Protest anunțat al sindicaliștilor din Poliție
Rador, 24 februarie 2026 11:20
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne anunţă pentru astăzi un protest în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii cer ca din legea privind reforma administraţiei să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare. Ieri, sindicatele au participat la dezbaterea publică pe Proiectul de ordonanţă al Ministerului Dezvoltării care stabileşte că, […]
Acum 30 minute
11:10
Scopul Ungariei este să aibă relații bune cu toți vecinii săi și să se încheie războiul (Viktor Orbán) # Rador
Scopul Ungariei este să aibă relații bune cu toți vecinii săi, în special cu Ucraina, deoarece acolo locuiesc sute de mii de maghiari, și ca războiul să se încheie, a declarat premierul Viktor Orbán la un forum organizat luni seara, la Sülysáp, judeţul Pesta. Premierul a subliniat că acesta a fost motivul pentru care nu […]
11:10
Guvernul britanic a prezentat oficial un nou pachet de asistență militară și umanitară acordat Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă – trasmite Kyiv Post. Potrivit declarației publicate pe site-ul oficial al Guvernului Regatului Unit, ziua de marţi va fi una intensă din punct de vedere diplomatic: […]
Acum o oră
11:00
Zelenski susţine că nu va permite minimalizarea luptei ucrainenilor și a sacrificiilor făcute în război # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina dorește o pace justă și durabilă, însă a subliniat că, în timpul negocierilor, nu va permite minimalizarea luptei ucrainenilor și a sacrificiilor făcute în război. Într-un mesaj transmis, marţi, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, președintele Zelenski a subliniat că […]
Acum 2 ore
10:10
Începe înscrierea partidelor şi coaliţiilor pentru alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria # Rador
Începând de marţi, Comisia Electorală Centrală din Bulgaria (ŢIK) primeşte documentele pentru înscrierea partidelor şi coaliţiilor pentru alegerile parlamentare anticipate din data de 19 aprilie. Termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere la ŢIK este 4 martie, ora 17:00. La cererea de înscriere pentru scrutin se prezintă şi o listă care conţine numele, codul numeric […]
10:00
Ziarul „Boston Globe” a anunțat că nu va apărea în ediție tipărită pentru prima dată în cei 153 de ani de existență, din cauza viscolului care a lovit puternic mare parte a coastei de est a Statelor Unite. În unele zone din Rhode Island și Massachusetts, inclusiv Boston, au căzut peste 80 cm de zăpadă. […]
Acum 4 ore
09:30
Președintele Volodimir Zelenski a publicat un mesaj adresat ucrainenilor, la împlinirea a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, subliniind că, în tot acest timp, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „nu și-a atins obiectivele”, iar ucrainenii „au apărat independența și nu și-au pierdut statalitatea”. „Astăzi, se împlinesc […]
09:10
Refugiații ucraineni din Constanța au comemorat ieri victimele războiului, reafirmându-și credința în dreptate și într-un viitor trăit în pace. La eveniment au vorbit de situația gravă în care se află prizonierii de război și copiii ucraineni răpiți de forțele Moscovei și deportați ilegal în Rusia. Aleksandra Cotoc, reprezentantă a comunității ucrainene: Noi am venit aici […]
09:00
Conferinţa anuală a şefului Statului Major al Apărării Bulgariei, amiralul Emil Eftmov, se desfăşoară, pe 24 şi 25 februarie, la Sofia. În prima zi a conferinţei, amiralul Eftimov va prezenta „Analiza situaţiei şi pregătirii Forţelor Armate în anul 2025”. La eveniment, va participa preşedintele şi comandantul suprem al Forţelor Armate ale Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, […]
08:50
Soldați ruși care luptă pe linia frontului din Ucraina au declarat pentru BBC că au văzut colegi executați la ordinul propriilor comandanți pentru că au refuzat să se supună ordinelor. Militarii, filmați în afara Rusiei, au spus că au fost torturați pentru că au refuzat să participe la atacuri pe care le-au descris drept misiuni […]
08:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a arătat pentru prima dată buncărul aflat sub clădirea Biroului Preşedintelui de pe strada Bankova din Kiev, precum și biroul său de lucru. În timpul unui mesaj transmis la împlinirea a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, Zelenski a prezentat buncărul în care […]
08:40
În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 03:40, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice. Potrivit Ukrinform, în cei patru ani de război la scară largă, Ucraina a provocat pierderi considerabile Rusiei atât […]
08:40
Noua Zeelandă și Australia ar sprijini excluderea lui Andrew Mountbatten‑Windsor din ordinea succesiunii # Rador
Prim‑ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a transmis într‑o declarație că țara sa ar sprijini orice decizie de a‑l elimina pe Andrew Mountbatten‑Windsor din ordinea succesiunii la tronul britanic. Fostul prinț este în prezent investigat de poliție pentru presupusă conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, în legătură cu relațiile sale cu Jeffrey Epstein. El a negat […]
08:40
O explozie a avut loc, la Moscova, marți, în jurul orei 00:05, soldată cu decesul unui poliţist şi rănirea altor doi. Un individ a detonat un dispozitiv în apropierea unui vehicul al poliției rutiere, în apropiere de Piața Gării Savelovsk. În urma incidentului, potrivit Serviciului de presă al Direcției Generale de Poliţie Moscova din cadrul […]
08:40
Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate de executiv, sub formă de ordonanţă de urgenţă # Rador
Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică ar putea fi adoptate astăzi de executiv, după ce ieri coaliţia de guvernare a ajuns la un acord unanim asupra documentelor. Ambele vor fi aprobate simultan, sub formă de ordonanţă de urgenţă. Măsurile urmăresc modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate la nivel european. Liderii celor […]
08:40
Suspectul de comiterea unui atentat cu bombă, ce a vizat o mașină de patrulare a poliţiei din Moscova, a murit # Rador
Suspectul de comiterea unui atentat cu bombă, ce a vizat o mașină de patrulare a poliţiei din Moscova, a murit la locul incidentului. Autorităţile ruse au deschis un dosar penal privind comiterea unei tentative de omor la adresa unor ofițeri de poliție rutieră din Moscova. Poliția a stabilit că suspectul de detonarea unui dispozitiv exploziv […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 12:00 – Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, sala 28 – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală – nivel P1, Salonul Alb ora 9:00 – Comisia […]
07:50
Războiul din Ucraina a transformat țara noastră într-un pivot logistic și energetic în Europa de Est (Adrian Negrescu, consultant economic) # Rador
Cei patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina au însemnat pentru România un seism economic marcat de inflație ridicată, costuri energetice majore, dar și o repoziționare strategică, care a transformat țara noastră într-un pivot logistic și energetic în Europa de Est, spune consultantul economic Adrian Negrescu. Cea mai mare problemă a fost cea generată […]
07:50
Autorităţile ucrainene au raportat noi atacuri ruseşti în Zaporijjia. Bombardamentele de luni seară s-au soldat cu rănirea a cinci persoane, inclusiv un copil, iar mai multe blocuri de locuințe și obiective de infrastructură au suferit avarii. Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a scris pe Telegram că, în intervalul 23:10-23:45, oraşul a fost atacat […]
07:50
Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la începutul anului, majorarea preţului ţiţeiului pe pieţele internaţionale, şi creşterea cererii în regiune, după avarierea conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia. Reporter: Iulian Olescu – Dumitru Chisăliță explică faptul că majorările din acest an […]
07:40
Noua taxă vamală unică de 15% impusă de președintele american, Donald Trump, pentru toate schimburile comerciale globale cu Statele Unite a intrat în vigoare. El a anunțat nivelul tarifului după decizia de vineri a Curții Supreme a Statelor Unite, care a declarat ilegale alte tarife impuse anterior. Tariful de 15% va afecta unele țări, inclusiv […]
Acum 6 ore
07:20
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Dezbaterea despre modelul de integrare europeană cu viteze multiple „multi-speed Europe” a revenit în prim-plan în discursul politic al Uniunii Europene (UE), reflectând dificultățile blocului de a concilia diversitatea politică și economică cu necesitatea de a avansa în profunzime pe teme strategice, cum ar fi economia, apărarea și competitivitatea globală. Conceptul […]
07:20
Eurovision ești tu! – Toți cei 12 finaliști ai Selecției Naționale, în podcast la București FM # Rador
Emoție, culise, declarații fără filtru și povești pe care publicul abia așteaptă să le audă – toate se regăsesc în Eurovision ești tu!, podcastul special realizat de București FM în colaborare cu Televiziunea Română (TVR), dedicat celor 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România. Episoadele sunt deja filmate și pregătite pentru difuzare, iar din 24 februarie până pe 3 martie, în fiecare […]
07:00
Împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina oferă un bilanț sumbru, rezumat de Associated Press în câteva cifre: 1,8 milioane de soldați uciși, răniți sau dispăruți de ambele părți din care se estimează că 1,2 milioane sunt ruși – ”cea mai mare pierdere de trupe înregistrate de orice mare putere de la […]
Acum 12 ore
02:50
VILÁGGAZDASÁG: Nu există așa ceva, este un șoc total: Dacia este scoasă din România, noile modele vor fi produse în alte țări # Rador
În timp ce marca auto Dacia din România va lansa două modele noi în acest an, niciunul dintre ele nu va fi construit la Mioveni. Decizia nu va afecta doar producția Automobile Dacia, ci ar putea duce și la plecarea voluntară a aproximativ 900 de angajați VILÁGGAZDASÁG (Ungaria), 23 februarie – Transformarea industriei auto europene […]
02:20
Marţi, 24 februarie, în ţara noastră este marcată sărbătoarea populară de Dragobete, un moment bazat pe numeroase tradiţii, care parcă în ultimii ani a început să „pălească” în faţa mult mai comercialei sărbători de „Valentine’s Day”. În esenţă, Dragobete este considerat a fi fiul Dochiei şi cumnat cu eroul vegetațional Lăzărică, o divinitate mitologică a […]
Acum 24 ore
20:50
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi # Rador
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns astăzi la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi. Astfel, impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va fi redus cu 25%, iar cel pentru clădirile între 50 și 100 de ani, cu 15%. De asemenea, va fi redus impozitul pentru clădiri și mașini […]
20:50
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat reprogramarea participării în cadrul „Orei Guvernului” # Rador
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat Camerei Deputaților reprogramarea pentru lunea viitoare a dezbaterii politice din cadrul „Orei Guvernului”. Aceasta fusese invitată astăzi, de la ora 16:00, de social-democrați, pentru a explica cum s-a ajuns la blocarea investiției strategice Acumularea Mihăileni. Vă reamintim că autorizația de construire a barajului de pe râul Crișul Alb, județul […]
19:50
Rata de vaccinare rămâne problematică în România, deşi au fost implementate diverse programe de imunizare – a atras atenţia ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. El consideră că principala problemă este dezinformarea medicală din spaţiul public, în special proliferarea unor mesaje false pe reţelele de socializare care descurajează vaccinarea şi promovează opinii fără fundament medical. În opinia […]
18:30
Kaja Kallas a anunţat că va propune UE să ridice sancţiunile impuse preşedintelui interimar al Venezuelei # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat luni că va propune blocului european să ridice sancțiunile impuse președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, după ce parlamentarii din țara sud-americană au aprobat săptămâna trecută un proiect de lege privind amnistia limitată pentru anumiți deţinuţi. „Voi propune ridicarea sancțiunilor impuse lui Delcy […]
18:20
Corul Madrigal și Centrul de Cultură Arcuș au plăcerea să vă invite la Vernisajul Expoziției „Dintre toate formele din lume”, ce prezintă lucrări semnate de artistul Ștefan Orth. Evenimentul se va desfășura miercuri, 25 martie 2026, de la ora 19:00, la Casa Madrigal – sediul Corului Madrigal, de pe Aleea Dealul Mitropoliei 11, București, în prezența artistului Ștefan Orth, a istoricului de […]
15:40
După uciderea lui El Mencho, mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă # Rador
Mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă după uciderea de către amată a celui cunoscut sub porecla El Mencho, liderul unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din această țară. Numeroase zboruri sunt anulate și foarte mulți turiști au fost prinşi în mijlocul violențelor. Ministerul de Externe avertizează […]
15:40
Parlamentul României va fi iluminat mâine, de la ora 18:00, în culorile drapelului ucrainean pentru a marca patru ani de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Instituția se alătură astfel altor state care vor comemora, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului, a anunțat Camera Deputaților. Peste o oră, la începutul ședinței de plen, va fi păstrat […]
13:30
Sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, spune că sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte astăzi cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziţiei Ungariei, care cere reluarea tranzitului de petrol rusesc pe teritoriul Ucrainei. Premierul Orbán a anunţat că din acelaşi motiv […]
13:00
Bananele sunt unul dintre cele mai gustoase şi accesibile alimente, ideale pentru menţinerea sănătăţii şi a energiei în fiecare zi. Bogate în potasiu, aceste fructe ajută la reglarea tensiunii arteriale şi susţin buna funcţionare a inimii, reducând riscul bolilor cardiovasculare. Fibrele naturale contribuie la o digestie sănătoasă, previn constipaţia şi menţin echilibrul florei intestinale. Zaharurile […]
12:50
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii până marți după-amiază pe sectoare de râuri din 15 judeţe din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Până la miezul nopţii este cod galben şi pe cursuri de apă din judeţele Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri […]
12:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face luni controale ample la firmele de protecţie şi pază cu risc fiscal ridicat; sunt vizate peste 60 de societăţi din toată ţara. Selecţia lor a fost realizată în baza unor analize care au evidenţiat practici de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligaţiilor fiscale şi neconcordanţe între volumul […]
12:00
Sala de concerte Palais des Fêtes din Strasbourg va găzdui, marţi, un concert al ansamblului național de soliști ucraineni „Camerata Kievului”. Este vorba despre un concert caritabil, intitulat Lumières sur l’Ombre, dedicat împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Evenimentul este organizat de asociația Support Action Ukraine, […]
11:40
Vreți să dăruiți celor dragi un mărțișor muzical, sub forma unei seri speciale la Sala Radio? Vă doriți mai multe momente de relaxare în primăvara ce urmează? Orchestrele și Corurile Radio România lansează noile abonamente și bilete pentru concertele de la Sala Radio, valabile în perioada aprilie-iunie 2026. Invitați aplaudați pe scenele internaționale, cele mai […]
Ieri
11:10
Drepturile omului sunt atacate în întreaga lume, a avertizat luni șeful ONU, invocând încălcări pe scară largă ale dreptului internațional și impact sever asupra civililor în conflictele din Sudan, Gaza și Ucraina. „Domnia legii este depășită de domnia forței”, a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la deschiderea Consiliului pentru Drepturile Omului de la […]
11:10
Precipitaţiile se extind de astăzi dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării. În nord şi centru vor fi şi lapoviţă şi ninsorare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei, iar la munte va se va depune […]
11:00
09:30
92 de persoane au fost salvate de pe munte într-o singură zi, iar 23 dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital cu ambulanţele. Ceilalţi turişti care au solicitat ajutorul de urgenţă din partea salvamontiştilor au primit acceptul să ajungă la medic cu maşinile aparţinătorilor. Dispeceratul Naţional Salvamont anunţă […]
09:30
Există incertitudine la nivel global în privința politicii comerciale a Statelor Unite, după intervenția de săptămâna trecută a Curții Supreme americane, care a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump, considerându‑le ilegale. Președintele american a spus că va introduce imediat o nouă taxă de import de 15%. India a anunțat că va amâna planurile de […]
08:30
Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiţii de iarnă şi cu vizibilitate redusă pe mai multe drumuri naţionale – pe un carosabil umed şi aglomeraţie în zona marilor oraşe. Mihai Sitaru, inspector principal de poliţie, Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple ‘Diplomaţia progresistă cu hashtag-uri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune ‘da’ altora şi ‘nu’ […]
08:10
Astăzi sunt programate interviurile pe care le vor susţine candidaţii înscrişi pentru a prelua conducerea Parchetului General. Aceştia sunt Cristina Chiriac şi Bogdan Pârlog pentru funcţia de procuror şef, iar pentru funcţia de adjunct – Marius Voineag, actualul şef al DNA. Mâine va fi rândul celor care vizează poziţiile de conducere la DNA; s-au înscris […]
08:10
Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a impus o interdicție de circulație în oraș înaintea unei furtuni în rapidă intensificare. Măsura se aplică tuturor vehiculelor, cu excepția celor de urgență. Școlile vor fi închise luni. Avertizări de viscol sunt în vigoare pentru șapte state din nord-est, inclusiv New York, New Jersey, Massachusetts și Connecticut, unde sunt […]
08:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales ca secretar general al partidului comunist aflat la putere, în a patra zi a congresului. Analiștii spun că Kim Jong Un și-a consolidat ani la rând cultul personalității în această țară izolată, iar congresul i-a oferit încă o ocazie de a-și demonstra controlul absolut asupra puterii./aspanily/asalar (BBC […]
