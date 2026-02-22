Proteste în București și alte orașe, după dezăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere
Digi24.ro, 22 februarie 2026 17:30
Mii de oameni au ieșit să protesteze, inclusiv în fața Palatului Parlamentului, după dezvăluirile legate de uciderea a 15.000 de câini la un adăpost care are contracte cu statul. Sunt organizate simultan manifestații în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Oamenii cer înlocuirea eutanasierilor cu sterilizările.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
17:30
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra temperaturi de până la 13 grade. Șefa ANM: „Să ne bucurăm” # Digi24.ro
Primăvara începe să-și intre în drepturi cu pași mărunți. Începutul săptămânii aduce o creștere ușoară a temperaturilor, în special în partea de vest-sud-vest a țării, unde maximele vor atinge 12 - 13 grade Celsius, cele mai ridicate valorii find estimate în sud-vest. În contrast, în București, maxima zilei de mâine se va situa în jurul a 2 - 4 grade, a anunțat duminică Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24.
17:30
Echipajul de bob 4 persoane a încheiat participarea României la JO 2026 Milano Cortina. Concursul, extrem de strâns şi spectaculos # Digi24.ro
Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe, relatează News.ro.
17:30
Proteste în București și alte orașe, după dezăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere # Digi24.ro
Mii de oameni au ieșit să protesteze, inclusiv în fața Palatului Parlamentului, după dezvăluirile legate de uciderea a 15.000 de câini la un adăpost care are contracte cu statul. Sunt organizate simultan manifestații în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Oamenii cer înlocuirea eutanasierilor cu sterilizările.
Acum o oră
17:10
Gloria Bistriţa a câştigat în Norvegia și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal feminin # Digi24.ro
CS Gloria Bistriţa a învins echipa norvegiană Storhamar Handbal Elite, cu scorul de 34-30 (14-12), duminică, la Hamar, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
16:50
Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete # Digi24.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în reședința din Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump, potrivit The Guardian. Serviciile Secrete nu au dezvăluit identitatea bărbatului care „transporta ceea ce părea a fi o pușcă și un bidon de combustibil”.
Acum 2 ore
16:40
Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor # Digi24.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a anunțat publicarea primei forme a strategiei naționale de acțiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniștilor din sănătate și deschiderea procesului de consultare publică. Anunțul vine după ce mai mulți medici au fost agresați chiar în incinta unităților medicale.
16:30
Țara considerată laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția # Digi24.ro
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, știe cum să atragă atenția asupra țării sale. Fostul jucător de baschet al echipei naționale (cu o înălțime de 1,98 metri) a prezentat-o în septembrie trecut pe Diella, un ministru virtual responsabil cu achizițiile publice. În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează El País.
16:30
Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat”, în ciuda consolidării militare a SUA, spune Witkoff: „Este curios să afle” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este curios să afle de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să-și reducă programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitatea militară în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Reuters.
16:00
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate # Digi24.ro
Autoritățile au raportat duminică un presupus atac asupra Moscovei cu drone neidentificate. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate, potrivit contului Telegram al primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și mass-media ruse, relatează RBC Ukraine.
15:50
Batogul de sturion, recunoscut european. Cum se pregătește preparatul considerat unul de lux: „Are o rețetă aparte” # Digi24.ro
România are, din această lună, un nou produs tradițonal recunoscut la nivel european. Este vorba despre „Batogul de sturion”, produs cu Indicație Geografică Protejată, despre care există mențiuni în Delta Dunării încă din Evul Mediu. Pentru prepararea lui, este nevoie de timp, răbdare și, cel mai important, de trei ingrediente care îi conferă, în final, gustul unic: sarea, zahărul și piperul alb.
15:50
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri adâncime în Antarctica # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă au anunţat că au forat mai adânc decât oricând sub calota glaciară a Antarcticii de Vest, ajungând la straturi formate cu milioane de ani în urmă şi prezentând dovezi că această zonă a fost odată, cel puţin parţial, un ocean, transmite marţi AFP.
15:50
Pisicile ar putea juca un rol neașteptat în lupta împotriva cancerului la oameni. Un studiu internațional, publicat în revista Science, a analizat ADN-ul tumoral de la aproape 500 de pisici domestice și a descoperit asemănări genetice remarcabile cu formele umane ale bolii, deschizând drumul către noi tratamente oncologice.
Acum 4 ore
15:40
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri # Digi24.ro
Două explozii nocturne în Liov, în vestul Ucrainei, care au ucis un polițist și au rănit zeci de persoane, accentuează temerile ucrainene că Rusia își extinde tacticile de sabotaj mult dincolo de linia frontului. David Kiritcenko, cercetător asociat la Henry Jackson Society din Marea Britanie, a declarat pentru TVP World că anchetatorii ar trebui să trateze explozia ca fiind potențial legată de rețelele de recrutare care operează pe aplicații criptate.
15:40
Majoritatea locuitorilor Capitalei cred că România merge în direcția greșită. În cine au bucureștenii cea mai mare încredere (sondaj) # Digi24.ro
Percepţia bucureştenilor privind direcţia generală a ţării este preponderent negativă, trei sferturi fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, arată un sondaj CURS realizat în Capitală, în perioada 12 - 20 februarie.
15:30
Mărturia bărbatului care și-a ucis concubina însărcinată: „Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată” # Digi24.ro
Bărbatul care și-a ucis concubina însărcinată a declarat, în fața instanței, că a premeditat fapta după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri și cu care mai avea un copil, a refuzat să se întoarcă la el. Acesta susține că responsabilitatea pentru crimă ar reveni, în parte, victimei și mamei acesteia.
15:10
Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP.
15:10
Buzoianu anunță un plan de monitorizare a calității aerului cu laboratoare mobile. Zonele în care vor fi trimise # Digi24.ro
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministra Mediului, Diana Buzoianu.
14:30
ICE utilizează un software de urmărire a telefoanelor produs de o firmă asociată serviciilor secrete ruse FSB # Digi24.ro
Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) utilizează un software de piratare a telefoanelor care provine din industria rusă de criminalistică mobilă și dintr-o rețea care are legături cu FSB, serviciul de informații al Rusiei, potrivit unei investigații citate de TVPWorld.
14:30
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra # Digi24.ro
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra
14:20
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață” # Digi24.ro
Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează BBC.
14:20
Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist # Digi24.ro
Nouă persoane, manageri și angajați în cadrul a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei sunt cercetate pentru proxenetism în formată continuată. Aceștia ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt persoane au fost reținute și vor fi prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Acum 6 ore
13:40
Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale # Digi24.ro
Fetița de șase ani care se afla în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și fusese transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București a murit, potrivit News.ro.
13:20
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae Takaichi de a transforma Armata Japoniei # Digi24.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, au obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare de săptămâna trecută. Este prima dată de la înființarea sa în 1955 când PLD-ul conservator controlează o majoritate de două treimi în camera inferioară a Dietei Japoniei (Parlament).
13:10
Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Danemarca se opune: „Populația primește îngrijiri medicale” # Digi24.ro
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda. El spune că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă.
12:50
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit „ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters, preluată de News.ro.
12:30
Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Bucureștiului # Digi24.ro
Primăria Municipiului București cere intervenții urgente pentru deszăpezire în zona centrală a Capitalei și în Centrul Vechi, acuzând nereguli în mai multe sectoare. Municipalitatea avertizează că, dacă măsurile nu sunt aplicate „ca la carte”, vor urma sancțiuni pentru operatorii de salubritate.
12:00
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub control diferit. Europa este doar spectator (Berliner Zeitung) # Digi24.ro
Oficial, proiectul gazoductului Nord Stream a fost abandonat din punct de vedere politic. Însă, în culise, se poartă discuții privind o posibilă reluare a proiectului sub o nouă conducere. Europa rămâne, deocamdată, spectator. Liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump poartă discuții despre o posibilă repunere în funcțiune a conductelor de gaz Nord Stream, dar sub controlul Washingtonului, potrivit Berliner Zeitung.
12:00
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu o să trimitem un ton la care nimeni nu se trezește” # Digi24.ro
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, a spus la Digi24 șeful DSU, Raed Arafat. El a adăugat că se ia în considerare și schimbarea tonului alertei și în funcție de ora la care este trimis mesajul, dar că alertele de cod roșu vor avea în continuare actualul sunet, chiar dacă sunt trimise în timpul nopții.
Acum 8 ore
11:30
Amenzi și dosare penale după ninsori. Polițiștii au reținut 29 de permise și au dat amenzi de peste 60.000 de lei # Digi24.ro
După ninsorile din ultimele zile, polițiștii de la Brigada Rutieră București au ieșit în stradă pentru a-i depista pe șoferii care fac drifturi sau conduc agresiv, dar și pe cei care nu au mașinile echipate corespunzător. În doar câteva ore, au fost date amenzi în valoare de 63.000 de lei și 29 șoferi au rămas fără permisele de conducere.
10:40
JO 2026 Milano Cortina. Echipajul de bob 4 al României concurează în ultima zi de competiţie # Digi24.ro
Echipajul de bob 4 al României concurează duminică, în ultima zi de competiţie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
10:40
Indignare printre națiunile arabe, din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. „Ar fi în regulă dacă Israelul ar lua tot” # Digi24.ro
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu, relatează AP, preluată de News.ro.
10:30
Zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 127 de apeluri de urgență, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe zone montane din țară. În total, 133 de persoane aflate în dificultate pe trasee au fost salvate.
10:00
Caz șocant în Timiș: 4 fete de 14 ani au fost violate de mai mulți bărbați. Tatăl unei victime, mărturie în lacrimi: „Le-a șantajat” # Digi24.ro
Caz terifiant în Timiș. Patru din cei șașe bărbați care erau reținuți de autorități pentru viol au fost arestați. Aceștia sunt suspectați că ar fi întreținut relații sexuale, ar fi agresat sexual și ar fi racolat patru adolescente de 14 ani, în perioada 2025-2026.
10:00
Omul care l-a învins pe Donald Trump. Cine este Victor Schwartz, comerciantul de vinuri care a obținut în instanță anularea tarifelor # Digi24.ro
Un mic comerciant de vinuri a anulat tarifele impuse de Donald Trump. Bărbatul este prezentat de presă drept „cel care l-a învins pe cel mai puternic om din lume” și a reușit să elimine taxele vamale, ajunse la niveluri nemaiîntâlnite din 1930. „Așteptăm cu nerăbdare rambursarea de către guvern a acestor tarife percepute în mod necuvenit" a scris Victor Schwartz după anunțul făcut de Curtea Supremă.
10:00
Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan. Cel puțin 18 civili au murit, inclusiv copii # Digi24.ro
Pakistanul a afirmat într-un comunicat datat 21 februarie, dar publicat abia duminică la primele ore, că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, informează Reuters, preluată de Agerpres.
Acum 12 ore
09:30
CNAIR anunță că nu mai sunt drumuri închise din cauza zăpezii. Pe aeroporturile Capitalei nu sunt curse anulate sau întârziate # Digi24.ro
Transporturile revin la normal după cel mai recent episod de ninsori și viscol. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice. Nici pe aeroporturile din București nu sunt curse anulate și nu se înregistrează întârzieri.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 22 februarie 2026: Trageri speciale cu fonduri suplimentate. La Joker, report de peste 10,5 milioane de euro # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 22 februarie 2026, Tragerile Speciale Loto de Dragobete. Pentru aceste trageri, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.
09:10
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev # Digi24.ro
O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, din vestul țării a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, informează Agerpres. Autorităţile nu au precizat încă cine este suspectat de comiterea atacului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, rușii au lansat atacuri masive asupra Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev, Polonia fiind nevoită să mobilizeze avioane strategice poloneze și aliate.
09:00
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 februarie
08:30
Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se mai așteaptă la ninsori # Digi24.ro
Vremea se încălzește, dar apar ploile în nordul, vestul și centrul țării, anunță meteorologii. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 14 grade Celsius. Schimbarea vine după un nou episod de ninsori și viscol, care a afectat jumătate de țară.
08:20
Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Avocații asociatei infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente care îi vizează pe cei doi, argumentând că o nouă lege care impune dezvăluirea acestora este neconstituțională. Contestația juridică, depusă la tribunalul federal din Manhattan, are ca scop blocarea publicării dosarelor dintr-un proces civil de calomnie vechi de zece ani, intentat de victima Virginia Giuffre împotriva lui Maxwell, scrie The Indepedent.
08:10
Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme # Digi24.ro
Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat că, începând de luni, 23 februarie, va începe perioada de tranziție către un nou punct unic de acces pentru utilizarea sistemelor vamale ale Uniunii Europene. Mai exact, instituția renunță la sistemul european de gestionare a utilizatorilor și semnăturii digitale (UUM&DS), administrat de Comisia Europeană, și îl înlocuiește cu o variantă națională, dezvoltată la nivelul autorității române.
07:50
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA # Digi24.ro
România este a treia cea mai importantă țară din NATO, spune expertul american în securitate națională și politică externă James Carafano. Cu 25 de ani de experiență în armata americană, Carafano a vorbit în exclusivitate cu jurnalistul DigiFM Lucian Mîndruță despe prezența americană în România. Atâta timp cât Statele Unite sunt preocupate de descurajarea convențională în Europa, România va fi un partener important, a spus acesta.
07:40
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei # Digi24.ro
Rusia a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică o companie americană din Ucraina, situată în Trostianeț, regiunea Sumîi. Ținta a fost o fabrică a brandului de produse de cofetărie Mondelez International, potrivit unei postări a ministrului ucrainean de Externe Andrii Sîbiha pe X.
07:10
Lăsata Secului de brânză 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui. Cea mai importantă tradiție explicată de preot # Digi24.ro
În 2026, Lăsata Secului de brânză va fi sărbătorită pe 22 februarie, marcând ultima zi în care credincioșii pot consuma consuma brânzeturi, lactate și ouă înainte de Postul Mare. Abstinența începe luni, 23 februarie, și se întinde pe o perioadă de 40 de zile, pregătind credincioșii pentru Învierea Domnului.
07:10
O primărie le-a pus gând rău proprietarilor care își închiriază apartamentele în regim hotelier, fără să le declare la Impozite # Digi24.ro
Proprietarii care închiriază apartamente turiștilor și nu declară veniturile la Fisc ar putea fi amendați și de autoritățile locale. Se întâmplă la Oradea, unde potrivit legii, impozitele pentru proprietățile închiriate în regim hotelier sunt de șase ori mai mari, decât în mod normal. Până acum, în baza anunțurilor publicate pe platformele de închiriere, au fost identificate peste 600 de astfel de locuințe. Proprietarii au termen până pe 31 martie să intre în legalitate.
07:10
Bogdan Banu, român stabilit de 20 de ani în SUA: Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace a fost un lucru bun # Digi24.ro
Bogdan Banu, fondatorul ONG-ului „Romanians of Washington DC”, un român plecat de 20 de ani în Statele Unite, a vorbit la Digi24 despre relația diasporei din SUA cu politicienii români, despre Visa Waiver și despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump. Banu spune că România nu are nicio vină în cazul suspendării din programul Visa Waiver, pentru că procesul a fost politizat în SUA, „nu ține deloc de România”. În ceea ce privește prezența președintelui la Consiliul pentru Pace, acesta spune că a fost un lucru bun.
07:10
Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte # Digi24.ro
Competiția dintre Elon Musk și Jeff Bezos va deveni și mai intensă, după ce fondatorul SpaceX a anunțat că se va concentra asupra construirii „unui oraș autonom pe Lună” și mai puțin pe cucerirea planetei Marte, care ar dura mult mai mult timp. Mesajul lui Musk anunță o nouă cursă spațială ce se va purta, de această dată, între miliardarii lumii – adevăratele superputeri ale secolului XXI.
07:10
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia # Digi24.ro
O greșeală de IT a dezvăluit o rețea secretă folosită de Rusia pentru a vinde ilegal petrol în valoare de cel puțin 90 de miliarde de dolari, care joacă un rol central în finanțarea războiului lui Putin din Ucraina, potrivit unei investigații Financial Times.
07:10
Un tânăr s-a cazat la un hotel de lux din Madrid cu doar un cent pe noapte. Camera costa, de fapt, 1.000 de euro # Digi24.ro
Un spaniol în vârstă de 20 de ani a descoperit o eroare pe o platformă de plăți online și a reușit să se cazeze la un hotel scump din Madrid cu doar un eurocent pe noapte, în loc de 1.000 de euro, cât costa camera. Tânărul a fost însă prins de polițiști și a ajuns în arest, relatează La Repubblica.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.