost unicul candidat, actualul preşedinte de la "Casa Fotbalului" va avea cel puţin un contracandidat la alegerile de anul acesta. Este vorba despre Ilie Drăgan, cel care a candidat şi în 2018 şi care este, în prezent, preşedintele clubului de […]