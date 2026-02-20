Harta sporului natural în 2025: Ilfov este singurul județ cu spor natural pozitiv
Buletin de București, 20 februarie 2026 04:00
În anul 2025, rata sporului natural a fost negativă în aproape toată România, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Pe harta sporului natural realizată de ECOTECA – Colecția de Verde, putem observa că județul Ilfov este singurul unde sporul natural a fost mai mare de 0. Mai precis, datele arată că
• • •
Acum o oră
04:00
În anul 2025, rata sporului natural a fost negativă în aproape toată România, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Pe harta sporului natural realizată de ECOTECA – Colecția de Verde, putem observa că județul Ilfov este singurul unde sporul natural a fost mai mare de 0. Mai precis, datele arată că
Acum 2 ore
03:10
În Sectorul 6 se construiește un nou centru de recuperare dedicat adulților cu dizabilități neuromotorii și locomotorii. Acesta va fi situat în cartierul Constantin Brâncuși, după cum a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 6, într-un comunicat. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și presupune
Acum 4 ore
02:30
„Tradiție și avangardă" se va juca la Teatrul de Marți de la Politehnica, în ziua de 24 februarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției de învățământ superior. Proiectul este derulat în colaborare cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale". Spectacolul aduce împreună studenții din anul patru la arta actoriei și studenții
Acum 8 ore
21:20
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 20-26 februarie # Buletin de București
Suntem în plin Ramadan și An Nou Chinezesc (va fi și un mic Festival al Lampioanelor la Centrul Cultural Chinez), dar să începem cu ceva mai aproape de casă: Brâncuși, căci aniversăm 150 de ani de la nașterea sa chiar pe 19 februarie (fun-fact – și David Attenborough face 100 de ani). Începând din 2020,
Acum 12 ore
20:00
Deszăpezirea în Bucureșți. Amenzi pentru operatorii de salubrizare din toate sectoarele. Unde s-au aplicat cele mai mari sancțiuni # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a aplicat amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor privind deszăpezirea operatorilor de salubrizare din toate cele șase sectoare ale Capitalei. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la 425.000 de lei, echivalentul a circa 85.000 de euro. CITEȘTE ȘI: Val de critici la adresa primăriilor de sector, după ninsoarea abundentă. Străzile secundare, încă înzăpezite
17:40
Un autobuz a circulat fără oglindă laterală, după ce a lovit o mașină. STB: „Călătorii nu au fost în pericol” # Buletin de București
Un autobuz STB a circulat cu oglinda spartă, după ce a lovit o mașină, potrivit informațiilor postate de călători pe un grup de Facebook. Accidentul s-ar fi produs în seara de 18 ianuarie, în jurul orelor 20:00, când vehiculul Autobazei Alexandria, de pe linia 424, ar fi acroșat o cisternă. „Vă aduc la cunoștință un
16:50
Percheziții în București: Patru minori ar fi fost obligați de părinți să cerșească # Buletin de București
Polițiști din București au efectuat două percheziții domiciliare în Capitală, într-un dosar ce vizează comiterea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei. Patru minori ar fi fost obligați de părinți și de alte rude să cerșească pentru a obține foloase materiale, conform comunicatului DGMPB. Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost duse la audieri, iar mai apoi reținute
16:40
Linia 205 va circula pe un traseu modificat în weekend, pe sensul spre „Piața Unirii 2” # Buletin de București
Linia de autobuz cu indicativul 205 urmează să circule, temporar, pe un traseu modificat. Schimbarea intervine în acest weekend, ca urmare a unor restricții ce vor fi institute în centrul Bucureștiului, după cum se menționează în anunțul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Traseul urmează să fie schimbat doar pe
16:10
Fundația Comunitară București și Platforma de Mediu oferă granturi de 15.000 de euro, pentru bucureștenii care vor să dezvolte proiecte de mediu, în cartierele proprii. Cetățenii pot obține finanțare prin cea de-a treia ediție a programului „În ZONA TA". Grupurile civice și organizațiile non-guvernamentale pot înscrie proiecte până pe data de 1 aprilie 2026. Ce proiecte pot
15:50
Primăria Sectorului 1 dă vina pe Romprest pentru deszăpezirea ineficientă și amenință cu sancțiuni # Buletin de București
Războiul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest continuă. Autoritatea locală dă vina pe operatorul de salubrizare pentru deszăpezirea ineficientă, „mult sub standardele obligatorii" și promite că va aplica sancțiuni companiei. Instituția subliniază că Sectorul 1 rămâne, la aproape două zile de la debutul episodului de ninsoare, cu străzi și trotuare blocate de nămeți. Comunicatul Primăriei
Acum 24 ore
14:50
O parcare nouă pe Calea Giulești, în apropierea Stadionului Rapid, a fost dată în folosință de către Primăria Sectorului 6, potrivit unui comunicat de presă. Ocuparea locurilor se va face în baza unei rezervări, cu abonament lunar. „Sunt 14 locuri pentru mașinile din zonă, iar accesul este controlat prin barieră și camere LPR ce citesc
14:40
Raed Arafat, despre mesajul Ro-Alert emis la 4.00 dimineața, în București și Ilfov: „Lucrăm la un semnal sonor mai puțin intruziv” # Buletin de București
Raed Arafat a oferit clarificări privind mesajul RO-Alert emis la 4.00 dimineața, miercuri, 18 februarie, în București și Ilfov, în legătură cu codul roșu de ninsoare. Explicațiile șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) vin după ce mai mulți români și-au exprimat nemulțumirea cu privire la ora la care a fost trimisă avertizarea. Secretarul de
14:20
Apa Nova, despre acumulările de apă din Capitală: „S-au înregistrat câteva sesizări” # Buletin de București
Ana Nova anunță că au fost înregistrate câteva sesizări în ceea ce privește acumulările de apă pe străzile din Capitală. Compania informează să nu au existat situații deosebite, iar la acest moment sistemul de canalizare din oraș funcționează în parametrii optimi. Cu toate că Apa Nova raportează că totul funcționează în parametrii, bucureștenii se plâng
13:50
Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie. Primarul George Tuță, împuternicit de Consiliul Local, să anunțe # Buletin de București
Primarul Sectorului 1 George Tuță a fost împuternicit de Consiliul Local al Sectorului 1 să anunțe, instituțiile și partenerii interesați, că expiră contractul de salubrizare, încheiat în 2008, cu Romprest. Proiectul de hotărâre în acest sens a fost adoptat, cu un amendament depus de consilierii USR, în ședința de joi, 19 februarie. La ședință a
13:30
Trafic normal, în condiții de iarnă, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Trei companii aeriene suplimentează cursele după întârzierile de miercuri # Buletin de București
Pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform planului de zbor, după cum a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) joi dimineață. În cursul zilei de miercuri, după ninsoarea abundentă din București și Ilfov, traficul de pe aeroportul „Henri Coandă" a fost dat peste cap. Unele curse au avut
12:50
Primăria Sectorului 4 vrea să păstreze până în 2040 administrarea străzilor pe care le-a primit de la Firea. Acestea ar fi trebuit să revină deja la Primăria Capitalei # Buletin de București
Consilierii generali ai PSD au introdus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 24 februarie un proiect de hotărâre prin care Primăriei Sectorului 4 i se prelungește dreptul privind administrarea străzilor pe care le-a primit de la Primăria Capitalei în 2017, în timpul mandatului Gabrielei Firea. Transferul străzilor către Primăria Sectorului 4 a fost
12:20
Hub-ul de Galben, din Piața Amzei nr. 13, găzduiește pe 19 februarie expoziția „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea." Ziua lui Constantin Brâncuși este sărbătorită, de asemenea, și prin proiecția unui film documentar dedicat vieții marelui sculptor. Vernisajul expoziției va începe la ora 16:00 și va reuni lucrări de sculptură și pictură realizate de artiști ai
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că nu vom scăpa de iarnă în București, căci vremea se va menține rece în zilele următoare, inclusiv în weekend. și chiar va ninge din nou. După codul portocaliu de ninsori, din ultimele zile, precipitațiile revin în Capitală de vineri. De sâmbătă, temperaturile vor scădea semnificativ. În perioada 19
11:00
Prețuri prohibitive la ride sharing-ul din Capitală. O cursă banală poate ajunge la 170 de lei # Buletin de București
La o zi după ce a nins abundent în București și Ilfov, cei care au nevoie de servicii de ride-sharing plătesc prețuri prohibitive, joi dimineață. O cursă din București până la Aeroportul Internațional „Henri Coandă" poate depăși chiar și 150 de lei. Chiar și cursele între diferite puncte de interes din Capitală ajung să coste
06:20
Sector 1 | Proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 va lansa un proiect proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI. „EduHealth – cu, despre și pentru tineri" este sprijinit voluntar de Asociația Psihologilor din România și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. Proiectul va debuta cu o conferință „Adicțiile și sănătatea emoțională a tinerilor în
05:50
Program de agrement la Berceni Arena, în acest weekend. Potrivit unui anunț al reprezentanților complexului, 15 sesiuni de patinaj se vor organiza, pe parcursul a patru zile, în acest final de săptămână. Program de agrement la Berceni Arena se va face, în fiecare zi, după cum urmează: Intrarea este liberă, în baza unei rezervări prealabile pe site-ul arenei. Rezervările
05:30
Workshop dedicat viitorilor părinți, cu doctorul Alin Popa, la finalul lunii februarie # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) organizează un nou workshop dedicat viitorilor părinți, la finalul lunii februarie, potrivit unui comunicat de presă. Măsura vine în contextul în care sesiunea inițială, programată pentru 19 februarie, s-a ocupat în două ore de la lansare. Workshopul va fi susținut de doctorul Alin Popa, director al Direcției de
05:00
Sector 2 | Sesiuni gratuite de kinetoterapie, la Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” # Buletin de București
Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia" organizează sesiuni gratuite de kinetoterapie, anunță Primăria Sectorului 2 într-un comunicat de presă. Acestea sunt menite să susțină mobilitatea și starea de bine a seniorilor din sector. „În fiecare săptămână, seniorii participă la exerciții adaptate nevoilor individuale, desfășurate într-un cadru sigur și prietenos, sub îndrumarea unui specialist. Programul contribuie la:
Ieri
00:00
VIDEO | Cum se „mimează” deszăpezirea în Sectorul 5: „A luat-o pierdut, doar vârfurile” # Buletin de București
O înregistrare video surprinsă miercuri, 18 februarie, pe o stradă secundară din Sectorul 5, ilustrează eșecul autorităților locale în gestionarea codului roșu de ninsori. Imaginile arată o autoutilitară a companiei Salubrizare Sector 5 care rulează cu lama plugului ridicată deasupra stratului consistent de zăpadă. Imaginile au apărut pe pagina de satiră „Bukureștiul", iar bucureștenii au
18 februarie 2026
23:10
Urmează „criza coletelor”. CNAIR acuză compania Sameday că a blocat Centura Capitalei # Buletin de București
Zona de Nord-Vest a Centurii Capitalei a devenit scena unui conflict deschis între administratorul drumurilor naționale și marii operatori logistici. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) acuză compania de curierat Sameday, parte a grupului eMAG, că este direct responsabilă pentru blocajele majore înregistrate în zona localității Rudeni din județul Ilfov. Situația din teren,
22:00
Val de critici la adresa primăriilor de sector, după ninsoarea abundentă. Străzile secundare, încă înzăpezite # Buletin de București
Autoritățile locale au fost din nou luate pe nepregătite de ninsoarea abundentă, în ciuda unei avertizări Ro-Alert emise la 04:00 dimineaţa şi a zecilor de plângeri transmise de cetăţeni. Lipsa intervenţiilor rapide a stârnit un val de critici la adresa primăriilor de sector. La mai bine de 12 ore de la încetarea codului roşu, cetăţenii
21:40
Cod galben de ceață în București și Ilfov. ANM a emis o avertizare nowcasting # Buletin de București
Un cod galben de ceață, valabil în București și Ilfov, a fost emis în această seară de meteorologi, anunță ANM. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, astfel încât să evite producerea de accidente rutiere. ANM a emis un nou cod în București și Ilfov: ceață
21:10
O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă unde se aflau fire electrice rupte de un copac # Buletin de București
O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă. În apă se aflau firele electrice ce au fost rupte de un capac care a căzut în urma ninsorii abundente și a viscolului, conform informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Fată de 16 ani din București, electrocutată de
19:50
Operatorii de salubrizare din București ar fi raportat un număr mai multe utilaje decât cel real. Ciucu: Dacă se confirmă, vor fi amendați # Buletin de București
Operatorii de salubrizare din București
19:00
Reacția Romprest la anunțul privind expirarea contractului cu Primăria Sectorului 1: „O decizie grăbită și un risc patrimonial fără precedent, de minim 1,12 miliarde de lei” # Buletin de București
După ce Primăria Sectorului 1 a anunțat că contractul de salubrizare expiră anul acesta, Romprest acuză autoritatea locală de „o decizie grăbită, unilaterală” care ar urma să genereze un prejudiciu uriaș, de peste un miliard de lei. Săptămâna trecută, Primăria Sectorului 1 a anunțat că contractul cu Romprest, încheiat în anul 2008, va expira pe […] The post Reacția Romprest la anunțul privind expirarea contractului cu Primăria Sectorului 1: „O decizie grăbită și un risc patrimonial fără precedent, de minim 1,12 miliarde de lei” appeared first on Buletin de București.
17:50
Sute de persoane fără adăpost au fost găzduite noaptea trecută în centrele DGASMB # Buletin de București
Sute de persoane fără adăpost au ajuns încă de noaptea trecută în adăposturile administrate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, conform anunțului transmis de Primăria Capitalei. Bucureștenii sunt rugați să sesizeze persoanele vulnerabile pe care le observă. Cei mai multe beneficiari cazați sunt din sectoarele 3, 4 și 5 sau din provincie. […] The post Sute de persoane fără adăpost au fost găzduite noaptea trecută în centrele DGASMB appeared first on Buletin de București.
16:20
Bilanț după o noapte cu zăpadă: aproape 290 de utilaje și peste 1.700 de muncitori în teren. Marile bulevarde sunt „la negru” # Buletin de București
Bilanț după o noapte cu zăpadă: aproape 290 de utilaje și peste 1.700 de muncitori au fost în teren până la ora 15:00 pentru a deszăpezi Capitala, după codul roșu de ninsoare. Au fost aplicate și 8.400 de tone de material antiderapant, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Municipiului București (PMB). Situația defalcată, pe […] The post Bilanț după o noapte cu zăpadă: aproape 290 de utilaje și peste 1.700 de muncitori în teren. Marile bulevarde sunt „la negru” appeared first on Buletin de București.
16:10
DGASPC Sector 2 suspendă activitatea cu publicul, miercuri și joi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Buletin de București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 a anunțat că își suspendă activitatea cu publicul miercuri și joi, respectiv pe 18 și 19 februarie 2026, pe fondul avertizărilor meteo emise de ANM. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de ninsoare abundentă, viscol și polei pentru București și Ilfov. Astfel DGASPC […] The post DGASPC Sector 2 suspendă activitatea cu publicul, miercuri și joi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile appeared first on Buletin de București.
16:00
Opt apeluri pe minut înregistrate la 112, în București și Ilfov, din cauza ninsorii # Buletin de București
Operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au preluat peste opt apeluri pe minut efectuate, în intervalul orar 07:00 – 08:00, la 112 București-Ilfov. Pe perioada în care Capitala s-a aflat sub incidența codului roșu, au fost efectuate mai bine de 1.600 de apeluri la numărul de urgență, transmite Agerpres. În contextul fenomenelor meteorologice, apelurile a […] The post Opt apeluri pe minut înregistrate la 112, în București și Ilfov, din cauza ninsorii appeared first on Buletin de București.
15:50
De ce s-au blocat tramvaiele. STB dă vina pe operatorii de salubrizare, care nu ar fi dezăpezit eficient # Buletin de București
STB dă vina pe operatorii de salubrizare pentru faptul că s-au blocat tramvaiele miercuri dimineața, după o noapte cu ninsori abundente. Societate de Transport București susține că echipele sale au intervenit pentru menținerea în circulație a mijloacelor de transport în comun încă din cursul nopții, în contextul în care ninsoarea abundentă a început de aseară […] The post De ce s-au blocat tramvaiele. STB dă vina pe operatorii de salubrizare, care nu ar fi dezăpezit eficient appeared first on Buletin de București.
14:30
Harta întârzierilor din Gara de Nord: cum poți urmări poziția trenului în timp real # Buletin de București
Călătorii pot consulta harta întârzierilor din Gara de Nord pentru a monitoriza, în timp real, poziția trenurilor aflate în circulație și informații privind întârzierile față de graficul programat. Miercuri, 18 februarie, mai multe trenuri din și spre Gara de Nord au avut întârzieri de sute de minute sau au fost anulate, pe fondul condițiilor meteo […] The post Harta întârzierilor din Gara de Nord: cum poți urmări poziția trenului în timp real appeared first on Buletin de București.
14:10
Trenuri suplimentare la metrou. Compania este pregătită să introducă mai multe garnituri # Buletin de București
Metrorex ia măsuri în contextul condițiilor meteo extreme, din Capitală. Compania este pregătită să introducă trenuri suplimentare la metrou, pentru descongestionarea traficului de suprafață. De asemenea, echipele companiei au acționat, în permanentă, pentru deszăpezirea intrărilor în stațiile de metrou, a lifturilor și a zonelor adiacente, dar și pentru prevenirea formării gheții. Decizia de a introduce […] The post Trenuri suplimentare la metrou. Compania este pregătită să introducă mai multe garnituri appeared first on Buletin de București.
13:50
Ciprian Ciucu: PMB va verifica și va amenda operatorii de salubritate care nu au deszăpezit # Buletin de București
Operatorii de salubritate care nu au respectat programul la care s-au angajat prin contract și nu au deszăpezit vor fi amendați, a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Acesta a organizat miercuri o conferință de presă, la care a fost prezent și Irinel-Alexandru Precup, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București și Ilfov, pentru a prezenta […] The post Ciprian Ciucu: PMB va verifica și va amenda operatorii de salubritate care nu au deszăpezit appeared first on Buletin de București.
13:50
Întârzieri de 46 de ore în Gara de Nord după ce un copac a căzut pe linia de înaltă tensiune # Buletin de București
Se întregistrează întârzieri totale de 46 de ore în Gara de Nord, după ce un copac a căzut pe linia de înaltă tensiune ce alimentează rețeaua de contact. Accidentul produs între haltele Crivina și Brazi a blocat la prânz peste 15 trenuri, potrivit informațiilor furnizate de panourile pentru informare a călătorilor. La ora 12:43, cea […] The post Întârzieri de 46 de ore în Gara de Nord după ce un copac a căzut pe linia de înaltă tensiune appeared first on Buletin de București.
12:30
Aproape 440 de copaci au fost doborâți de viscol. Peste 210 mașini avariate, în Capitală. Cum poți obține despăgubiri # Buletin de București
Revenirea iernii a provocat daune semnificative, în toate sectoarele Capitalei. În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a peste 400 de copaci căzuți, iar peste 200 de mașini au fost avariate. Șoferii, care se confruntă cu astfel de probleme, trebuie să anunțe autoritățile prin apel 112. Sute de copaci căzuți și autoturisme […] The post Aproape 440 de copaci au fost doborâți de viscol. Peste 210 mașini avariate, în Capitală. Cum poți obține despăgubiri appeared first on Buletin de București.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru București, unde va mai ninge inclusiv pe parcursul zilei de astăzi. Capitala se află sub avertizare de vreme rea până joi dimineață. Ieri, meteorologii au anunțat cod portocaliu de ninsori și viscol pentru București, Ilfov și alte 11 județe, valabil în intervalul 17 februarie, ora 20:00 […] The post Până când mai ninge în București. Prognoza actualizată pentru Capitală appeared first on Buletin de București.
10:50
Peste 300 de utilaje de deszăpezire acționează, în Capitală. Bucureștiul, sub cod portocaliu de ninsoare # Buletin de București
Peste 300 de utilaje de deszăpezire acționează, în Capitală. Circulația mai multor mijloace STB a fost blocată și peste 40 de copaci au căzut pe străzi și autoturisme. Operatorii de salubritate au anunțat, la ora 10:00, că vor acționa pe arterele principale și secundare, cu utilaje, lucrători manuali și coordonatori, după cum urmează: Cele 300 […] The post Peste 300 de utilaje de deszăpezire acționează, în Capitală. Bucureștiul, sub cod portocaliu de ninsoare appeared first on Buletin de București.
10:20
Sector 1 | Linii telefonice pentru deszăpezire, urgențe sociale și asistență medicală la domiciliu # Buletin de București
În contextul ninsorilor abundente, Primăria Sectorului 1 pune la dispoziția cetățenilor mai multe linii telefonice pentru deszăpezire, urgențe sociale și asistență medicală la domiciliu. Urgențe sociale, sprijin pentru persoane vulnerabile, sprijin pentru persoanele fără adăpost, vârstnici, persoane nedeplasabile, familii cu copii mici aflate în dificultate. Telverde pentru persoane vârstnice: 0800.800.063Urgențe sociale: 0734.454.543Telefonul copilului: 119 Asistență […] The post Sector 1 | Linii telefonice pentru deszăpezire, urgențe sociale și asistență medicală la domiciliu appeared first on Buletin de București.
10:00
Condițiile meteo anulează mai multe trenuri care pleacă și vin spre București. De asemenea, pe distanța Ploiești – București circulația feroviară este închisă de la ora 05:00, din cauza unor copaci căzuți pe linii. Circulația următoarelor trenuri a fost suspendată astăzi, 18 februarie 2026, pentru intervenții și degajarea căii ferate: CITEȘTE ȘI: Ninsorile și viscolul […] The post Circulația mai multor trenuri a fost anulată din cauza zăpezii appeared first on Buletin de București.
09:50
Mai multe tramvaie au rămas blocate în zăpadă miercuri dimineață. Echipele de intervenție nu au făcut față cantității mari de ninsori, la care s-au adăugat copaci rupți și cabluri căzute. „În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, […] The post Tramvaie blocate din cauza zăpezii și a copacilor căzuți. Se intervine greu appeared first on Buletin de București.
09:50
Ninsorile și viscolul blochează traficul în București și Ilfov: autostrăzi și drumuri naționale închise miercuri dimineață # Buletin de București
Din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, mai multe tronsoane de autostrăzi și drumuri sunt închise, inclusiv cele din preajma Bucureștiului, după cum a anunțat Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române, în această dimineață. Autostrăzi unde traficul este închis din cauza zăpezii Miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteo, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri […] The post Ninsorile și viscolul blochează traficul în București și Ilfov: autostrăzi și drumuri naționale închise miercuri dimineață appeared first on Buletin de București.
09:10
VIDEO + FOTO | Cum arată Aeroportul Otopeni sub zăpadă. Curse anulate sau întârziate # Buletin de București
Mai multe curse au fost anulate, iar altele doar întârziate din cauza cantităților mari de zăpadă care au căzut în noaptea de marți spre miercuri. Autoritățile au încercat să facă față ninsorii, lucrând tot timpul. Însă natura i-a copleșit, iar miercuri dimineașță Aeroportul Otopeni era încă sub zăpadă. Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au trimis că […] The post VIDEO + FOTO | Cum arată Aeroportul Otopeni sub zăpadă. Curse anulate sau întârziate appeared first on Buletin de București.
08:50
Termoficare | Peste 700 de blocuri afectate de probleme în rețea, în plin episod de iarnă # Buletin de București
Miercuri, 18 februarie, peste 700 de blocuri sunt afectate de probleme în rețeaua de termoficare. Sistemul funcționează la 92%, iar 153 de blocuri din București au agentul termic oprit complet. În alte 615 imobile, apa caldă și căldura funcționează deficitar. Sunt avarii în câteva zone din Capitală, iar în altele agentul termic nu funcționează din […] The post Termoficare | Peste 700 de blocuri afectate de probleme în rețea, în plin episod de iarnă appeared first on Buletin de București.
08:00
Trafic feroviar paralizat către Ploiești. Sute de minute întârziere în Gara de Nord # Buletin de București
Tabela electronică din Gara de Nord s-a „înroșit” complet și afișează timpi de așteptare care depășesc două ore pentru garniturile care ar fi trebuit să sosească dinspre Moldova, Ardeal și zona metropolitană a Capitalei. Blocajul este cauzat de o serie de avarii majore la rețeaua de contact, provocate de vegetația prăbușită pe Magistrala 300, transmite […] The post Trafic feroviar paralizat către Ploiești. Sute de minute întârziere în Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
07:40
Ninsoarea căzută în ultimele ore peste București a acționat ca un filtru natural masiv și a redus concentrațiile de particule fine la valori rar întâlnite pentru această perioadă. Miercuri dimineață, harta calității aerului din Capitală și județul Ilfov era colorată integral în verde. Datele de pe platforma uRADMonitor arată o „prăbușire” a valorilor PM2.5. În […] The post Zăpada a curățat aerul din Capitală. Minime istorice pentru PM2.5 appeared first on Buletin de București.
