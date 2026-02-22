Rapid vs Dinamo 2-1 » Raul Opruț, declarații după înfrângerea din derby: „Nu înțeleg de ce arbitrul a oprit meciul de atâtea ori”
Gazeta Sporturilor, 22 februarie 2026 03:30
Rapid vs Dinamo 2-1 » Raul Opruț, declarații după înfrângerea din derby: „Nu înțeleg de ce arbitrul a oprit meciul de atâtea ori”
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
03:40
03:40
03:30
03:30
03:30
03:30
Acum 4 ore
00:20
Daniel Paraschiv: „Incidentele dau un pic de nebunie unui meci de fotbal. Am luat și eu bulgări, dar cine nu a luat în copilărie?” # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv, marcatorul golului decisiv din Rapid - Dinamo 2-1, a comentat la finalul partidei incidentele din derby-ul bucureștean.Cu zăpadă în tribune, suporterii din tribune au făcut bulgări și au lovit jucătorii pe perioada partidei de pe Arena Națională. Portarul Rapidului, Marian Aioani, a fost lovit cu zăpadă chiar în cap de ultrașii dinamoviști, dar Daniel Paraschiv nu s-a arătat foarte deranjat de incidente: „Dau un pic de nebunie incidentele”. ...
00:20
Raul Opruț a avut puterea să glumească și a oferit declarația serii, după Rapid - Dinamo: „I-am zis să vină cât mai repede” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Raul Opruț (28 de ani) a înscris golul #5 pentru Dinamo în 2026, însă prea târziu pentru ca elevii lui Zeljko Kopic să obțină măcar un punct. La final, întrebat de iminenta venire a lui George Pușcaș (29 de ani), fotbalistul a dat declarația serii.Opruț a explicat că a purtat mai multe discuții cu noul atacant al „câinilor” și i-a transmis că-l așteaptă cât mai repede pentru a-l depăși în clasamentul golgheterilor. ...
00:20
CFR Cluj a câștigat sâmbătă seara meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-1, în etapa a 28-a din Superliga, și a luat o opțiune serioasă la calificarea în play-off, misiune care părea imposibilă la un moment dat în acest sezon, când echipa era mai aproape de retrogradare. Elevii lui Daniel Pancu au legat 9 victorii consecutive în campionat, lucru pe care nicio altă echipă nu îl mai făcuse de 5 sezoane. ...
Acum 6 ore
00:00
CS Rapid București și-a aflat adversara din „sferturile” EHF European League! O triplă câștigătoare a Ligii Campionilor va veni în România # Gazeta Sporturilor
Deși nu a jucat încă în ultima etapă din faza grupelor, CS Rapid București și-a aflat adversara din sferturile de finală ale EHF European League. Trupa din Capitală se va duela cu Viborg HK, grupare ce a fost în aceeași grupă cu CSM Corona Brașov.CS Rapid București este singura din cele 3 echipe ce au reprezentat România în EHF European League care s-a calificat în sferturile de finală ale competiției. ...
21 februarie 2026
23:50
Victor Angelescu i-a întors-o lui Dinamo printr-un singur cuvânt » Îi cere direct lui Gâlcă: „Vreau să joace ei 3” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a intrat în direct la TV după succesul din această seară. Șeful Rapidului a savurat din plin victoria și i-a răspuns lui Dinamo, după postarea controversată publicată înaintea partidei.Angelescu și-a lăudat jucătorii și a precizat că și-ar dori să vadă în viitor formula trimisă de Gâlcă în această seară, cu Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila în același timp. ...
23:40
Paradoxul derby-ului » Rapid nu o pățise niciodată din momentul revenirii în Superligă! # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Rapid a reușit să câștige sâmbătă seara derby-ul cu Dinamo și să o egaleze în fruntea clasamentului. În ciuda succesului, posesia giuleștenilor a fost mult sub așteptări, într-un joc în care Dinamo a stat mult în atac, forțând un rezultat pozitiv până la final. În niciun alt meci al Rapidului, de la revenire în prima ligă, acum 5 ani, nu a fost mai slabă posesia ca în meciul din runda cu numărul #28. ...
23:30
Bătut din nou de Rapid, Kopic dezvăluie: „De asta n-a jucat!” » Când vine George Pușcaș # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor”, a reacționat după încă un eșec în fața giuleștenilor. Croatul n-a avut ce să le reproșeze jucătorilor, însă rămâne cu gustul amar al rezultatului.Elevii lui Costel Gâlcă au rezolvat partida încă din prima repriză, atunci când au punctat prin Andrei Borza (30') și Daniel Paraschiv (34').Kopic a explicat motivul pentru care a ales să înceapă partida cu Mamadou Karamoko rezervă. ...
23:30
Cum l-a descusut Constantin Gâlcă pe Zeljko Kopic: „Știam că o să facă asta și i-am surprins” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat victoria echipei sale în derby-ul contra celor de la Dinamo, scor 2-1, într-un meci din etapa #28 din Superliga.Constantin Gâlcă a vorbit despre cum a abordat tactic partida, despre deciziile pe care le-a luat în alcătuirea echipei și despre Daniel Paraschiv, cel care a marcat golul victoriei în minutul 34. Constantin Gâlcă a reacționat după Rapid - Dinamo: „Știam că o să lase spații. ...
23:20
CSM Corona Brașov, victorie la ultimul meci în EHF European League! Alisia Boiciuc, prestație magistrală # Gazeta Sporturilor
CSM Corona Brașov și-a încheiat participarea în EHF European League cu o victorie în fața lui MKS Zaglebie Lubin, scor 33-30. N-a fost însă de-ajuns pentru a le asigura galben-albastrelor calificarea în sferturile de finală ale competiției.CSM Corona Brașov a ratat calificarea în sferturile de finală ale EHF European League încă de săptămâna trecută, în ciuda unei victorii în Franța, pe terenul lui Dijon. ...
23:20
Adrian Porumboiu, verdict după faza controversată de la Rapid - Dinamo: „A fost fault” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu, fostul arbitru român, a intrat în direct la GSP Live Special pentru a comenta faza de arbitraj din derby-ul Rapid - Dinamo, scor 2-1.Dinamo a marcat după ce Alexandru Musi i-a centrat la prima bară lui Alberto Soro, iar spaniolul a trimis în plasă. „Câinii” s-au bucurat, dar golul a fost anulat după ce Rareș Vidican a fost chemat la VAR. Motivul? O intrare a lui Andrei Mărginean asupra lui Daniel Paraschiv premergătoare golului. ...
23:20
Cîrjan, plin de frustrare la finalul derby-ului: „Așa a fost de fiecare dată în ultimii 2 ani” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a oferit prima reacție după acest insucces. În ciuda scorului, susține că echipa lui a prestat un fotbal de calitate, însă Rapid a marcat la singurele ocazii.Rapid e coșmarul lui Dinamo din acest sezon. Giuleștenii au câștigat ambele partide din sezonul regulat. Extrem de frustrat la flash-interviu, Cătălin Cîrjan a precizat că același scenariu se întâmplă de doi ani. ...
23:20
A forțat accidentat în derby: „Doar ieri am făcut un antrenament. Trebuia să riscăm!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Marian Aioani (26 de ani), portarul celor de la Rapid, a dezvăluit la finalul meciului de sâmbătă seara, de pe Arena Națională, că a jucat cu probleme medicale în etapa a 28-a, nefiind 100% refăcut. Acesta a suferit o accidentare la Ovidiu, în meciul cu Farul, și indiciile erau că nu va fi recuperat la timp pentru acest joc. ...
23:10
Rapid - Dinamo 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al giuleștenilor, a reacționat după al doilea succes al fostei sale echipe în fața „câinilor” din acest sezon.Acesta a salutat primul „11” pe care l-a trimis Costel Gâlcă. A fost pentru prima dată în acest sezon când Olimpiu Moruțan, Alexandru Dobre și Claudiu Petrila au fost titulari în același timp. ...
23:00
10 concluzii după Rapid - Dinamo 2-1, derby-ul etapei cu numărul 28 din Superliga.1. Ca să elimine controversa și întrebările incomode din jurul clipului cu câinele și pana, fanii lui Dinamo au început să dea „m*** la țigani” înainte ca meciul real să înceapă. Pentru a limpezi polemica. Povestea e lungă, cauzele sunt simple: absența educației, măsurile inexistente ori domoale. ...
23:00
Ce s-a întâmplat pe gazon, dar mai ales în lojă, imediat după Rapid - Dinamo: „Aduceți penele!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Giuleștenii s-au impus pe Arena Națională și au declanșat petrecerea în tribune, chiar înainte de fluierul final al „centralului” Rareș Vidican.Jucătorii ambelor echipe și-au strâns mâinile, iar apoi s-au prezentat în fața galeriilor.GALERIE FOTO. Rapidiștii au dat drumul la petrecere înainte de fluierul final: refrenul preferat al giuleștenilor+1 FOTOFiesta a început încă dinainte de fluierul de final al partidei. ...
23:00
Mărginean a dezvăluit discuția cu arbitrul Vidican, după ce a anulat golul lui Dinamo # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Mărginean (24 de ani), jucătorul lui Dinamo, a reacționat la flash-interviu, după ce echipa lui a pierdut sâmbătă seara derby-ul din runda cu numărul 28 a Superligii. Acesta a povestit despre faza în care „câinilor” li s-a anulat un gol, în prima parte, și a dezvăluit ce i-a zis arbitrul Rareș Vidican, după ce a luat decizia. În minutul 15, Alexandru Musi i-a centrat la prima bară lui Alberto Soro, iar spaniolul a trimis în plasă. ...
22:50
Bayern câștigă cu emoții, Borussia se împiedică în derby-ul etapei, iar bavarezii au un avans liniștitor înainte de „Der Klassiker” » Clasamentul din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus la limită împotriva lui Eintracht Frankfurt, 3-2 pe Allianz Arena, în timp ce Borussia Dortmund a revenit de la 0-2 pe terenul lui RB Leipzig, dar nu a reușit să câștige cele trei puncte, scorul final al partidei fiind 2-2. Cele două meciuri au făcut parte din runda cu numărul #23 în Bundesliga. ...
22:40
După ce CSM București s-a calificat direct în „sferturi”, Bojana Popovic a surprins: „Dorința mea era să jucăm în optimi” # Gazeta Sporturilor
CSM București a învins-o pe Ikast cu 33-24 și a terminat sezonul regulat al Ligii Campionilor pe locul al doilea al grupei B, calificându-se direct în sferturile de finală. Cu toate acestea, Bojana Popovic a surprins la conferința de presă, declarând că și-ar fi dorit ca echipa ei să joace în „optimi”.CSM București a obținut sâmbătă, 21 februarie, a 8-a victorie consecutivă în Liga Campionilor, ajungând la un bilanț de 10 meciuri câștigate și 4 pierdute. ...
22:40
Rapid - Dinamo, meci care obișnuiește să scoată tot ce-i mai abject din vocabularele celor două grupări de suporteri, a recidivat sâmbătă seara, fără filtru, fără control parental. În teren a fost 2-1, dicționarele și normele de bun simț sunt încă în stare de asediuVechile obiceiuri recidivaseră, oricum, de dinaintea primului fluier, cu o postare nesărată (și neisprăvită?) a clubului care tocmai ce-și muștruluise public angajatul pentru acte de rasism și ...
22:40
10 concluzii după Rapid - Dinamo 2-1, derby-ul etapei cu numărul 28 din Superliga.1. Ca să elimine controversa și întrebările incomode din jurul clipului cu câinele și pana, fanii lui Dinamo au început să dea „m*** la țigani” înainte ca meciul real să înceapă. Pentru a limpezi polemica. Povestea e lungă, cauzele sunt simple: absența educației, măsurile inexistente ori domoale. ...
22:30
Antrenorul lui Como, Cesc Fabregas (38 de ani), a vorbit la superlativ despre Juventus și despre antrenorul bianconerilor, Luciano Spalletti, după victoria obținută la Torino, scor 2-0.Tehnicianul spaniol a subliniat importanța concentrării într-un meci de un asemenea nivel și a apreciat revenirea lui Juventus sub comanda lui Spalletti. ...
22:20
Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul celor de la Inter, a tras primele concluzii la finalul partidei câștigate de echipa lui, sâmbătă seara, scor 2-0, în deplasarea de la Lecce. Acesta și-a felicitat elevii pentru un nou succes și a abordat meciul cu Bodo/Glimt, decisiv pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.Cu încă trei puncte în cont, Interul lui Chivu s-a desprins acum la 10 puncte în fruntea clasamentului din Serie A și continuă marșul spre titlu. ...
Acum 8 ore
22:00
Rezultat-ȘOC! Real Madrid a pierdut la Osasuna și riscă să cedeze fotoliul de lider după o singură etapă # Gazeta Sporturilor
Osasuna a produs surpriza etapei 25 din campionatul Spaniei și a învins-o pe teren propriu pe Real Madrid, scor 2-1, rezultat care poate costa liderul primul loc în clasament după o singură etapă.Echipa din Pamplona s-a impus prin golurile marcate de Ante Budimir și Raul Garcia (38', 90'). Pentru Real Madrid a înscris Vinicius Junior.Real Madrid a pierdut la Osasuna chiar în minutul 90Osasuna a deschis scorul în minutul 38. ...
21:40
„Chivu dă lovitura” » Ce notă a primit antrenorul român, după ce echipa lui s-a desprins în Serie A # Gazeta Sporturilor
După eșecul dur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, Inter și-a revenit cu un succes facil în campionat, scor 2-0, cu Lecce, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. După meci, Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul „nerazzurrilor” a primit din partea jurnaliștilor italieni nota 7,5.În acest moment, având în vedere că a obținut un nou succes în campionat, Inter s-aa distanțat la nu mai puțin de 10 puncte în fruntea clasamentului din Serie A. ...
21:30
Internaționalul român și-a luat iubita și a venit la Rapid - Dinamo, la o zi după ce a marcat # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo. Internaționalul român Valentin Mihăilă (26 de ani) a fost prezent în această seară la derby-ul de pe Arena Națională.Acum la Rizespor, formație din Turcia, fotbalistul a profitat de timpul liber și a ales să urmărească derby-ul de podium din Superliga. A fost prezent alături de Ami Colhon, iubita lui cu care s-a logodit la finalul anului trecut.FOTO. Valentin Mihăilă și-a făcut apariția la Rapid - Dinamo+1 FOTOÎn jur de 20. ...
21:30
Daniel Pancu, uimit de urmașul lui Louis Munteanu: „Va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 2-1, într-un meci din etapa #28.Daniel Pancu a catalogat triumful ca fiind „cea mai importantă victorie”. Tehnicianul celor de la CFR Cluj și-a lăudat elevii, în special pe Lorenzo Biliboc, marcatorul golului victoriei. Daniel Pancu a vorbit apoi despre șansele la play-off, care au crescut considerabil oodată cu seria de nouă victorii. ...
21:20
După victoria entuziasmantă a lui CSM București, Gloria Bistrița și-a aflat adversara din play-off-ul Ligii Campionilor # Gazeta Sporturilor
După rezultatele consemnate sâmbătă, 21 februarie, dintre care evidențiem victoria clară a lui CSM București în fața lui Ikast, scor 33-24, Gloria Bistrița, cealaltă reprezentantă a României în Liga Campionilor, și-a aflat adversara din playoff-ul competiției. Este vorba chiar de Ikast, gruparea învinsă de „tigroaice” în ultima etapă a sezonului regulat. ...
21:10
A dus-o pe CFR Cluj cu un picior în play-off și a luat decizia privind naționala României # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc (19 ani) a fost eroul celor de la CFR Cluj în această seară, în victoria 2-1 cu Petrolul Ploiești, din runda a 28-a a Superligii, iar după meci a recunoscut că va vrea să evolueze pentru naționala României în viitor, chiar dacă ar putea să ia în calcul și naționala Italiei. ...
21:10
Faza despre care se va vorbi după Rapid - Dinamo! Pentru ce a fost anulat golul lui Soro # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo. Încă o fază controversată în Superliga! „Câinii” au deschis scorul în minutul 15, prin spaniolul Alberto Soro (26 de ani), însă reușita a fost anulată două minute mai târziu din cauza unui presupus fault.Ce s-a întâmplat pe Arena Națională? „Câinii” au început mai deciși partida, încurajați și de cei aproape 7.000 de suporteri, și au dat lovitura în minutul 15. ...
21:00
Eugen Neagoe, supărat pe defensivă după „racheta” lui Biliboc: „Nu trebuia să intre cu așa lejeritate” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-1, într-un meci din etapa #28 din Superliga.Tehnicianul „lupilor galbeni” și-a felicitat elvii și este de părere că au ținut pasul cu formația din Gruia. Cu toate acestea a adus câteva reproșuri defensive pentru golul marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 81. ...
21:00
Duelul galeriilor la Rapid - Dinamo » Toate mesajele apărute pe Arena Națională: „Singuri împotriva tuturor / Cu patron informator” # Gazeta Sporturilor
La fel ca de fiecare dată în derby-urile recente, fanii de la Rapid și Dinamo au venit pregătiți cu mesaje acide la stadion. Sâmbătă seară, pe Arena Națională, galeriile celor două cluburi bucureștene nu au făcut excepție. Ultrașii celor două rivale bucureștene nu s-au menajat, existând mesaje ironice și jignitoare la adresa celorlalți.GALERIE FOTO. ...
Acum 12 ore
20:10
Două goluri de Playstation o duc pe CFR Cluj spre play-off! VIDEO cu „racheta” lui Biliboc # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc, jucătorul U21 al celor de la CFR Cluj, a marcat golul victoriei în minutul 81 al partidei cu Petrolul Ploiești din etapa #28 a Superligii, scor 2-1.Golul lui Lorenzo Biliboc a adus trei puncte importante celor de la CFR Cluj, care sunt într-o proporție foarte mare în play-off.VIDEO. ...
20:00
Chelsea ratează victoria în prelungiri și pierde puncte importante în lupta pentru TOP 4! » Cum arată clasamentul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Chelsea a remizat cu nou-promovata Burnley pe Stamford Bridge, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #27 din Premier League, și a ratat șansa de a o depăși pe Manchester United la numărul de puncte. Golul egalizator al oaspeților a fost reușit în cel de-al treilea minut suplimentar al partidei. ...
19:30
Dimineața a adus o răsturnare de situație în cazul lui Julian Alvarez (26 de ani) atacantul lui Atletico Madrid, după informațiile apărute în presa din Argentina, care i-au entuziasmat inițial pe fanii Barcelonei.Jurnalistul argentinian Hugo Balasone a anunțat luni seară că transferul atacantului la Barcelona este aproape rezolvat. ...
19:20
Pericol real înainte de Rapid - Dinamo » Jucătorii riscă să fie răniți în orice moment # Gazeta Sporturilor
Există emoții înainte de Rapid - Dinamo, capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Superliga. Mult timp sub semnul întrebării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, derby-ul se va juca la ora stabilită inițial, 20:30, însă zăpada care a căzut în ultimele ore în Capitală creează în continuare probleme pe cel mai mare stadion al țării. ...
19:10
De ce merită totuși să ne bucurăm pentru locul 17 al Juliei Sauter » Opinie Bogdan Fechită: „Celebrăm autodepășirea, nu locul 17” # Gazeta Sporturilor
Locul 17 la patinaj artistic obținut de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a stârnit o polemică neașteptată: pe deoparte a fost bucuria unui loc bun ocupat de o sportivă care ne-a reprezentat, pe de altă parte locul 17 nu e totuși atât de bun, mai ales că e obținut de o sportivă originară din Germania. România la Jocurile Olimpice de Iarnă nu prea există. Avem o singură medalie, de bronz, obținut la Grenoble de echipa de bob. ...
19:00
Convocată în premieră la naționala de handbal a României, a semnat contractul până în 2029 # Gazeta Sporturilor
Extrema dreaptă Orsolya Maria Mozes (21 de ani), jucătoare legitimată la SCM Craiova, a semnat sâmbătă după-amiaza prelungirea contractului cu formația din Bănie, la doar câteva ore distanță de când a fost convocată în premieră la echipa națională de senioare a României. ...
18:50
Continuă criza la Juventus! Trupa lui Spalletti a înregistrat încă un eșec și riscă să rateze Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Juventus a cedat pe teren propriu în fața celor de la Como, scor 0-2, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. Înfrângerea suferită astăzi reprezintă al treilea eșec consecutiv pentru formația lui Luciano Spalletti în toate competițiile. ...
18:50
Atac de nicăieri la adresa lui Kylian Mbappe: „I-am zis că pozează în omul perfect, dar este o jigodie” # Gazeta Sporturilor
Alexandre Oukidja (37 de ani), fostul portar al echipei FC Metz între 2018 și 2024, a povestit câteva incidente cu Kylian Mbappe, vedeta celor de la Real Madrid, din perioada în care atacantul evolua pentru PSG.Fostul portar al celor de la Metz a povestit despre comportamentul lui Kylian Mbappe. ...
18:40
Tenismenul italian Flavio Cobolli (23 de ani, locul 20 ATP) a avut un început de sezon dificil, marcat de numeroase critici din partea publicului. În toată această perioadă complicată a luat decizia să renunțe la rețelele de socializare, pentru a reveni pe linia de plutire.„Să stai constant pe telefon nu este un lucru bun. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.