Expoziție de fotografie și sculptură la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Când are loc vernisajul

22:00

Autoritățile locale au fost din nou luate pe nepregătite de ninsoarea abundentă, în ciuda unei avertizări Ro-Alert emise la 04:00 dimineaţa şi a zecilor de plângeri transmise de cetăţeni. Lipsa intervenţiilor rapide a stârnit un val de critici la adresa primăriilor de sector. La mai bine de 12 ore de la încetarea codului roşu, cetăţenii […]