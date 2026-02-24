Infrastructura energetică din patru regiuni ucrainene, afectată de atacurile ruseşti

09:30

92 de persoane au fost salvate de pe munte într-o singură zi, iar 23 dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital cu ambulanţele. Ceilalţi turişti care au solicitat ajutorul de urgenţă din partea salvamontiştilor au primit acceptul să ajungă la medic cu maşinile aparţinătorilor. Dispeceratul Naţional Salvamont anunţă […]