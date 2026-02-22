Ministrul Apărării, despre pensiile militarilor: „Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, dacă nu avem securitate”
Digi24.ro, 22 februarie 2026 23:30
Invitat în platoul Digi24, Radu Miruță a explicat că Ministerul Apărării va contribui la reducerea cheltuielilor, însă nu prin scăderea veniturilor militarilor în activitate sau prin mișcorarea numărului de soldați. Ministrul a explicat că, în prezent, „avem o încadrare de 61%, adică aproape 40% din cât trebuie să fie lipsește”.
Acum 30 minute
23:30
23:30
Radu Miruță: Sunt multe neajunsuri în armată. Nu putem cere performanță, dacă nu le dăm acestor oameni ce au nevoie # Digi24.ro
Radu Miruță a declarat la Digi24 că în armată sunt mai multe neajunsuri, și a dat câteva exemple, cum ar fi banii primiți de militari pentru locuință și diurna celor care pleacă în misiune. Ministrul Apărării a spus, de asemenea, că a avut o discuție cu Ilie Bolojan despre norma de hrană a militarilor și totul s-a lămurit după ce i-a prezentat premierului cifrele.
Acum o oră
23:20
Evoluția Armatei române în 4 ani de război la graniță. Radu Miruță: Nu luăm vechituri de la francezi, nu cumpărăm ce aruncă nemții # Digi24.ro
Radu Miruță a fost întrebat, în direct la Digi24, în ce stadiu se află Armata României, după patru ani de război la graniță, în contextul în care forțele europene și chiar cele de peste ocean au fost luate prin surprindere, în 2022, de invazia la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Apărării a afirmat că forțele de apărare ale țării sunt în plin proces de înzestrare.
Acum 2 ore
22:50
Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor # Digi24.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a anunțat publicarea primei forme a strategiei naționale de acțiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniștilor din sănătate și deschiderea procesului de consultare publică. Anunțul vine după ce mai mulți medici au fost agresați chiar în incinta unităților medicale.
22:40
Conștiența ar putea fi prezentă ore întregi după „moarte”. Cercetătoare: „Dovezile sugerează un proces gradual” # Digi24.ro
Creierul poate păstra un anumit grad de conștiență timp de „minute până la ore” după ce un pacient a fost declarat decedat de către medici, conform informațiilor prezentate în cadrul unei conferințe științifice. După ce a studiat experiențele aproape de moarte ale celor care și-au revenit după ce au suferit un stop cardiac, o cercetătoare a solicitat o reevaluare a „reversibilității morții”, scrie The Times.
Acum 4 ore
21:50
„El Mencho”, liderul cartelului de droguri Jalisco New Generation, a fost ucis de armată. Ce a transmis ministerul Apărării din Mexic # Digi24.ro
Cel mai căutat om din Mexic și liderul temutului cartel de droguri Jalisco New Generation (CJNG) a fost ucis de armată în cadrul unei operațiuni de securitate, potrivit presei locale, relatează BBC.
21:20
Fost director al CIA, despre posibilitatea ca eventuale atacuri ale SUA asupra Iranului să ducă la o schimbare de regim: „Nu va ceda” # Digi24.ro
Fostul director al CIA, David Petraeus, a declarat că, în cazul în care administrația Trump decide să lanseze atacuri asupra Iranului pe fondul tensiunilor și amenințărilor crescânde dintre președintele american și ayatollahul Ali Khamenei, „din păcate, acest lucru nu va duce la schimbarea regimului”, relatează The Hill.
21:20
Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Care a fost cea mai bună performanță # Digi24.ro
Locul 5 ocupat de Mihai Tentea şi George Iordache la bob-2 masculin a fost cel mai bun rezultat al delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie), cât şi din ultimii 34 de ani.
21:00
Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), care se încheie duminică, având un bilanţ de 18 medalii de aur, 12 de argint şi 11 de bronz.
20:50
Steve Witkoff a anunțat când ar putea avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin: „Ar putea fi o trilaterală” # Digi24.ro
O întâlnire între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, adăugând că Donald Trump s-ar putea alătura discuțiilor, într-un interviu acordat duminică, 22 februarie, Fox News, relatează New Voice of Ukraine.
20:40
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu 186 de oameni survolează zona pentru consumarea combustibilului # Digi24.ro
O aeronavă care opera o cursă pe ruta București – Hurghada (Egipt) a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Comandantul avionului a decis, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.
20:30
Preşedintele CJ Ilfov: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.
20:10
Dragobetele 2026: Cele mai inspirate cadouri și surprize pentru a sărbători iubirea pe 24 februarie # Digi24.ro
Dragobetele, sărbătoarea tradițională a iubirii în cultura românească, este marcat anual pe 24 februarie și reprezintă un prilej de reflecție asupra afecțiunii și armoniei în cuplu. Idei de cadouri pentru ziua de Dragobete 2026.
20:10
Postul Paștelui 2026: Cum îți faci mese echilibrate. Combinații alimentare recomandate de specialiști în nutriție # Digi24.ro
Pe durata postului Paștelui, tot mai multe persoane aleg să elimine din meniul zilnic produsele de origine animală, fie din motive religioase, fie din dorința de a-și menține echilibrul personal. O astfel de schimbare alimentară poate afecta organismul dacă aportul de nutrienți esențiali nu este asigurat corect.
20:10
Istoria El Helicoide, clădirea din Caracas concepută ca centru comercial, dar devenită închisoare. Noul plan: „Mai bine să o închidă” # Digi24.ro
Este centrul comercial care a fost transformat în închisoare. Un simbol al optimismului care a degenerat în distopie. Un triumf al arhitecturii brutaliste care a devenit sinonim cu brutalitatea: El Helicoide din Caracas. Numit astfel datorită formei sale spiralate, rămâne o clădire futuristă, care înconjoară vârful unui deal și este acoperită cu o cupolă concepută pentru a reflecta soarele tropical, relatează The Times.
20:00
Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT) # Digi24.ro
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament cu Rusia, în valoare de 500 milioane de euro, pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate, potrivit Financial Times.
20:00
Cum se pregătește Iranul pentru conflict și cum își planifică supraviețuirea: „Succesiunea poate veni ca o consecință a războiului” # Digi24.ro
La începutul lunii ianuarie, în timp ce Iranul se confrunta cu proteste la nivel național și cu amenințarea unor atacuri din partea Statelor Unite, liderul suprem al națiunii, ayatollahul Ali Khamenei, a apelat la un locotenent de încredere și loial pentru a conduce țara: Ali Larijani, cel mai înalt oficial în domeniul securității naționale, scrie The New York Times.
Acum 6 ore
19:50
Voce identică: A sunat Donald Trump la un post american de televiziune folosind un pseudonim cunoscut sau a fost o farsă? # Digi24.ro
O întâmplare neobișnuită s-a petrecut la un post american de televiziune. La o emisiune interactivă cu publicul, un bărbat, care pretindea că se numește John Barron și a cărui voce seamănă foarte mult cu a lui Donald Trump, a sunat pentru a se plânge de decizia Curții Supreme de desființare a tarifelor. El i-a făcut „proști” pe judecătorii care au anulat ordinele de majorare a taxelor. Potrivit presei americane, John Barron este un pseudonim pe care Trump l-a folosit anterior, pentru a vorbi cu jurnaliștii, așadar nu e exclus ca la telefon să fi fost chiar președintele.
19:30
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceușeascu de jurnaliștii americani: „Și-a mințit fără rușine poporul pentru ultima oară” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu de jurnaliștii americani după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la sediul Departamentului american de Justiție.
19:10
A început numărătoarea inversă pentru premiile BAFTA 2026. Care sunt marii favoriți la „Oscarul britanic” # Digi24.ro
Astăzi, începând cu ora 21:00 (ora României), este programată cea de-a 79-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA, la Royal Festival Hall din Londra. Evenimentul va fi prezentat, în premieră, de actorul Alan Cumming și va celebra cele mai bune pelicule proiectate în cinematografele britanice în anul 2025.
19:10
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși # Digi24.ro
În 2022, Kazahstanul a devenit unul dintre principalele refugii pentru rușii care încercau să scape de represiunile din timpul războiului și de serviciul militar. În săptămânile care au urmat anunțului Kremlinului privind mobilizarea, peste 400.000 de persoane au intrat în această țară, venind din Rusia. Pentru mulți, a fost doar o escală, dar se estimează că între 50.000 și 80.000 au rămas. Mulți ruși au considerat Kazahstanul o alegere evidentă: puteau călători acolo fără pașapoarte internaționale, iar limba rusă este ușor înțeleasă. Și, deși Astana nu a condamnat invazia Moscovei în Ucraina, nici nu a susținut-o în mod oficial. Acum însă, autoritățile locale întorc foaia, arată Meduza.
18:50
Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți” # Digi24.ro
Episodul de iarnă severă din ultimele zile încă se vede în mai multe zone din București. Multe trotuare au rămas necurățate, acoperite de gheață și nămeți, ceea ce a atras critici din partea unor pietoni, în timp ce autoritățile promit că vor interveni. De asemenea, mâine, 23 februarie, elevii revin în bănci după vacanța de schi.
18:20
Distincţie acordată ambasadorului României în Italia la inaugurarea unei expoziţii dedicate lui Brâncuşi la Mercati di Traiano # Digi24.ro
Ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene, a informat duminică misiunea diplomatică a ţării noastre la Roma.
18:10
„Nu mi-aș permite”. Scumpirile au transformat postul într-un lux pentru unii credincioși. Cât costă să ții postul Paștelui anul acesta # Digi24.ro
Credincioșii încep, de mâine, postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Urmează șapte săptămâni fără carne, ouă și lactate. Unii au renunțat, însă, din cauza scumpirilor. Fie că își gătesc acasă sau mănâncă la restaurant, în final costurile se ridică la câteva sute de lei, săptămânal.
Acum 8 ore
17:50
Momentul în care un camion încărcat cu bușteni cade în prăpastie, în apropierea stațiunii Păltiniș din județul Sibiu # Digi24.ro
Scene șocante surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni este filmat când cade în prăpastie. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
17:30
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra temperaturi de până la 13 grade. Șefa ANM: „Să ne bucurăm” # Digi24.ro
Primăvara începe să-și intre în drepturi cu pași mărunți. Începutul săptămânii aduce o creștere ușoară a temperaturilor, în special în partea de vest-sud-vest a țării, unde maximele vor atinge 12 - 13 grade Celsius, cele mai ridicate valorii find estimate în sud-vest. În contrast, în București, maxima zilei de mâine se va situa în jurul a 2 - 4 grade, a anunțat duminică Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24.
17:30
Echipajul de bob 4 persoane a încheiat participarea României la JO 2026 Milano Cortina. Concursul, extrem de strâns şi spectaculos # Digi24.ro
Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe, relatează News.ro.
17:30
Proteste în București și alte orașe, după dezăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere # Digi24.ro
Mii de oameni au ieșit să protesteze, inclusiv în fața Palatului Parlamentului, după dezvăluirile legate de uciderea a 15.000 de câini la un adăpost care are contracte cu statul. Sunt organizate simultan manifestații în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Oamenii cer înlocuirea eutanasierilor cu sterilizările.
17:10
Gloria Bistriţa a câştigat în Norvegia și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal feminin # Digi24.ro
CS Gloria Bistriţa a învins echipa norvegiană Storhamar Handbal Elite, cu scorul de 34-30 (14-12), duminică, la Hamar, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
16:50
Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete # Digi24.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns în reședința din Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump, potrivit The Guardian. Serviciile Secrete nu au dezvăluit identitatea bărbatului care „transporta ceea ce părea a fi o pușcă și un bidon de combustibil”.
16:40
16:30
Țara considerată laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția # Digi24.ro
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, știe cum să atragă atenția asupra țării sale. Fostul jucător de baschet al echipei naționale (cu o înălțime de 1,98 metri) a prezentat-o în septembrie trecut pe Diella, un ministru virtual responsabil cu achizițiile publice. În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează El País.
16:30
Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat”, în ciuda consolidării militare a SUA, spune Witkoff: „Este curios să afle” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este curios să afle de ce Iranul nu a „capitulat” încă și nu a acceptat să-și reducă programul nuclear, în timp ce Washingtonul își consolidează capacitatea militară în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Reuters.
16:00
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate # Digi24.ro
Autoritățile au raportat duminică un presupus atac asupra Moscovei cu drone neidentificate. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate, potrivit contului Telegram al primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și mass-media ruse, relatează RBC Ukraine.
Acum 12 ore
15:50
Batogul de sturion, recunoscut european. Cum se pregătește preparatul considerat unul de lux: „Are o rețetă aparte” # Digi24.ro
România are, din această lună, un nou produs tradițonal recunoscut la nivel european. Este vorba despre „Batogul de sturion”, produs cu Indicație Geografică Protejată, despre care există mențiuni în Delta Dunării încă din Evul Mediu. Pentru prepararea lui, este nevoie de timp, răbdare și, cel mai important, de trei ingrediente care îi conferă, în final, gustul unic: sarea, zahărul și piperul alb.
15:50
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri adâncime în Antarctica # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă au anunţat că au forat mai adânc decât oricând sub calota glaciară a Antarcticii de Vest, ajungând la straturi formate cu milioane de ani în urmă şi prezentând dovezi că această zonă a fost odată, cel puţin parţial, un ocean, transmite marţi AFP.
15:50
Pisicile ar putea juca un rol neașteptat în lupta împotriva cancerului la oameni. Un studiu internațional, publicat în revista Science, a analizat ADN-ul tumoral de la aproape 500 de pisici domestice și a descoperit asemănări genetice remarcabile cu formele umane ale bolii, deschizând drumul către noi tratamente oncologice.
15:40
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri # Digi24.ro
Două explozii nocturne în Liov, în vestul Ucrainei, care au ucis un polițist și au rănit zeci de persoane, accentuează temerile ucrainene că Rusia își extinde tacticile de sabotaj mult dincolo de linia frontului. David Kiritcenko, cercetător asociat la Henry Jackson Society din Marea Britanie, a declarat pentru TVP World că anchetatorii ar trebui să trateze explozia ca fiind potențial legată de rețelele de recrutare care operează pe aplicații criptate.
15:40
Majoritatea locuitorilor Capitalei cred că România merge în direcția greșită. În cine au bucureștenii cea mai mare încredere (sondaj) # Digi24.ro
Percepţia bucureştenilor privind direcţia generală a ţării este preponderent negativă, trei sferturi fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, arată un sondaj CURS realizat în Capitală, în perioada 12 - 20 februarie.
15:30
Mărturia bărbatului care și-a ucis concubina însărcinată: „Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată” # Digi24.ro
Bărbatul care și-a ucis concubina însărcinată a declarat, în fața instanței, că a premeditat fapta după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri și cu care mai avea un copil, a refuzat să se întoarcă la el. Acesta susține că responsabilitatea pentru crimă ar reveni, în parte, victimei și mamei acesteia.
15:10
Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP.
15:10
Buzoianu anunță un plan de monitorizare a calității aerului cu laboratoare mobile. Zonele în care vor fi trimise # Digi24.ro
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministra Mediului, Diana Buzoianu.
14:30
ICE utilizează un software de urmărire a telefoanelor produs de o firmă asociată serviciilor secrete ruse FSB # Digi24.ro
Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) utilizează un software de piratare a telefoanelor care provine din industria rusă de criminalistică mobilă și dintr-o rețea care are legături cu FSB, serviciul de informații al Rusiei, potrivit unei investigații citate de TVPWorld.
14:30
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra # Digi24.ro
14:20
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață” # Digi24.ro
Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează BBC.
14:20
Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist # Digi24.ro
Nouă persoane, manageri și angajați în cadrul a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei sunt cercetate pentru proxenetism în formată continuată. Aceștia ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt persoane au fost reținute și vor fi prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
13:40
Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale # Digi24.ro
Fetița de șase ani care se afla în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și fusese transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București a murit, potrivit News.ro.
13:20
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae Takaichi de a transforma Armata Japoniei # Digi24.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, au obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare de săptămâna trecută. Este prima dată de la înființarea sa în 1955 când PLD-ul conservator controlează o majoritate de două treimi în camera inferioară a Dietei Japoniei (Parlament).
13:10
Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Danemarca se opune: „Populația primește îngrijiri medicale” # Digi24.ro
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda. El spune că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă.
12:50
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit „ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters, preluată de News.ro.
