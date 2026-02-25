Un șofer s-a jucat cu nervii polițiștilor după ce a fost prins de două ori beat „praștie” la volan! A doua oară, nu mai avea nici măcar permis!

11:50

Atenție, iubitori ai muntelui! Din cauza riscului crescut de avalanșe, traseul turistic Cheile Tișiței este închis temporar, iar accesul în zonă este interzis până la îmbunătățirea condițiilor de siguranță. Jandarmii montani vrânceni sunt permanent pe teren, monitorizează zonele montane frecventate de turiști și intervin ori de câte ori este nevoie, pentru ca timpul petrecut la […]