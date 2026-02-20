Sector 6 | Un nou centru de recuperare pentru adulții cu dizabilități

12:50

Consilierii generali ai PSD au introdus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 24 februarie un proiect de hotărâre prin care Primăriei Sectorului 4 i se prelungește dreptul privind administrarea străzilor pe care le-a primit de la Primăria Capitalei în 2017, în timpul mandatului Gabrielei Firea. Transferul străzilor către Primăria Sectorului 4 a fost […] The post Primăria Sectorului 4 vrea să păstreze până în 2040 administrarea străzilor pe care le-a primit de la Firea. Acestea ar fi trebuit să revină deja la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.