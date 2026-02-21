Bilanțul viscolului în București: Copaci prăbușiți peste mașini și un pacient cu degerături în Sectorul 4
Buletin de București, 21 februarie 2026 07:50
Ninsorile abundente și vântul puternic au provocat pagube materiale semnificative în București în cursul nopții trecute. Echipajele de intervenție au raportat zeci de incidente cauzate de vremea severă, în timp ce la periferia orașului infrastructura a cedat complet sub zăpadă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite că a gestionat cincisprezece incidente majore în doar
Acum 10 minute
08:20
Sector 6 | Taxa pentru viza anuală și cea pentru eliberarea acordului de funcționare vor fi anulate # Buletin de București
Taxa pentru viza anuală a acordului de funcționare ar putea fi anulată în Sectorul 6, potrivit unui proiect de hotărâre al administrației locale din sector. Actul normativ ajunge pe masa consilierilor locali, pentru vot, în ședința programată joi, 26 februarie, la ora 14:00. Măsura vine întrucât potrivit raportului de specialitate atașat proiectului de hotărâre, legislația
Acum o oră
07:50
Bilanțul viscolului în București: Copaci prăbușiți peste mașini și un pacient cu degerături în Sectorul 4 # Buletin de București
Ninsorile abundente și vântul puternic au provocat pagube materiale semnificative în București în cursul nopții trecute. Echipajele de intervenție au raportat zeci de incidente cauzate de vremea severă, în timp ce la periferia orașului infrastructura a cedat complet sub zăpadă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite că a gestionat cincisprezece incidente majore în doar
Acum 2 ore
07:20
Trafic paralizat lângă București: A0 și A3 sub zăpadă, drum închis în Ilfov și vole escortate de Poliție pe Autostrada Soarelui. Blocaj în vama Giurgiu # Buletin de București
Vizibilitatea redusă pe autostrăzile și drumurile de lângă București impune restricții majore de trafic în dimineața zilei de sâmbătă, 21 februarie. Infrastructura rutieră din sudul țării cedează din nou sub precipitații, iar poliția escortează echipajele de deszăpezire pe segmente vitale. Centrul Infotrafic raportează drumuri naționale închise complet și artere blocate de camioane. Pe Autostrada A2
07:10
O bancă de alimente ar putea fi realizată în Sectorul 2. Cine va beneficia de sprijin de hrană # Buletin de București
Primaria Sectorului 2 vrea să realizeze o bancă locală de alimente, care să dispună și de bucătărie socială și cantină socială integrate. Proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor necesare pentru realizarea acesteia se află pe ordinea de zi a următoarei ședinței de Consiliu Local din 26 februarie, la ora 15:00. Conform proiectului de hotărâre, serviciul
06:50
Zboruri întârziate la Otopeni și Băneasa din cauza viscolului. Conducerea aeroporturilor susține că pistele sunt practicabile # Buletin de București
Traficul pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic. Compania Națională Aeroporturi București a transmis că, momentan, nu există curse anulate oficial pe cele două platforme. Chiar dacă nu sunt curse anulate, vizibilitatea redusă și procedurile stricte de degivrare
Acum 6 ore
04:10
Expoziție de fotografie și sculptură la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Când are loc vernisajul # Buletin de București
O expoziție de fotografie și sculptură are loc la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti", potrivit unui comunicat de presă. Vernisajul evenimentului intitulat „Cioplitorul de gânduri" este programat să înceapă duminică, 22 februarie, la ora 12:00. „Evenimentul este dedicat memoriei creatorului popular și colecționarului de excepție Nicolae M. Nica, creatorul celei mai mari colecții private
Acum 8 ore
02:00
Sector 3 | Tarifele pentru colectarea deșeurilor reciclabile cresc cu 66,75%. Apar și taxe noi # Buletin de București
Tarifele pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile va crește în Sectorul 3 cu 66,75%, dacă un proiect de hotărâre propus de Primărie va fi aprobat de Consiliul Local. Actul normativ introduce și taxe noi pentru biodeșeuri, deșeuri biodegradabile și deșeuri electrornice. Ședința Consiliului Local Sector 3 în cadrul căreia urmează să fie pus în dezbatere
01:00
EXCLUSIV | Primarul din Bragadiru susține că nu știa de eutanasierea câinilor în „lagărul animalelor” din Vrancea. De fapt, uciderea era menționată în contract # Buletin de București
Primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, a afirmat, într-o discuție cu reporterii Buletin de București, că nu știa de eutanasierea câinilor practicată la adăpostul Vetmedan din Vrancea, deși în documentația care a stat la baza contractului era clar specificat că animalele sunt ucise. Edilul s-a apărat afirmând că nu putea să controleze activitatea adăpostului, pentru că
Acum 12 ore
23:10
A reînceput să ningă, dar momentan nici o autostradă nu este închisă. Drumuri naționale blocate de vehicule derapate. Calea ferată funcționează în condiții normale # Buletin de București
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nici o autostradă nu este închisă circulației auto ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Pe de altă parte, câteva drumuri naționale sunt blocate de vehicule care au derapat sau au produs accidente. Pe autostrada A2 București-Cernavodă, pe tronsonul
23:10
Poliția Capitalei a fost sesizată vineri, cu privire la faptul că o minoră de 12 ani a plecat voluntar de acasă. Tânăra a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6. A fost emis mesaj RO-ALERT. Fata se numește NICOLAE ELENA-MARIA și are următoarele semnalmente: Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi
19:40
„Pace” între constructorii de la lotul 1 al A0 Nord. Când ar urma să fie gata lucrările între A1 și Corbeanca # Buletin de București
Constructorii de la lotul 1 al A0 Nord au ajuns la „pace" după conflictul apărut între membrii asocierii câștigătoare a contractului, Impresa Pizzarotti & C SpA Italia S.p.A. (lider) și Retter Projectmanagement, scrie Arena Construcțiilor. Într-o notificare transmisă CNAIR, Retter Project Management afirmă că Impresa Pizzarotti nu și-a îndeplinit obligația de a constitui o garanție
Acum 24 ore
18:40
Liniile 61, 69 și 70 sunt blocate în zona Bulevardului Eroii Sanitari/Strada Carol Davila, sensul spre Piața Rosetti, după ce un copac căzut pe un troleibuz, anunță Societatea de Transport București. De asemenea, a fost avariată rețeaua de contact. S-au aplicat masuri de deviere. Știre în curs de actualizare
17:20
Membru al Adunării Acționarilor de la STB, despre planul de eficientizare economică: „Sunt unele măsuri total ilegale acolo” # Buletin de București
Planul de eficientizare economică al Societății de Transport din București (STB) nu a fost consultat de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) înainte de publicare, potrivit lui Marian Artimon, membru al acestui organims. Documentul îi pune în față pe mai mult de 4.500 de angajați cu tăieri salariale și reducerea programului de muncă. „Astăzi am văzut
17:10
Șantierul Școlii „I. G. Duca”, deblocat după aproape doi ani și jumătate de la relocarea elevilor # Buletin de București
Șantierul Școlii „I. G. Duca" ar urma să fie deblocat după aproape doi ani și jumătate de la relocarea elevilor. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că a semnat autorizația de construire pentru reabilitarea unității de învățământ. Blocaj de peste doi ani, pe șantierul Școlii I. G. Duca Cei peste 1.000 elevi ai școlii gimnaziale au
14:50
Societatea de Transport București a anunțat că stația de tramvai „Șoseaua Giurgiului" se suspendă temporar de astăzi, 20 februarie 2026, pe fondul executării unor lucrări la rețeaua de gaze naturale. Măsura este valabilă până la finalizarea lucrărilor de la de la intersecția Străzii Anghel Alexandru cu Șoseaua Giurgiului. Stația de tramvai „Șoseaua Giurgiului", suspendată temporar
13:30
Modernizarea Complexului Feroviar București intră în linie dreaptă: proiectul va fi scos la licitație | Club Feroviar # Buletin de București
Studiul de fezabilitate pentru modernizarea Complexului Feroviar București a fost finalizat, iar în cursul acestui an va fi scos la licitație proiectul pentru execuția lucrărilor, estimate la aproape două miliarde de euro, scrie Club Feroviar. Mai exact, valoarea investiției pentru a fost estimată la 14,78 miliarde de lei, fără TVA, adică peste 2,9 miliarde de
13:20
STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent # Buletin de București
Consiliul de Administrație STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent pentru mai multe categorii de angajați. Salariații companiei, afectați de această măsură vor primi mai puțini bani la finalul lunii, potrivit planului de eficientizare a activității lansat în spațiul public. Numărul
13:20
Patru linii de transport operate de STB ar putea fi deviate atât sâmbătă, cât și luni seară, conform anunțului transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Modificarea se va face doar dacă situația o va impune. Posibilele modificări de trasee vor avea loc pentru a permite participarea în siguranță
12:50
Războiul Sectorului 1 cu Romprest continuă: 1,6 milioane lei pe zi penalități pentru compania de salubrizare. Societatea insistă că mai are contract până în 2033 # Buletin de București
Războiul Sectorului 1 cu Romprest a intrat într-o nouă fază. Primăria a anunțat că aplica o penalizare de 1,6 milioane de lei pentru fiecare zi în care zăpada încă se află pe străzi. Instituția acuză operatorul de salubritate că nu a respectat programul de dezăpezire. „Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică menținerea fenomenelor de iarnă
12:40
STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” din planul de redresare financiară a companiei # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a transmis planul de redresare financiară a companiei, care presupune implementarea a 12 pași. Între aceștia se numără reducerea funcțiilor de conducere, oprirea angajărilor și chiar actualizarea tarifelor, după cum se arată în anunțul societății. Acest plan a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație, urmând ca etapele legale de
12:40
Recepție pentru încă un tren electric Alstom: va avea rute din București către Brașov, Craiova și Constanța # Buletin de București
Încă un tren electric Alstom a fost recepționat pentru punerea în serviciul comercial cu călători, urmând să circule pe mai multe rute din București către Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara și Arad, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este vorba despre RE-IR TS11, de tip Coradia Stream, De recepție s-a ocupat o echipă mixtă, formată
12:40
Se reînființează Autobaza Pipera, închisă în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele # Buletin de București
Se reînființează Autobaza Pipera, demolată în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele, potrivit noului plan de eficientizare financiară al Societății de Transport București (STB). Proiectul ar urma să aducă economii de circa 200.000 de lei pe lună la bugetul companiei municipale. Reînființarea Autobazei Pipera este unul dintre cele 12 puncte „de
12:20
Strat nou de zăpadă de peste 20 centimetri în Capitală. Când reîncepe să ningă # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsori ce va fi valabil în sudul și sud-estul tării, inclusiv în București și Ilfov. Va reîncepe să ningă de vineri seara, iar stratul de zăpadă depus poate ajunge până la 15-20 de cm, după cum anunță meteorologii. Fenomenele meteo vizate de această
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsori ce va fi valabil în sudul și sud-estul tării, inclusiv în București și Ilfov. Stratul de zăpadă depus poate ajunge până la 15-20 de cm, după cum anunță meteorologii. Fenomenele meteo vizate de această avertizare sunt: intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ,
11:20
Se pregătește „divorțul” cu Supercom la Sectorul 2 | Rareș Hopincă anunță dezbatere publică pe noul contract de salubrizare: „Apelez la toți cetățenii implicați și la ONG-urile din domeniu” # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a demarat oficial procedurile pentru un nou contract de salubrizare. Administrația locală dorește să înlocuiască actuala înțelegere cu operatorul Supercom, valabilă din 1999 și care este subiectul unor litigii. Contactat de Buletin de București, primarul Rareș Hopincă a transmis că are nevoie de implicarea societății civile în formularea noilor reguli de gestionare
11:20
Ciprian Ciucu, despre măsurile de redresare propuse de conducerea STB: „Cred că este loc de mai mult” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a reacționat în legătură cu măsurile de redresare propuse de conducerea STB, vineri, care au fost votate în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București. În ianuarie, edilul a înaintat un proiect de hotărâre care viza achiziția unor servicii de audit pentru STB, însă a fost respins în cadrul ședinței
10:40
STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” de redresare ai actualei conduceri # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a transmis un plan de redresare financiară a companiei care presupune implementarea a 12 pași. Între aceștia se numără reducerea funcțiilor de conducere, oprirea angajărilor și chiar actualizarea tarifelor, după cum se arată în anunțul societății. Acest plan a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație, urmând ca etapele legale
09:10
Autobuzele liniei N1 vor opri într-o nouă stație, pe Calea Giulești, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Noua stație va fi comună cu linia 178, iar măsura se aplică din no
08:40
Sector 2 | Persoanele vulnerabile pot primi lemne pentru foc. Unde se depun cererile # Buletin de București
Persoanele vulnerabile din Sectorul 2, care utilizează încălzirea pe bază de combustibil solid (lemn), pot beneficia de lemne pentru foc, anunță Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2. Lemnele provin din masa lemnoasă obținută în urma lucrărilor de defrișare autorizate, fiind valorificate în beneficiul comunității locale. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor […] The post Sector 2 | Persoanele vulnerabile pot primi lemne pentru foc. Unde se depun cererile appeared first on Buletin de București.
Ieri
04:00
Harta sporului natural în 2025: Ilfov este singurul județ cu spor natural pozitiv # Buletin de București
În anul 2025, rata sporului natural a fost negativă în aproape toată România, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Pe harta sporului natural realizată de ECOTECA – Colecția de Verde, putem observa că județul Ilfov este singurul unde sporul natural a fost mai mare de 0. Mai precis, datele arată că […] The post Harta sporului natural în 2025: Ilfov este singurul județ cu spor natural pozitiv appeared first on Buletin de București.
03:10
În Sectorul 6 se construiește un nou centru de recuperare dedicat adulților cu dizabilități neuromotorii și locomotorii. Acesta va fi situat în cartierul Constantin Brâncuși, după cum a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 6, într-un comunicat. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și presupune […] The post Sector 6 | Un nou centru de recuperare pentru adulții cu dizabilități appeared first on Buletin de București.
02:30
„Tradiție și avangardă” se va juca la Teatrul de Marți de la Politehnica, în ziua de 24 februarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției de învățământ superior. Proiectul este derulat în colaborare cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Spectacolul aduce împreună studenții din anul patru la arta actoriei și studenții […] The post „Tradiție și avangardă”, la Teatrul de Marți de la Politehnica appeared first on Buletin de București.
19 februarie 2026
21:20
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 20-26 februarie # Buletin de București
Suntem în plin Ramadan și An Nou Chinezesc (va fi și un mic Festival al Lampioanelor la Centrul Cultural Chinez), dar să începem cu ceva mai aproape de casă: Brâncuși, căci aniversăm 150 de ani de la nașterea sa chiar pe 19 februarie (fun-fact – și David Attenborough face 100 de ani). Începând din 2020, […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 20-26 februarie appeared first on Buletin de București.
20:00
Deszăpezirea în Bucureșți. Amenzi pentru operatorii de salubrizare din toate sectoarele. Unde s-au aplicat cele mai mari sancțiuni # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a aplicat amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor privind deszăpezirea operatorilor de salubrizare din toate cele șase sectoare ale Capitalei. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la 425.000 de lei, echivalentul a circa 85.000 de euro. CITEȘTE ȘI: Val de critici la adresa primăriilor de sector, după ninsoarea abundentă. Străzile secundare, încă înzăpezite […] The post Deszăpezirea în Bucureșți. Amenzi pentru operatorii de salubrizare din toate sectoarele. Unde s-au aplicat cele mai mari sancțiuni appeared first on Buletin de București.
17:40
Un autobuz a circulat fără oglindă laterală, după ce a lovit o mașină. STB: „Călătorii nu au fost în pericol” # Buletin de București
Un autobuz STB a circulat cu oglinda spartă, după ce a lovit o mașină, potrivit informațiilor postate de călători pe un grup de Facebook. Accidentul s-ar fi produs în seara de 18 ianuarie, în jurul orelor 20:00, când vehiculul Autobazei Alexandria, de pe linia 424, ar fi acroșat o cisternă. „Vă aduc la cunoștință un […] The post Un autobuz a circulat fără oglindă laterală, după ce a lovit o mașină. STB: „Călătorii nu au fost în pericol” appeared first on Buletin de București.
16:50
Percheziții în București: Patru minori ar fi fost obligați de părinți să cerșească # Buletin de București
Polițiști din București au efectuat două percheziții domiciliare în Capitală, într-un dosar ce vizează comiterea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei. Patru minori ar fi fost obligați de părinți și de alte rude să cerșească pentru a obține foloase materiale, conform comunicatului DGMPB. Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost duse la audieri, iar mai apoi reținute […] The post Percheziții în București: Patru minori ar fi fost obligați de părinți să cerșească appeared first on Buletin de București.
16:40
Linia 205 va circula pe un traseu modificat în weekend, pe sensul spre „Piața Unirii 2” # Buletin de București
Linia de autobuz cu indicativul 205 urmează să circule, temporar, pe un traseu modificat. Schimbarea intervine în acest weekend, ca urmare a unor restricții ce vor fi institute în centrul Bucureștiului, după cum se menționează în anunțul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Traseul urmează să fie schimbat doar pe […] The post Linia 205 va circula pe un traseu modificat în weekend, pe sensul spre „Piața Unirii 2” appeared first on Buletin de București.
16:10
Fundația Comunitară București și Platforma de Mediu oferă granturi de 15.000 de euro, pentru bucureștenii care vor să dezvolte proiecte de mediu, în cartierele proprii. Cetățenii pot obține finanțare prin cea de-a treia ediție a programului „În ZONA TA”. Grupurile civice și organizațiile non-guvernamentale pot înscrie proiecte până pe data de 1 aprilie 2026. Ce proiecte pot […] The post Fundația Comunitară București: Proiecte civice de 150.000 de euro appeared first on Buletin de București.
15:50
Primăria Sectorului 1 dă vina pe Romprest pentru deszăpezirea ineficientă și amenință cu sancțiuni # Buletin de București
Războiul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest continuă. Autoritatea locală dă vina pe operatorul de salubrizare pentru deszăpezirea ineficientă, „mult sub standardele obligatorii” și promite că va aplica sancțiuni companiei. Instituția subliniază că Sectorul 1 rămâne, la aproape două zile de la debutul episodului de ninsoare, cu străzi și trotuare blocate de nămeți. Comunicatul Primăriei […] The post Primăria Sectorului 1 dă vina pe Romprest pentru deszăpezirea ineficientă și amenință cu sancțiuni appeared first on Buletin de București.
14:50
O parcare nouă pe Calea Giulești, în apropierea Stadionului Rapid, a fost dată în folosință de către Primăria Sectorului 6, potrivit unui comunicat de presă. Ocuparea locurilor se va face în baza unei rezervări, cu abonament lunar. „Sunt 14 locuri pentru mașinile din zonă, iar accesul este controlat prin barieră și camere LPR ce citesc […] The post Sector 6 | Parcare nouă pe Calea Giulești, în apropierea Stadionului Rapid appeared first on Buletin de București.
14:40
Raed Arafat, despre mesajul Ro-Alert emis la 4.00 dimineața, în București și Ilfov: „Lucrăm la un semnal sonor mai puțin intruziv” # Buletin de București
Raed Arafat a oferit clarificări privind mesajul RO-Alert emis la 4.00 dimineața, miercuri, 18 februarie, în București și Ilfov, în legătură cu codul roșu de ninsoare. Explicațiile șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) vin după ce mai mulți români și-au exprimat nemulțumirea cu privire la ora la care a fost trimisă avertizarea. Secretarul de […] The post Raed Arafat, despre mesajul Ro-Alert emis la 4.00 dimineața, în București și Ilfov: „Lucrăm la un semnal sonor mai puțin intruziv” appeared first on Buletin de București.
14:20
Apa Nova, despre acumulările de apă din Capitală: „S-au înregistrat câteva sesizări” # Buletin de București
Ana Nova anunță că au fost înregistrate câteva sesizări în ceea ce privește acumulările de apă pe străzile din Capitală. Compania informează să nu au existat situații deosebite, iar la acest moment sistemul de canalizare din oraș funcționează în parametrii optimi. Cu toate că Apa Nova raportează că totul funcționează în parametrii, bucureștenii se plâng […] The post Apa Nova, despre acumulările de apă din Capitală: „S-au înregistrat câteva sesizări” appeared first on Buletin de București.
13:50
Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie. Primarul George Tuță, împuternicit de Consiliul Local, să anunțe # Buletin de București
Primarul Sectorului 1 George Tuță a fost împuternicit de Consiliul Local al Sectorului 1 să anunțe, instituțiile și partenerii interesați, că expiră contractul de salubrizare, încheiat în 2008, cu Romprest. Proiectul de hotărâre în acest sens a fost adoptat, cu un amendament depus de consilierii USR, în ședința de joi, 19 februarie. La ședință a […] The post Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie. Primarul George Tuță, împuternicit de Consiliul Local, să anunțe appeared first on Buletin de București.
13:30
Trafic normal, în condiții de iarnă, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Trei companii aeriene suplimentează cursele după întârzierile de miercuri # Buletin de București
Pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform planului de zbor, după cum a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) joi dimineață. În cursul zilei de miercuri, după ninsoarea abundentă din București și Ilfov, traficul de pe aeroportul „Henri Coandă” a fost dat peste cap. Unele curse au avut […] The post Trafic normal, în condiții de iarnă, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Trei companii aeriene suplimentează cursele după întârzierile de miercuri appeared first on Buletin de București.
12:50
Primăria Sectorului 4 vrea să păstreze până în 2040 administrarea străzilor pe care le-a primit de la Firea. Acestea ar fi trebuit să revină deja la Primăria Capitalei # Buletin de București
Consilierii generali ai PSD au introdus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 24 februarie un proiect de hotărâre prin care Primăriei Sectorului 4 i se prelungește dreptul privind administrarea străzilor pe care le-a primit de la Primăria Capitalei în 2017, în timpul mandatului Gabrielei Firea. Transferul străzilor către Primăria Sectorului 4 a fost […] The post Primăria Sectorului 4 vrea să păstreze până în 2040 administrarea străzilor pe care le-a primit de la Firea. Acestea ar fi trebuit să revină deja la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
12:20
Hub-ul de Galben, din Piața Amzei nr. 13, găzduiește pe 19 februarie expoziția „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea.” Ziua lui Constantin Brâncuși este sărbătorită, de asemenea, și prin proiecția unui film documentar dedicat vieții marelui sculptor. Vernisajul expoziției va începe la ora 16:00 și va reuni lucrări de sculptură și pictură realizate de artiști ai […] The post Ziua lui Constantin Brâncuși, sărbătorită la Hub-ul de Galben appeared first on Buletin de București.
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că nu vom scăpa de iarnă în București, căci vremea se va menține rece în zilele următoare, inclusiv în weekend. și chiar va ninge din nou. După codul portocaliu de ninsori, din ultimele zile, precipitațiile revin în Capitală de vineri. De sâmbătă, temperaturile vor scădea semnificativ. În perioada 19 […] The post METEO | Un nou episod de iarnă în București, la finalul săptămânii appeared first on Buletin de București.
11:00
Prețuri prohibitive la ride sharing-ul din Capitală. O cursă banală poate ajunge la 170 de lei # Buletin de București
La o zi după ce a nins abundent în București și Ilfov, cei care au nevoie de servicii de ride-sharing plătesc prețuri prohibitive, joi dimineață. O cursă din București până la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” poate depăși chiar și 150 de lei. Chiar și cursele între diferite puncte de interes din Capitală ajung să coste […] The post Prețuri prohibitive la ride sharing-ul din Capitală. O cursă banală poate ajunge la 170 de lei appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Sector 1 | Proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 va lansa un proiect proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI. „EduHealth – cu, despre și pentru tineri” este sprijinit voluntar de Asociația Psihologilor din România și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. Proiectul va debuta cu o conferință „Adicțiile și sănătatea emoțională a tinerilor în […] The post Sector 1 | Proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI appeared first on Buletin de București.
05:50
Program de agrement la Berceni Arena, în acest weekend. Potrivit unui anunț al reprezentanților complexului, 15 sesiuni de patinaj se vor organiza, pe parcursul a patru zile, în acest final de săptămână. Program de agrement la Berceni Arena se va face, în fiecare zi, după cum urmează: Intrarea este liberă, în baza unei rezervări prealabile pe site-ul arenei. Rezervările […] The post Program de agrement la Berceni Arena, în weekend. Când se poate patina appeared first on Buletin de București.
