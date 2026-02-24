Protest anunțat al sindicaliștilor din Poliție

08:10

Astăzi sunt programate interviurile pe care le vor susţine candidaţii înscrişi pentru a prelua conducerea Parchetului General. Aceştia sunt Cristina Chiriac şi Bogdan Pârlog pentru funcţia de procuror şef, iar pentru funcţia de adjunct – Marius Voineag, actualul şef al DNA. Mâine va fi rândul celor care vizează poziţiile de conducere la DNA; s-au înscris […]