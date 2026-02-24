Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
Gândul, 24 februarie 2026 11:20
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980. Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026 Un apartament cu două camere, situat în localitatea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:30
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj la patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, în care critică adversarii politici pentru răspândirea unei așa-zise „propagande” Radu Miruță pare să profite de momentul ce marchează patru ani de război în Ucraina, pentru a-și ataca adversarii politici, dar și pentru a justifica miliardele de euro […]
11:30
Un conflict izbucnit într-o familie din județul Teleorman s-a încheiat cu reținerea unei femei, acuzată de violență în familie. Incidentul a avut loc pe 23 februarie, în locuința femeii din comuna Vedea. Pe fondul unor neînțelegeri, aceasta și-ar fi agresat fizic atât nora, cât și pe mama acesteia, aflată la domiciliu în momentul izbucnirii scandalului. […]
Acum 30 minute
11:20
În contextul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse, Maia Sandu, Preşedinta Republicii Moldova, a transmis marţi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean. Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean: ”Ucraina merită o pace dreaptă” Șefa statului moldovean a făcut referire la rezistenţa acestuia şi la sacrificiile făcute şi, […]
11:20
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980 # Gândul
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980. Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026 Un apartament cu două camere, situat în localitatea […]
11:10
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi” # Gândul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, șefa Comisiei Europene, Ursula von dey Leyen reafirmă sprijinul total al Uniunii Europene pentru Kiev. Lidera UE susține că pacea poate fi obținută doar în condițiile stabilite de statul ucrainean. Președinta Ursula von der Leyen a transmis marți, pe pe platforma X, un mesaj […]
11:10
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane” # Gândul
Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, harta ”fraudei și a hoției”, adică cea cu cheltuielile pe ajutoarele sociale pentru handicap. Caramitru: Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea “handicap” În fotografia postată de Caramitru se observă harta României, cu regiunile marcate în diverse culori, […]
11:10
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae # Gândul
Kennedy Boateng (29 de ani) este cel mai curtat jucător de la Dinamo, formație care primește o lovitură puternică fix înainte de play-off. Fundașul togolez a avut pe masă oferta de prelungire a contractului și a ales să semneze, dar nu cu gruparea alb-roșie. El va evolua din vară la Shandong Luneng Taishan, în China, […]
11:10
Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei # Gândul
Dragobete vs. Valentine’s Day. Marți, 24 februarie 2026, cetățenii români sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară. Se spune că ziua curentă este legată de începutul primăverii, precum și de promisiunile făcute din suflet. Tot în această zi, în funcție de regiune, sunt respectate anumite tradiții și superstiții. De altfel, vezi mai jos și care […]
Acum o oră
11:00
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre reforma lui Ilie Bolojan. „Iată faptele. Pe 18 noiembrie 2025, după ce a trecut prin Parlament în forma antidemocratică a asumării răspunderii, a fost promulgată o lege. Legea de creștere a taxelor și impozitelor locale. Ea a fost publicată […]
10:50
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare metorologică valabilă până în data de 26 februarie, la ora 08:00. Potrivit ANM, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor […]
10:40
Care este singurul județ din România în care s-au înregistrat, în 2025, mai multe nașteri decât decese. Cauzele declinului demografic # Gândul
Anul trecut, în aproape toate județele României, numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor. În 2025 există un singur județ cu spor pozitiv, Ilfov. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația, noteaza Mediafax. Conform unei statistici prezentate de ECOTECA – Colecția de Verde, […]
Acum 2 ore
10:30
Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană” # Gândul
Președintele Ucrainei afirmă că războiul a ajuns la „începutul sfârșitului”, dar avertizează că fără garanții ferme de securitate, Rusia va profita de un eventual armistițiu. Zelenski îi roagă pe Donald Trump să nu cadă în capcana negocierilor lui Vladimir Putin. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și Rusia se află la „începutul sfârșitului” celui […]
10:30
Ministrul Muncii pregătește „Pachetul anti-sărăcie” pentru români. Cine sunt pensionarii care vor primi până la 1.000 de lei # Gândul
Ministrul Muncii a detaliat un set de măsuri sociale care ar urma să fie aplicate diferențiat, în funcție de nivelul veniturilor. Totodată, Florin Manole susține că există surse bugetare pentru implementarea acestor ajutoare, scrie Mediafax. Luni, într-o intervenție la Antena 3, Manole a prezentat un pachet de măsuri sociale care ar urma să vizeze 2,8 […]
10:10
SONDAJ la 4 ani de război în Ucraina: Doar 3 din 10 români cred că războiul de la graniță se va încheia în 2026 printr-un acord de pace # Gândul
La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, unsondaj de opinie realizat de INSCOP arată că votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt cei mai optimiști cu privire la încheierea conflictului de la graniță. Conform sondajului condus de INSCOP Research […]
10:00
Zodia binecuvântată de divinitate în martie 2026. Va trage cu siguranță „lozul” câștigător. Zodia binecuvântată de divinitate în martie 2026 O zodie va trage „lozul câștigător” în martie 2026, Luna Mărțișorului. Nativii respectivi vor fi puși în fața unui succes de neimaginat, pe care trebuie să-l gestioneze, scrie a1.ro. Martie 2026 vine cu surprize uriașe […]
10:00
Ediție limitată de Duster pentru piața românească. În câte exemplare va fi lansat noul model # Gândul
Va fi lansată o ediție limitată de Duster pentru piața românească. Reprezentanții Dacia anunță că vor fi doar câteva exemplare, iar modelul poartă denumirea de „Spirit of Sand”. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Reprezentanții Dacia au anunțat că va fi lansată o ediție limitată de Duster pentru piața românească. Ediția „Spirit of Sand” este […]
09:50
Elias Charalambous, despre șansele ca FCSB să ocupe un loc în play-off-ul Superligii: „Mai avem două «finale»” # Gândul
Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și despre lupta pentru play-off. FCSB a câștigat cu Metaloglobus, 4-1, și ar trebui să câștige în ultimele două etape din sezonul regulat partidele cu UTA și U Cluj pentru a ajunge în primele șase echipe ale campionatului. Dar, celelalte formații care luptă pentru un loc în […]
09:50
Bitcoin, în cădere liberă. Cea mai puternică criptomonedă din lume s-a prăbușit sub 63.000$, pe fondul tensiunilor geopolitice # Gândul
Bitcoin a scăzut marți cu peste 5%, coborând sub pragul de 63.000 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice, riscurilor legate de tarife și reducerii apetitului investitorilor pentru activele considerate riscante. Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din lume, a ajuns marți la un minim de 62.964,64 dolari, pe fondul presiunii crescute din piețe și al unei […]
09:50
Gigi Becali a luat foc după ce l-a auzit pe MM Stoica: „Eu sunt patronul și eu dau ordinul, nu el!” # Gândul
Faza petrecută în minutul 24 la FCSB – Metaloglobus, scor 4-1, a băgat zâzania între Gigi Becali și Mihai Stoica. Șefii campioanei nu se pun de comun acord asupra unui episod petrecut la jumătatea primei reprize a partidei care a tras cortina peste runda cu numărul 28 din Superligă. Atunci, Florin Tănase a acuzat probleme […]
09:50
Călin Georgescu ajunge din nou în fața Poliției, după ce instanța a prelungit măsura controlului judiciar # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, va ajunge azi, 24 februarie, la sediul Poliției din Buftea, pentru semnarea controlului judiciar. Instanța Tribunalului București a prelungit, în urmă cu câteva zile, măsura preventivă pentru încă 60 de zile. Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se […]
09:40
Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. Viorel Cerbu: „Corupția nu poate fi controlată prin cruciade morale” # Gândul
Comisia Ministerului de Justiție susține marți, 24 februarie, de la 8:30, a doua serie de interviuri pentru trei posturi de conducere din cadrul DNA: procuror șef DNA și două poziții de adjunct DNA. Șase candidați s-au înscris pentru ocuparea funcțiilor, trei dintre aceștia pentru postul de șef și trei pentru rolul de adjunct, notează Mediafax. […]
Acum 4 ore
09:30
Au bătut palma pentru 500 milioane euro. Rusia livrează Iranului încă 5 elicoptere Mi-28NE Night Hunter. „Efortul Teheranului de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine, sub tutela Moscovei” # Gândul
Iranul continuă să primească elicoptere de atac rusești Mi-28NE „Night Hunter”, ca parte a unui contract mai amplu de armament cu Moscova, în valoare de 500 de milioane de euro. Potrivit Financial Times și Iran International, se estimează că Teheranul a primit până la șase elicoptere Mi-28 în ianuarie, cel puțin o aeronavă fiind deja văzută deasupra […]
09:30
Care este desertul considerat a fi „inamic” pentru tinerețe, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Ce se întâmplă în organism când îl consumi # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre produsul care ar putea deveni un adevărat „inamic” pentru tinerețe. Odată consumat, acesta poate afecta atât interiorul, cât și exteriorul corpului, arată Cancan. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție efectele nocive pe care le-ar putea avea consumul de zahăr asupra sănătății și a vieții de zi […]
09:30
Gigi Becali spune cum ajunge echipa sa în play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1. „Sper la trei opțiuni” # Gândul
FCSB a învins pe Metaloglobus, 4-1, în etapa 28 a Superligii. Au marcat Daniel Bîrligea (6), Darius Olaru (27), David Miculescu (51), Juri Cisotti (79), respectiv Dragoș Huiban (7). FCSB e pe locul 7, 43 de puncte, Metaloglobus e pe ultimul loc, 11 puncte. Echipa lui Gigi Becali e la trei puncte de play-off, dar […]
09:20
Robert Carradine, vedeta filmelor cu tocilari de la Hollywood, a murit la vârsta de 71 de ani # Gândul
Actorul american Robert Carradine, cunoscut publicului pentru rolurile „Revenge of the Nerds” și „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmată de foștii colegi de platou care au transmis mesaje de condoleanțe. Hilary Duff a jucat alături de Carradine în serualul „Lizzie McGuire”, a scris un mesaj emoționant pe […]
09:20
Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate # Gândul
O furtună puternică a afectat luni coasta de est a Statele Unite ale Americii, provocând perturbări majore pentru milioane de persoane. Ninsorile abundente au dus la anularea a peste 5.000 de zboruri și la blocarea circulației în mai multe state americane. În unele zone din Rhode Island și Massachusetts, stratul de zăpadă a ajuns la […]
09:10
Statele Unite intră oficial în Parlamentul României. Americanii anunță înființarea unui institut pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale # Gândul
Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă din Statele Unite ale Americii (n.r. engl Institute for Legislative Analysis) a anunțat înființarea în țara noastră a primei filiale internaționale, Institutului pentru Analiză Legislativă din România. Organizația va avea un rol important în Parlamentul României, iar scopul este crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea domeniului Inteligenței Artificiale. […]
09:00
Statele Unite intră oficial în Parlamentul României. Americanii anunță înființarea primului institut de analiză legislativă # Gândul
Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă din Statele Unite ale Americii ( (n.r. engl Institute for Legislative Analysis) a anunțat înființarea în țara noastră a primei filiale internaționale Institutului pentru Analiză Legislativă din România. Organizația va avea un rol în Parlament României iar scopul este crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea domeniului Inteligenței Artificiale. […]
08:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua 871. Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmințit articole din presă conform cărora șeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenții militare pe scară largă în Iran. „Au circulat mai multe știri din presa mincinoasă care spun că generalul Caine (…) s-ar opune intrării noastre în război cu Iranul, ceea ce este 100% […]
08:50
De ce doar Homo sapiens are bărbie este o întrebare care i-a intrigat decenii la rând pe biologi. O nouă cercetare sugerează că această trăsătură nu a apărut pentru un scop anume, ci ca efect secundar al altor transformări evolutive majore. Oamenii sunt singurele primate care prezintă o bărbie proeminentă, o particularitate anatomică ce a […]
08:50
Câți bani ar putea primi pensionarii care au pensii mici. Ce se întâmplă în cazul familiilor cu venituri scăzute. Ministrul Muncii a făcut anunțul # Gândul
Pensionarii care au pensii mici ar putea să primească un ajutor financiar, în 2026. Opțiuni sunt luate în calcul și în cazul familiilor cu venituri scăzute. Florin Manole, Ministrul Muncii, a explicat faptul că există o discuție în curs și că PSD și-ar dori adoptarea înainte de Buget. Anul 2026 ar putea veni cu un […]
08:50
Dormitul într-o cameră prea caldă poate pune inima în pericol, în special la persoanele în vârstă, scrie Mediafax. Un nou studiu arată că există un prag precis de temperatură peste care sistemul cardiovascular intră în stres nocturn. Cercetătorii de la Universitatea Griffith din Australia au monitorizat 47 de persoane cu vârsta peste 65 de ani […]
08:20
Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina # Gândul
Războiul din ucraina intră în al patrulea an cu noi atacuri rusești cu drone asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după o nouă serie de lovituri care au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale. Armata Rusei a atacat cu drone luni seară orașul Zaporojie, din sudul Ucraina, provocând rănirea […]
08:10
Atentat sinucigaș cu bombă lângă o gară din Moscova, asupra unei mașini de poliție. Un ofițer a fost ucis și alți doi fost răniți # Gândul
Un atentat cu bombă soldat cu un mort și doi răniți a avut în apropierea pieței Gării Savelovsky din Moscova, unde o mașină de patrulă a poliției rutiere a fost unui atac sinucigaș comis de un necunoscut. Ministerul rus de Interne a transmis că o persoană necunoscută s-a apropiat de vehiculul poliției, moment în care […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1461. Rușii fac prăpăd în Zaporojie, Zelenski îi cere lui Trump „să rămână alături” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 24 februarie 2026, în a 1.461-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat serviciile de salvare. Zelenski: „Trump să rămână alătjri de o țară democratică” În același timp, […]
08:00
Iată cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. Cursa a durat aproape nouă ore. Vezi mai jos. Zilnic, mulți clienți aleg să utilizeze serviciile oferite de companiile de ride sharing pentru a ajunge la destinațiile dorite. De altfel, există posibilitatea să fie solicitate astfel de curse pentru a ajunge […]
07:50
Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, în debutul celui de-al patrulea an de război în Ucraina # Gândul
Războiul din ucraina intră în al patrulea an cu noi atacuri rusești cu drone asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după o nouă serie de lovituri care au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale. Armata Rusei a atacat cu drone luni seară orașul Zaporojie, din sudul Ucraina, provocând rănirea […]
07:40
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București? # Gândul
Meteorologii Accuweather revin cu o prognoză actualizată pentru zilele de Paște 2026. După informații contradictorii, care au generat inclusiv glume despre „iarna care nu se mai termină”, acum datele noi „modifică schimbarea”. Iată cum va fi vremea de Paște în București. Ninge de Paște în București Din câte se pare, meteorologii Accuweather spun că Paștele […]
07:40
Reforma administrativă la Iași. Primarii, față în față cu comasarea teritorială: „Pe hârtie e simplu…” # Gândul
Reforma administrativă la Iași. Propunerea de unire/comasare a comunelor Iașului, câte două până la cinci UAT-uri, într-o entitate mai mare, a stârnit discuții. Primarii ar avea însă și mai multe amendamente. Potrivit Ziarul de Iași, profesorul Vasile Cotiugă, cel care a schițat o nouă „hartă” a județului, a luat în considerare câteva criterii de ordin […]
07:40
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care ar fi electrocasnicul pentru care plătești câteva sute de lei pe lună, iarna, însă multe persoane ar putea să îl uite în priză fără să știe cât consumă, de fapt? Este vorba despre un aparat util la casa omului, aproape indispensabil în timpul sezonului rece. Vezi mai jos calculul complet. Unele […]
Acum 6 ore
07:30
Profesoară din Kiev stabilită la Iași: „În fiecare zi îmi sun soțul. Nu îl întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește” # Gândul
Marți, 24 februarie 2026, se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Pentru o parte din ucrainenii care au fugit din calea conflictului Iașul a devenit o a doua „casă”. Halyna Vlasenko s-a refugiat la Iași alături de cei doi fii ai săi, de 12 și 17 ani și părinții de 73, respectiv […]
07:20
24 Februarie, calendarul zilei: Ziua de Dragobete. Alain Prost împlinește 71 de ani. Steve Jobs ar fi împlinit 71 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 24 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dragobetele este sărbătorit anual pe 24 februarie și este considerat echivalentul românesc al Zilei Îndrăgostiților. Tradiția își are originile în vechile obiceiuri populare și marchează începutul primăverii, dar și renașterea naturii și […]
07:10
Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, care, după spusele sale, nu s-a concretizat cu niciun fel de întâlniri sau discuții bilaterale cu oficiali americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan enumeră într-un […]
06:10
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Când apare micuțul (n.r. Nicușor Dan), […]
Acum 8 ore
05:10
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026? # Gândul
Se împlinesc 4 ani de când Rusia lui Vladimir Putin a declanșat așa-zisa „operațiune militară specială” și, sub semnul „Z”, a invadat Ucraina în zorii zilei de 24 februarie 2022. Confruntările sângeroase dintre ruși și ucraineni oferă, în pragul celui de-al cincilea an de lupte, un bilanț tragic – ambele tabere au pierdut aproape 2 […]
Acum 12 ore
23:10
Un bărbat din Vrancea a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere ilegal. Ce s-a întâmplat # Gândul
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea au fost sesizați luni seară, în jurul orei 18:31 – printr-un apel la 112 – că un bărbat ar fi fost împușcat în zona pieptului, în mod accidental, în comuna Câmpuri din județul Vrancea. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, iar cercetările sunt în plin[ desfășurare, potrivit […]
23:10
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut brusc. Experții climatici au descoperit cauza și anticipează efecte catastrofale # Gândul
La începutul lunii februarie, nivelul Mării Baltice a scăzut considerabil. Marea a pierdut 275 de milioane de tone de apă, iar nivelul acesteia este cu 67 de centimetri mai scăzută decât media înregistrată din 1886. Experții climatologi au declarat pentru Euronews că fenomenul din Marea Baltică a fost cauzat de factori atmosferici și de schimbările […]
23:00
Specialiștii spun în ce tigăi este sigur să gătești și de ce e recomandat să renunți la teflon # Gândul
Specialiștii atrag atenția că materialul vaselor de gătit este esențial pentru sănătate și gust, iar unele opțiuni populare ar trebui folosite cu mare atenție sau chiar evitate. Altfel spus, prăjim și gătim zilnic fără să ne gândim ce efect are tigaia asupra mâncării, scrie csid.ro. Materialul vaselor de gătit contează enorm, mai ales la temperaturi […]
22:50
Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul de Dragobete. Ce este bine să faci în această zi # Gândul
Dragobetele este ziua în care românii își sărbătoresc iubirea. Acest moment marchează apariția primelor semne ale primăverii, un nou început pentru suflet și pentru natură. Este momentul în care îndrăgostiții își exprimă sentimentele și se apropie mai mult unul de celălalt. Ce este bine să faci de Dragobete De-a lungul timpului, ziua aceasta a fost […]
22:50
Tensiuni diplomatice la Paris. Ambasadorul SUA a sfidat guvernul francez și nu s-a dus la convocare # Gândul
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a refuzat să răspundă convocării ministerului de Externe al Franței după ce Departamentul de Stat al Americii a făcut remarci pe seama uciderii activistului naționalist Quentin Deranque. Activistul a fost bătut de mai mulți activiști radicali de stânga. Ambasada americană și Departamentul de Stat al SUA au învinuit „stânga […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.