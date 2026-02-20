Patru linii STB ar putea fi deviate sâmbătă și luni seară
Buletin de București, 20 februarie 2026 13:20
Patru linii de transport operate de STB ar putea fi deviate atât sâmbătă, cât și luni seară, conform anunțului transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Modificarea se va face doar dacă situația o va impune. Posibilele modificări de trasee vor avea loc pentru a permite participarea în siguranță
Acum 30 minute
13:30
Modernizarea Complexului Feroviar București intră în linie dreaptă: proiectul va fi scos la licitație | Club Feroviar # Buletin de București
Studiul de fezabilitate pentru modernizarea Complexului Feroviar București a fost finalizat, iar în cursul acestui an va fi scos la licitație proiectul pentru execuția lucrărilor, estimate la aproape două miliarde de euro, scrie Club Feroviar. Mai exact, valoarea investiției pentru a fost estimată la 14,78 miliarde de lei, fără TVA, adică peste 2,9 miliarde de
Acum o oră
13:20
STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent # Buletin de București
Consiliul de Administrație STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent pentru mai multe categorii de angajați. Salariații companiei, afectați de această măsură vor primi mai puțini bani la finalul lunii, potrivit planului de eficientizare a activității lansat în spațiul public. Numărul
13:20
Acum 2 ore
12:50
Războiul Sectorului 1 cu Romprest continuă: 1,6 milioane lei pe zi penalități pentru compania de salubrizare. Societatea insistă că mai are contract până în 2033 # Buletin de București
Războiul Sectorului 1 cu Romprest a intrat într-o nouă fază. Primăria a anunțat că aplica o penalizare de 1,6 milioane de lei pentru fiecare zi în care zăpada încă se află pe străzi. Instituția acuză operatorul de salubritate că nu a respectat programul de dezăpezire. „Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică menținerea fenomenelor de iarnă
12:40
STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” din planul de redresare financiară a companiei # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a transmis planul de redresare financiară a companiei, care presupune implementarea a 12 pași. Între aceștia se numără reducerea funcțiilor de conducere, oprirea angajărilor și chiar actualizarea tarifelor, după cum se arată în anunțul societății. Acest plan a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație, urmând ca etapele legale de
12:40
Recepție pentru încă un tren electric Alstom: va avea rute din București către Brașov, Craiova și Constanța # Buletin de București
Încă un tren electric Alstom a fost recepționat pentru punerea în serviciul comercial cu călători, urmând să circule pe mai multe rute din București către Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara și Arad, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este vorba despre RE-IR TS11, de tip Coradia Stream, De recepție s-a ocupat o echipă mixtă, formată
12:40
Se reînființează Autobaza Pipera, închisă în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele # Buletin de București
Se reînființează Autobaza Pipera, demolată în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele, potrivit noului plan de eficientizare financiară al Societății de Transport București (STB). Proiectul ar urma să aducă economii de circa 200.000 de lei pe lună la bugetul companiei municipale. Reînființarea Autobazei Pipera este unul dintre cele 12 puncte „de
12:20
Strat nou de zăpadă de peste 20 centimetri în Capitală. Când reîncepe să ningă # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsori ce va fi valabil în sudul și sud-estul tării, inclusiv în București și Ilfov. Va reîncepe să ningă de vineri seara, iar stratul de zăpadă depus poate ajunge până la 15-20 de cm, după cum anunță meteorologii. Fenomenele meteo vizate de această
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsori ce va fi valabil în sudul și sud-estul tării, inclusiv în București și Ilfov. Stratul de zăpadă depus poate ajunge până la 15-20 de cm, după cum anunță meteorologii. Fenomenele meteo vizate de această avertizare sunt: intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ,
Acum 4 ore
11:20
Se pregătește „divorțul” cu Supercom la Sectorul 2 | Rareș Hopincă anunță dezbatere publică pe noul contract de salubrizare: „Apelez la toți cetățenii implicați și la ONG-urile din domeniu” # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a demarat oficial procedurile pentru un nou contract de salubrizare. Administrația locală dorește să înlocuiască actuala înțelegere cu operatorul Supercom, valabilă din 1999 și care este subiectul unor litigii. Contactat de Buletin de București, primarul Rareș Hopincă a transmis că are nevoie de implicarea societății civile în formularea noilor reguli de gestionare
11:20
Ciprian Ciucu, despre măsurile de redresare propuse de conducerea STB: „Cred că este loc de mai mult” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a reacționat în legătură cu măsurile de redresare propuse de conducerea STB, vineri, care au fost votate în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București. În ianuarie, edilul a înaintat un proiect de hotărâre care viza achiziția unor servicii de audit pentru STB, însă a fost respins în cadrul ședinței
10:40
STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” de redresare ai actualei conduceri # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a transmis un plan de redresare financiară a companiei care presupune implementarea a 12 pași. Între aceștia se numără reducerea funcțiilor de conducere, oprirea angajărilor și chiar actualizarea tarifelor, după cum se arată în anunțul societății. Acest plan a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație, urmând ca etapele legale
Acum 6 ore
09:10
Autobuzele liniei N1 vor opri într-o nouă stație, pe Calea Giulești, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Noua stație va fi comună cu linia 178, iar măsura se aplică din noaptea de 21 spre 22 februarie. „Începând cu noaptea de 21/22.02.2026, autobuzele liniei N1 vor opri, pe sensul spre
08:40
Sector 2 | Persoanele vulnerabile pot primi lemne pentru foc. Unde se depun cererile # Buletin de București
Persoanele vulnerabile din Sectorul 2, care utilizează încălzirea pe bază de combustibil solid (lemn), pot beneficia de lemne pentru foc, anunță Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2. Lemnele provin din masa lemnoasă obținută în urma lucrărilor de defrișare autorizate, fiind valorificate în beneficiul comunității locale. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor
Acum 12 ore
04:00
Harta sporului natural în 2025: Ilfov este singurul județ cu spor natural pozitiv # Buletin de București
În anul 2025, rata sporului natural a fost negativă în aproape toată România, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Pe harta sporului natural realizată de ECOTECA – Colecția de Verde, putem observa că județul Ilfov este singurul unde sporul natural a fost mai mare de 0. Mai precis, datele arată că
03:10
În Sectorul 6 se construiește un nou centru de recuperare dedicat adulților cu dizabilități neuromotorii și locomotorii. Acesta va fi situat în cartierul Constantin Brâncuși, după cum a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 6, într-un comunicat. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și presupune
02:30
„Tradiție și avangardă" se va juca la Teatrul de Marți de la Politehnica, în ziua de 24 februarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției de învățământ superior. Proiectul este derulat în colaborare cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale". Spectacolul aduce împreună studenții din anul patru la arta actoriei și studenții
Acum 24 ore
21:20
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 20-26 februarie # Buletin de București
Suntem în plin Ramadan și An Nou Chinezesc (va fi și un mic Festival al Lampioanelor la Centrul Cultural Chinez), dar să începem cu ceva mai aproape de casă: Brâncuși, căci aniversăm 150 de ani de la nașterea sa chiar pe 19 februarie (fun-fact – și David Attenborough face 100 de ani). Începând din 2020,
20:00
Deszăpezirea în Bucureșți. Amenzi pentru operatorii de salubrizare din toate sectoarele. Unde s-au aplicat cele mai mari sancțiuni # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a aplicat amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor privind deszăpezirea operatorilor de salubrizare din toate cele șase sectoare ale Capitalei. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la 425.000 de lei, echivalentul a circa 85.000 de euro. CITEȘTE ȘI: Val de critici la adresa primăriilor de sector, după ninsoarea abundentă. Străzile secundare, încă înzăpezite
17:40
Un autobuz a circulat fără oglindă laterală, după ce a lovit o mașină. STB: „Călătorii nu au fost în pericol” # Buletin de București
Un autobuz STB a circulat cu oglinda spartă, după ce a lovit o mașină, potrivit informațiilor postate de călători pe un grup de Facebook. Accidentul s-ar fi produs în seara de 18 ianuarie, în jurul orelor 20:00, când vehiculul Autobazei Alexandria, de pe linia 424, ar fi acroșat o cisternă. „Vă aduc la cunoștință un
16:50
Percheziții în București: Patru minori ar fi fost obligați de părinți să cerșească # Buletin de București
Polițiști din București au efectuat două percheziții domiciliare în Capitală, într-un dosar ce vizează comiterea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei. Patru minori ar fi fost obligați de părinți și de alte rude să cerșească pentru a obține foloase materiale, conform comunicatului DGMPB. Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost duse la audieri, iar mai apoi reținute
16:40
Linia 205 va circula pe un traseu modificat în weekend, pe sensul spre „Piața Unirii 2” # Buletin de București
Linia de autobuz cu indicativul 205 urmează să circule, temporar, pe un traseu modificat. Schimbarea intervine în acest weekend, ca urmare a unor restricții ce vor fi institute în centrul Bucureștiului, după cum se menționează în anunțul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Traseul urmează să fie schimbat doar pe
16:10
Fundația Comunitară București și Platforma de Mediu oferă granturi de 15.000 de euro, pentru bucureștenii care vor să dezvolte proiecte de mediu, în cartierele proprii. Cetățenii pot obține finanțare prin cea de-a treia ediție a programului „În ZONA TA". Grupurile civice și organizațiile non-guvernamentale pot înscrie proiecte până pe data de 1 aprilie 2026. Ce proiecte pot
15:50
Primăria Sectorului 1 dă vina pe Romprest pentru deszăpezirea ineficientă și amenință cu sancțiuni # Buletin de București
Războiul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest continuă. Autoritatea locală dă vina pe operatorul de salubrizare pentru deszăpezirea ineficientă, „mult sub standardele obligatorii" și promite că va aplica sancțiuni companiei. Instituția subliniază că Sectorul 1 rămâne, la aproape două zile de la debutul episodului de ninsoare, cu străzi și trotuare blocate de nămeți. Comunicatul Primăriei
14:50
O parcare nouă pe Calea Giulești, în apropierea Stadionului Rapid, a fost dată în folosință de către Primăria Sectorului 6, potrivit unui comunicat de presă. Ocuparea locurilor se va face în baza unei rezervări, cu abonament lunar. „Sunt 14 locuri pentru mașinile din zonă, iar accesul este controlat prin barieră și camere LPR ce citesc
14:40
Raed Arafat, despre mesajul Ro-Alert emis la 4.00 dimineața, în București și Ilfov: „Lucrăm la un semnal sonor mai puțin intruziv” # Buletin de București
Raed Arafat a oferit clarificări privind mesajul RO-Alert emis la 4.00 dimineața, miercuri, 18 februarie, în București și Ilfov, în legătură cu codul roșu de ninsoare. Explicațiile șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) vin după ce mai mulți români și-au exprimat nemulțumirea cu privire la ora la care a fost trimisă avertizarea. Secretarul de
14:20
Apa Nova, despre acumulările de apă din Capitală: „S-au înregistrat câteva sesizări” # Buletin de București
Ana Nova anunță că au fost înregistrate câteva sesizări în ceea ce privește acumulările de apă pe străzile din Capitală. Compania informează să nu au existat situații deosebite, iar la acest moment sistemul de canalizare din oraș funcționează în parametrii optimi. Cu toate că Apa Nova raportează că totul funcționează în parametrii, bucureștenii se plâng
Ieri
13:50
Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie. Primarul George Tuță, împuternicit de Consiliul Local, să anunțe # Buletin de București
Primarul Sectorului 1 George Tuță a fost împuternicit de Consiliul Local al Sectorului 1 să anunțe, instituțiile și partenerii interesați, că expiră contractul de salubrizare, încheiat în 2008, cu Romprest. Proiectul de hotărâre în acest sens a fost adoptat, cu un amendament depus de consilierii USR, în ședința de joi, 19 februarie. La ședință a
13:30
Trafic normal, în condiții de iarnă, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Trei companii aeriene suplimentează cursele după întârzierile de miercuri # Buletin de București
Pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, conform planului de zbor, după cum a anunțat Compania
12:50
Primăria Sectorului 4 vrea să păstreze până în 2040 administrarea străzilor pe care le-a primit de la Firea. Acestea ar fi trebuit să revină deja la Primăria Capitalei # Buletin de București
Consilierii generali ai PSD au introdus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 24 februarie un proiect de hotărâre prin care Primăriei Sectorului 4 i se prelungește dreptul privind administrarea străzilor pe care le-a primit de la Primăria Capitalei în 2017, în timpul mandatului Gabrielei Firea. Transferul străzilor către Primăria Sectorului 4 a fost […] The post Primăria Sectorului 4 vrea să păstreze până în 2040 administrarea străzilor pe care le-a primit de la Firea. Acestea ar fi trebuit să revină deja la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
12:20
Hub-ul de Galben, din Piața Amzei nr. 13, găzduiește pe 19 februarie expoziția „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea.” Ziua lui Constantin Brâncuși este sărbătorită, de asemenea, și prin proiecția unui film documentar dedicat vieții marelui sculptor. Vernisajul expoziției va începe la ora 16:00 și va reuni lucrări de sculptură și pictură realizate de artiști ai […] The post Ziua lui Constantin Brâncuși, sărbătorită la Hub-ul de Galben appeared first on Buletin de București.
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că nu vom scăpa de iarnă în București, căci vremea se va menține rece în zilele următoare, inclusiv în weekend. și chiar va ninge din nou. După codul portocaliu de ninsori, din ultimele zile, precipitațiile revin în Capitală de vineri. De sâmbătă, temperaturile vor scădea semnificativ. În perioada 19 […] The post METEO | Un nou episod de iarnă în București, la finalul săptămânii appeared first on Buletin de București.
11:00
Prețuri prohibitive la ride sharing-ul din Capitală. O cursă banală poate ajunge la 170 de lei # Buletin de București
La o zi după ce a nins abundent în București și Ilfov, cei care au nevoie de servicii de ride-sharing plătesc prețuri prohibitive, joi dimineață. O cursă din București până la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” poate depăși chiar și 150 de lei. Chiar și cursele între diferite puncte de interes din Capitală ajung să coste […] The post Prețuri prohibitive la ride sharing-ul din Capitală. O cursă banală poate ajunge la 170 de lei appeared first on Buletin de București.
06:20
Sector 1 | Proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 va lansa un proiect proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI. „EduHealth – cu, despre și pentru tineri” este sprijinit voluntar de Asociația Psihologilor din România și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. Proiectul va debuta cu o conferință „Adicțiile și sănătatea emoțională a tinerilor în […] The post Sector 1 | Proiect de combatere a adicțiilor, în rândul tinerilor, cu ajutorul AI appeared first on Buletin de București.
05:50
Program de agrement la Berceni Arena, în acest weekend. Potrivit unui anunț al reprezentanților complexului, 15 sesiuni de patinaj se vor organiza, pe parcursul a patru zile, în acest final de săptămână. Program de agrement la Berceni Arena se va face, în fiecare zi, după cum urmează: Intrarea este liberă, în baza unei rezervări prealabile pe site-ul arenei. Rezervările […] The post Program de agrement la Berceni Arena, în weekend. Când se poate patina appeared first on Buletin de București.
05:30
Workshop dedicat viitorilor părinți, cu doctorul Alin Popa, la finalul lunii februarie # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) organizează un nou workshop dedicat viitorilor părinți, la finalul lunii februarie, potrivit unui comunicat de presă. Măsura vine în contextul în care sesiunea inițială, programată pentru 19 februarie, s-a ocupat în două ore de la lansare. Workshopul va fi susținut de doctorul Alin Popa, director al Direcției de […] The post Workshop dedicat viitorilor părinți, cu doctorul Alin Popa, la finalul lunii februarie appeared first on Buletin de București.
05:00
Sector 2 | Sesiuni gratuite de kinetoterapie, la Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” # Buletin de București
Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” organizează sesiuni gratuite de kinetoterapie, anunță Primăria Sectorului 2 într-un comunicat de presă. Acestea sunt menite să susțină mobilitatea și starea de bine a seniorilor din sector. „În fiecare săptămână, seniorii participă la exerciții adaptate nevoilor individuale, desfășurate într-un cadru sigur și prietenos, sub îndrumarea unui specialist. Programul contribuie la: […] The post Sector 2 | Sesiuni gratuite de kinetoterapie, la Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” appeared first on Buletin de București.
00:00
VIDEO | Cum se „mimează” deszăpezirea în Sectorul 5: „A luat-o pierdut, doar vârfurile” # Buletin de București
O înregistrare video surprinsă miercuri, 18 februarie, pe o stradă secundară din Sectorul 5, ilustrează eșecul autorităților locale în gestionarea codului roșu de ninsori. Imaginile arată o autoutilitară a companiei Salubrizare Sector 5 care rulează cu lama plugului ridicată deasupra stratului consistent de zăpadă. Imaginile au apărut pe pagina de satiră „Bukureștiul”, iar bucureștenii au […] The post VIDEO | Cum se „mimează” deszăpezirea în Sectorul 5: „A luat-o pierdut, doar vârfurile” appeared first on Buletin de București.
18 februarie 2026
23:10
Urmează „criza coletelor”. CNAIR acuză compania Sameday că a blocat Centura Capitalei # Buletin de București
Zona de Nord-Vest a Centurii Capitalei a devenit scena unui conflict deschis între administratorul drumurilor naționale și marii operatori logistici. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) acuză compania de curierat Sameday, parte a grupului eMAG, că este direct responsabilă pentru blocajele majore înregistrate în zona localității Rudeni din județul Ilfov. Situația din teren, […] The post Urmează „criza coletelor”. CNAIR acuză compania Sameday că a blocat Centura Capitalei appeared first on Buletin de București.
22:00
Val de critici la adresa primăriilor de sector, după ninsoarea abundentă. Străzile secundare, încă înzăpezite # Buletin de București
Autoritățile locale au fost din nou luate pe nepregătite de ninsoarea abundentă, în ciuda unei avertizări Ro-Alert emise la 04:00 dimineaţa şi a zecilor de plângeri transmise de cetăţeni. Lipsa intervenţiilor rapide a stârnit un val de critici la adresa primăriilor de sector. La mai bine de 12 ore de la încetarea codului roşu, cetăţenii […] The post Val de critici la adresa primăriilor de sector, după ninsoarea abundentă. Străzile secundare, încă înzăpezite appeared first on Buletin de București.
21:40
Cod galben de ceață în București și Ilfov. ANM a emis o avertizare nowcasting # Buletin de București
Un cod galben de ceață, valabil în București și Ilfov, a fost emis în această seară de meteorologi, anunță ANM. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, astfel încât să evite producerea de accidente rutiere. ANM a emis un nou cod în București și Ilfov: ceață […] The post Cod galben de ceață în București și Ilfov. ANM a emis o avertizare nowcasting appeared first on Buletin de București.
21:10
O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă unde se aflau fire electrice rupte de un copac # Buletin de București
O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă. În apă se aflau firele electrice ce au fost rupte de un capac care a căzut în urma ninsorii abundente și a viscolului, conform informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Fată de 16 ani din București, electrocutată de […] The post O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă unde se aflau fire electrice rupte de un copac appeared first on Buletin de București.
19:50
Operatorii de salubrizare din București ar fi raportat un număr mai multe utilaje decât cel real. Ciucu: Dacă se confirmă, vor fi amendați # Buletin de București
Operatorii de salubrizare din București ar fi declarat mai multe utilaje și muncitori pentru deszăpezire decât au fost în realitate pe străzile orașului. La acest moment, Poliția Locală a Municipiului București face cercetări privind această situație, anunță PMB. În cazul în care suspiciunile se vor confirma, responsabilii urmează să fie sancționați. „Sectoarele trebuie să facă […] The post Operatorii de salubrizare din București ar fi raportat un număr mai multe utilaje decât cel real. Ciucu: Dacă se confirmă, vor fi amendați appeared first on Buletin de București.
19:00
Reacția Romprest la anunțul privind expirarea contractului cu Primăria Sectorului 1: „O decizie grăbită și un risc patrimonial fără precedent, de minim 1,12 miliarde de lei” # Buletin de București
După ce Primăria Sectorului 1 a anunțat că contractul de salubrizare expiră anul acesta, Romprest acuză autoritatea locală de „o decizie grăbită, unilaterală” care ar urma să genereze un prejudiciu uriaș, de peste un miliard de lei. Săptămâna trecută, Primăria Sectorului 1 a anunțat că contractul cu Romprest, încheiat în anul 2008, va expira pe […] The post Reacția Romprest la anunțul privind expirarea contractului cu Primăria Sectorului 1: „O decizie grăbită și un risc patrimonial fără precedent, de minim 1,12 miliarde de lei” appeared first on Buletin de București.
17:50
Sute de persoane fără adăpost au fost găzduite noaptea trecută în centrele DGASMB # Buletin de București
Sute de persoane fără adăpost au ajuns încă de noaptea trecută în adăposturile administrate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, conform anunțului transmis de Primăria Capitalei. Bucureștenii sunt rugați să sesizeze persoanele vulnerabile pe care le observă. Cei mai multe beneficiari cazați sunt din sectoarele 3, 4 și 5 sau din provincie. […] The post Sute de persoane fără adăpost au fost găzduite noaptea trecută în centrele DGASMB appeared first on Buletin de București.
16:20
Bilanț după o noapte cu zăpadă: aproape 290 de utilaje și peste 1.700 de muncitori în teren. Marile bulevarde sunt „la negru” # Buletin de București
Bilanț după o noapte cu zăpadă: aproape 290 de utilaje și peste 1.700 de muncitori au fost în teren până la ora 15:00 pentru a deszăpezi Capitala, după codul roșu de ninsoare. Au fost aplicate și 8.400 de tone de material antiderapant, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Municipiului București (PMB). Situația defalcată, pe […] The post Bilanț după o noapte cu zăpadă: aproape 290 de utilaje și peste 1.700 de muncitori în teren. Marile bulevarde sunt „la negru” appeared first on Buletin de București.
16:10
DGASPC Sector 2 suspendă activitatea cu publicul, miercuri și joi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Buletin de București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 a anunțat că își suspendă activitatea cu publicul miercuri și joi, respectiv pe 18 și 19 februarie 2026, pe fondul avertizărilor meteo emise de ANM. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de ninsoare abundentă, viscol și polei pentru București și Ilfov. Astfel DGASPC […] The post DGASPC Sector 2 suspendă activitatea cu publicul, miercuri și joi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile appeared first on Buletin de București.
16:00
Opt apeluri pe minut înregistrate la 112, în București și Ilfov, din cauza ninsorii # Buletin de București
Operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au preluat peste opt apeluri pe minut efectuate, în intervalul orar 07:00 – 08:00, la 112 București-Ilfov. Pe perioada în care Capitala s-a aflat sub incidența codului roșu, au fost efectuate mai bine de 1.600 de apeluri la numărul de urgență, transmite Agerpres. În contextul fenomenelor meteorologice, apelurile a […] The post Opt apeluri pe minut înregistrate la 112, în București și Ilfov, din cauza ninsorii appeared first on Buletin de București.
15:50
De ce s-au blocat tramvaiele. STB dă vina pe operatorii de salubrizare, care nu ar fi dezăpezit eficient # Buletin de București
STB dă vina pe operatorii de salubrizare pentru faptul că s-au blocat tramvaiele miercuri dimineața, după o noapte cu ninsori abundente. Societate de Transport București susține că echipele sale au intervenit pentru menținerea în circulație a mijloacelor de transport în comun încă din cursul nopții, în contextul în care ninsoarea abundentă a început de aseară […] The post De ce s-au blocat tramvaiele. STB dă vina pe operatorii de salubrizare, care nu ar fi dezăpezit eficient appeared first on Buletin de București.
14:30
Harta întârzierilor din Gara de Nord: cum poți urmări poziția trenului în timp real # Buletin de București
Călătorii pot consulta harta întârzierilor din Gara de Nord pentru a monitoriza, în timp real, poziția trenurilor aflate în circulație și informații privind întârzierile față de graficul programat. Miercuri, 18 februarie, mai multe trenuri din și spre Gara de Nord au avut întârzieri de sute de minute sau au fost anulate, pe fondul condițiilor meteo […] The post Harta întârzierilor din Gara de Nord: cum poți urmări poziția trenului în timp real appeared first on Buletin de București.
