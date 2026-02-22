Adrian Porumboiu a intervenit la GSP Live Special după Rapid - Dinamo 2-1: „E foarte, foarte bun!”

18:40

Tenismenul italian Flavio Cobolli (23 de ani, locul 20 ATP) a avut un început de sezon dificil, marcat de numeroase critici din partea publicului. În toată această perioadă complicată a luat decizia să renunțe la rețelele de socializare, pentru a reveni pe linia de plutire.„Să stai constant pe telefon nu este un lucru bun. ...