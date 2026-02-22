Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu

07:10

Proprietarii care închiriază apartamente turiștilor și nu declară veniturile la Fisc ar putea fi amendați și de autoritățile locale. Se întâmplă la Oradea, unde potrivit legii, impozitele pentru proprietățile închiriate în regim hotelier sunt de șase ori mai mari, decât în mod normal. Până acum, în baza anunțurilor publicate pe platformele de închiriere, au fost identificate peste 600 de astfel de locuințe. Proprietarii au termen până pe 31 martie să intre în legalitate.