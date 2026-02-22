Sector 4 | Tarife noi la Berceni Arena. Proiectul va fi supus la vot joi

21:20

Suntem în plin Ramadan și An Nou Chinezesc (va fi și un mic Festival al Lampioanelor la Centrul Cultural Chinez), dar să începem cu ceva mai aproape de casă: Brâncuși, căci aniversăm 150 de ani de la nașterea sa chiar pe 19 februarie (fun-fact – și David Attenborough face 100 de ani). Începând din 2020, […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 20-26 februarie appeared first on Buletin de București.