O veste bună. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani
Ziarul Financiar, 23 februarie 2026 22:30
O veste bună. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
22:30
Acum o oră
22:15
Intel Software Development S.R.L., subsidiara locală a producătorului american de cipuri Intel, cu sediul în Timişoara, a înlocuit ambii administratori anul trecut, potrivit unei decizii a asociatului unic publicate recent în Monitorul Oficial.
22:15
Acum 2 ore
21:15
21:00
Tony Romani, Invenio Partners: În iulie 2007 eram la Londra când au început primele semne ale crizei care a izbucnit în 2008. Acum, în februarie 2026, odată cu problemele de la Blue Owl Capital, cred că apar primele semne ale următoarei crize financiare planetare, aduse, de data aceasta, de împrumuturile private, nebancare şi nelichide # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:45
20:45
În iulie 2007 eram la Londra când au început primele semne ale crizei care a izbucnit în 2008. Acum, în februarie 2026, odată cu problemele de la Blue Owl Capital, cred că apar primele semne ale următoarei crize financiare planetare, aduse, de data aceasta, de împrumuturile private, nebancare şi nelichide # Ziarul Financiar
20:45
19:30
19:30
19:00
19:00
19:00
Acum 6 ore
18:45
18:15
18:15
18:00
17:45
Acord în coaliţie pe cele două ordonanţe de guvern: Reforma administraţiei şi relansarea economică # Ziarul Financiar
Coaliţia a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Şedinţa de guvern în care vor fi aprobate reforma administraţiei şi relansarea economică va avea loc marţi.
17:30
Cei care merg împotriva curentului. Care sunt companiile care încă fac recrutări în 2026. Companiile care continuă să angajeze în 2026 vin din industrii precum outsourcing, apărare, tehnologie, industria financiar-bancară şi producţie # Ziarul Financiar
În 2026, o mare parte dintre companiile de pe piaţa locală şi-au temperat planurile de recrutare, un proces ce a început încă din anii trecuţi. Cu toate acestea, există jucători care îşi asumă planuri clare de recrutare pentru 2026. Dintre domeniile analizate de ZF, cele cu avânt sunt, în principal, partea de securitate cibernetică, industria de apărare, serviciile financiare, ingineria şi producţia.
17:15
Radiografia industriei veterinare: În România sunt aproape 5.000 de cabinete veterinare împărţite în mod relativ egal între urban şi rural. Dintre acestea, peste 40% au contract cu statul, aproape toate la sate şi comune # Ziarul Financiar
România are în total 4.851 de cabinete veterinare, dintre care 2.500 sunt în urban, iar 2.351 sunt în rural, conform datelor de la Colegiul Medicilor Veterinari.
17:15
17:15
17:15
17:00
România a avut una dintre cele mai bune evoluţii ale turismului de incoming din regiune în 2025, plus 7,2%. Polonia şi Ungaria au reuşit să atragă mai mulţi turişti străini. Cei mai mulţi turişti străini au venit din Germania şi Italia în 2025 # Ziarul Financiar
Turismul de incoming în România, adică vizitele turiştilor străini în destinaţiile locale, a avut una dintre cele mai bune creşteri din regiune, cu o creştere de 7,2% a numărului de vizite faţă de 2024, potrivit datelor de la ETC – European Travel Commission.
17:00
17:00
Nicolas Richard, CEO, ENGIE Romania & Country Manager: Eu cred că pentru o ţară care este producătoare de gaz ar trebui să avem o abordare unde gazul şi electricitatea devine complementară. Faptul că acasă se po face pompe hibrid, gaze naturale şi electricitate, este un avantaj major pentru România # Ziarul Financiar
Acum 8 ore
16:45
16:45
Ce universităţi vor avea campusuri noi: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Bucureşti se află pe lista de proiecte prioritare a Ministerului de Finanţe, fiecare cu câte un nou cămin studenţesc în construcţie # Ziarul Financiar
16:45
16:30
Raport How to Web & Underline Ventures: Startup-urile româneşti au atras finanţări de 103 mil. euro în 2025, cu 20% mai puţin decât în anul anterior. România a coborât pe locul 11 în Europa de Est, iar numărul tranzacţiilor s-a înjumătăţit # Ziarul Financiar
Ecosistemul de startup-uri din România a trecut printr-un an de contracţie în 2025, cu investiţii totale de 103,2 milioane de euro rezultate din doar 40 de tranzacţii, faţă de 129 de milioane de euro şi 78 de tranzacţii în 2024, potrivit raportului anual „Venture in Eastern Europe 2025", realizat de Nicoleta Pîrvu (Investor Relationship Manager, How to Web) şi Bogdan Iordache (GP Underline Ventures şi partener How to Web). Scăderea de 20% a volumului şi de 49% a numărului de runde plasează România pe locul 11 regional, în coborâre de la locul 8 ocupat anul trecut.
16:15
ZF Live. Elena Gheorghe, country manager, PayU: Estimăm piaţa de e-commerce pentru 2025 la circa 12,5 mld. euro. Retailul a crescut puţin mai lent, în timp ce creşterea este susţinută în special de servicii, entertainment şi travel. România are unul dintre cele mai mari procente de cash din regiune, ceea ce e o oportunitate majoră pentru furnizorii de plăţi digitale # Ziarul Financiar
Elena Gheorghe, country manager, PayU, spune că piaţa de e-commerce pentru anul 2025 este estimată la aproximativ 12,5 mld. euro. Retailul a crescut puţin mai lent, în timp ce creşterea este susţinută în special din zona de servicii, entertainment şi travel.
16:15
16:15
16:00
15:30
15:15
Joachim Steenstrup, Eurowind Energy: „Alocăm aproximativ 30% din capitalul nostru până în 2030 către piaţa din România. Este o proporţie semnificativă. În prezent ne uităm la investiţii de aproximativ 300 – 400 de milioane de euro pe an până în 2030, ceea ce însemnă 1 miliard de euro din acest moment şi până atunci” # Ziarul Financiar
15:15
Bacău şi Bistriţa-Năsăud, campioane în antreprenoriat, unde capitalul românesc ţine frâiele economiei. Doar cinci firme cu capital străin îşi fac loc în topul celor mai mari companii din cele două judeţe # Ziarul Financiar
În fiecare an, în această perioadă, jurnaliştii din redacţia Ziarului Financiar pregătesc Anuarul celor mai mari 1.000 de companii, analizate după cifra de afaceri obţinută în ultimul an pentru care există date publice. Ediţia din acest an a anuarului va aduce, pe lângă o analiză a acestui top, şi o perspectivă asupra investiţiilor străine directe în România, care îşi propune să pună lupa pe ceea ce înseamnă capitalul vărsat de străini în economia românească.
15:15
15:15
15:15
15:00
15:00
15:00
Acum 12 ore
14:45
Un nou exit: Belgienii de la Atenor, la un pas de a semna cu turcii de la Mondo Development pentru vânzarea birourilor @Expo din zona Romexpo. Tranzacţia s-ar putea semna la puţin peste 1.000 de euro/mp, valoare record pentru piaţa locală, preţul plătit de belgieni pentru a ieşi din România # Ziarul Financiar
14:45
14:45
Prima de risc, care evidenţiază modul în care pieţele financiare internaţionale percep riscul de a finanţa România, rămâne cea mai mare din regiune, deşi a înregistrat o „îmbunătăţire extraordinară“ faţă de primăvara şi vara anului 2025. Ungaria, Polonia şi Cehia au în continuare prime de risc mai mici decât România # Ziarul Financiar
România are în continuare cea mai mare primă de risc faţă de ţările din regiune cu care ne comparăm, cu toate că a înregistrat o „îmbunătăţire extraordinară“ faţă de situaţia din timpul crizei politice interne din mai-iunie 2025, după cum a indicat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
14:45
14:45
14:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.