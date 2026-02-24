Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”

22:50

Dragobetele este ziua în care românii își sărbătoresc iubirea. Acest moment marchează apariția primelor semne ale primăverii, un nou început pentru suflet și pentru natură. Este momentul în care îndrăgostiții își exprimă sentimentele și se apropie mai mult unul de celălalt. Ce este bine să faci de Dragobete De-a lungul timpului, ziua aceasta a fost […]