Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți”

În 2022, Kazahstanul a devenit unul dintre principalele refugii pentru rușii care încercau să scape de represiunile din timpul războiului și de serviciul militar. În săptămânile care au urmat anunțului Kremlinului privind mobilizarea, peste 400.000 de persoane au intrat în această țară, venind din Rusia. Pentru mulți, a fost doar o escală, dar se estimează că între 50.000 și 80.000 au rămas. Mulți ruși au considerat Kazahstanul o alegere evidentă: puteau călători acolo fără pașapoarte internaționale, iar limba rusă este ușor înțeleasă. Și, deși Astana nu a condamnat invazia Moscovei în Ucraina, nici nu a susținut-o în mod oficial. Acum însă, autoritățile locale întorc foaia, arată Meduza.