“Îmi vine să plâng” Căpitanul lui Juventus, la capătul puterilor după eliminarea dramatică cu Galatasaray
Antena Sport, 26 februarie 2026 08:50
Manuel Locatelli (28 de ani) a oferit primele reacţii după ce Juventus a fost eliminată dramatic din play-off-ul pentru optimile Champions League, în urma unui meci eroic cu Galatasaray, terminat 3-2 după prelungiri. Bianconerii au dus scorul la 3-0, scor de prelungiri (2-5 în tur), după o evoluţie extraordinară, mai ales dacă ţinem cont de
Bănel Nicoliţă susţine că dacă FCSB va ajunge în play-off, echipa lui Charalambous şi Pintilii se va bate la titlu, unul pe care l-a câştigat în ultimii doi ani. Până atunci, FCSB are nevoie de două victorii, cu UTA şi U Cluj, dar şi de paşi greşiţi făcuţi de una dintre FC Argeş, U Cluj
Gata, Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu după eşecul din Liga Campionilor! Ce se întâmplă din vară # Antena Sport
În presa din Spania a apărut informația confrom căreia Simeone are precontrat cu Inter. Ea a venit în contextul în care antrenorul român se îndreaptă spre titlu, dar într-un moment delicat în Liga Campionilor, care a culminat cu eliminarea, în faţa celor de la Bodo/Glimt. Prezent la meciul dintre Inter și Bodo/Glimt, desfășurat marți seară
Doliu la Farul Constanţa. Fostul jucător, Ilhan Mustafa, a încetat din viaţă, la vârsta de 73 de ani. Clubul a anunţat vestea cea tristă printr-un mesaj oficial pe reţelele de socializare. "Farul Constanţa anunţă cu regret trecerea în nefiinţă a lui Ilhan Mustafa, unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi jucători din istoria clubului. Fundaş
O ştire, potrivit căreia mai mulţi oameni de fotbal din Liga 3 din România au fost reţinuţi în urma unor meciuri aranjate, a şocat pe toată lumea. Sorin Cîrţu crede că nu nu există meciuri aranjate la nivelul Ligi 1, însă este convins în ligile inferioare există partide aranjate pentru pariuri. Mai mult, fostul component
Kylian Mbappé nu a fost prezent pe teren miercuri seara, în meciul retur din barajul Ligii Campionilor împotriva Benfica (2-1). O indisponibilitate care s-ar putea prelungi. Cotidianul As susţine că atacantul francez ar putea rata meciul de campionat de luni împotriva echipei Getafe. Mbappé suferă de aproximativ trei luni de o entorsă la genunchiul drept.
Reacţia presei din Franţa după ce Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco 2-2 # Antena Sport
Istvan Kovacs (41 de ani) a condus în Champions League meciul dintre PSG şi Monaco, încheiat la egalitate, 2-2. Cel mai bine cotat arbitru de la noi a arătat un cartobaş roşu. După pauză, Mamadou Coulibaly a încasat două cartonaşe galbene la o distanţă de numai patru minute. Fanii oaspeţilor l-au criticat pe Kovacs pentru
Cine are mașina cea mai bună? Analiza lui Adrian Georgescu înainte de startul sezonului în Formula 1 # Antena Sport
Cine are mașina cea mai bună? Numai câteva zile ne despart de startul sezonului 2026. Testele, private sau oficiale, s-au încheiat. Statisticile cele mai importante sunt aici. "Clubul celor patru" nu pare schimbat După cum scriam, niciuna dintre echipe nu a pus pe pistă tot ce avea. Mai ales după primele zile de teste, fiecare
Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor # Antena Sport
Istvan Kovacs a oferit o fază amuzantă fără să vrea în meciul din Champions League dintre Paris Saint-Germain și AS Monaco, încheiat cu accederea formației din capitala Franței în optimile competiției. Pe finalul partidei de pe Parc des Princes, românul care a condus duelul de la centru s-a ciocnit de Joao Neves, mijlocașul echipei lui
Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic # Antena Sport
Juventus a ratat şansa de a se califica în optimile de finală UEFA Champions League, după ce a reuşit să trimită returul cu Galatasaray în prelungiri. După ce turcii s-au impus cu 5-2 la Istanbul, puţini au fost cei care au mai crezut în şansa "Bătrânei Doamne". Chiar dacă formaţia din Torino a avut 3-0,
Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona # Antena Sport
Miercuri am aflat toate echipele care vor evolua în optimile de finală UEFA Champions League. Tragerea la sorţi, ultima din acest sezon, care va stabili optimile, sferturile şi semifinalele, va avea loc vineri, 27 noiembrie, la Nyon, de la ora 13:00. Pentru al doilea an la rând, încă dinaintea optimilor vom cunoaşte traseul din UEFA
Real Madrid s-a calificat în optimile de finală ale UEFA Champions League, după ce a câștigat și returul contra celor de la Benfica Lisabona, Vinicius Junior fiind cel care a înscris golul decisiv. Fotbalul a trecut în plan secund în minutul 74, când Raul Asencio și Eduardo Camavinga s-au ciocnit într-un duel aerian pentru o
Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco! Două cartonașe galbene în 4 minute. A urmat dezastrul # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la returul play-off-ului Ligii Campionilor, dintre Paris Saint Germain și AS Monaco, iar centralul din Carei i-a purtat iarăși noroc grupării de pe Parc des Princes. Arbitrul român a eliminat un jucător din tabăra oaspeților, iar la faza imediat următoare, formația antrenată de Luis Enrique a dat lovitura
Andrea Mandorlini a reclamat-o pe CFR la FRF. Italianul își vrea banii neprimiți după ultima aventură din Cluj # Antena Sport
Andrea Mandorlini, fostul antrenor al lui CFR Cluj, a decis să reclame echipa din Gruia la Federația Română de Fotbal. Tehnicianul de 65 de ani solicită plata unor restanțe pe care clubul nu le-a achitat nici până în ziua de azi. Situația financiară de la CFR Cluj părea să se fi rezolvat după transferul lui
Gol pentru istoria Ligii Campionilor! Recordul doborât de Atalanta după ce s-a calificat în optimi în min. 90+8 # Antena Sport
Atalanta a reușit o calificare dramatică în optimile Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu 4-1 la Bergamo (4-3 la general), golul decisiv fiind marcat în minutul 90+8. Reușita de la 11 metri a lui Lazar Samardzic nu a consemnat doar accederea echipei sale în următoarea fază eliminatorie, ci a stabilit și
Cristiano Ronaldo a făcut încă un pas către golul cu numărul 1000 al carierei. Starul portughez, ajuns la 41 de ani, a marcat în partida dintre Al Najma şi Al Nassr, o restanţă din etapa cu numărul 10 a campionatului din Arabia Saudită. Ronaldo a avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul
Dinamo, a patra înfrângere la rând în EHF Champions League. “Dulăii”, eșec cu Veszprem # Antena Sport
CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă în deplasare de Veszprem HC cu scorul de 35-28 (18-12), miercuri seara, în Grupa A a EHF Champions league. Campioana României a suferit a patra sa înfrângere consecutivă în competiţie şi are un singur succes în 12 etape. Dinamo a început bine meciul cu Veszprem, dar nu a rezistat
Florin Tănase le-a dat mari emoții celor de la FCSB în partida cu Metaloglobus București, când a solicitat să fie schimbat după 24 de minute. Golgheterul roș-albaștrilor abia fusese refăcut, după ce a acuzat probleme musculare. Mihai Stoica a prefațat disputa din campionat cu UTA și a transmis că Elias Charalambous se va putea baza
Fază incredibilă în Atalanta – Borussia Dortmund! A fost umplut de sânge, dar arbitrul a dat penalty abia după intervenţia VAR # Antena Sport
Finalul meciului dintre Atalanta şi Borussia Dortmund a fost unul de infarct. Italienii au obţinut dramatic calificarea în optimile de finală UEFA Champions League, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu 4-1 şi a întors rezultatul din tur. Golul care a adus calificarea a venit în al optulea minut al prelungirilor, marcat de Samardzic,
Alvaro Arbeloa a făcut anunțul groaznic despre Kylian Mbappe: „Va fi indisponibil pentru ceva mai mult timp” # Antena Sport
Kylian Mbappe nu este în lot pentru returul dintre Real Madrid și Benfica Lisabona, din play-off-ul UEFA Champions League, iar starul francez va lipsi o perioadă mai îndelungată de pe gazon. La flash-interviul dinaintea partidei de pe "Bernabeu", Alvaro Arbeloa a transmis că starul din Hexagon va lipsi mai mult decât s-a preconizat inițial și
Suporterii Benficăi, atacați de poliția din Madrid înainte de meciul cu Real. Serviciile medicale au intervenit # Antena Sport
Orașul Madrid a fost marcat de scene tensionate înainte de startul partidei din Liga Campionilor dintre Real și Benfica. Un grup de suporteri ai portughezilor a fost atacat de poliția din capitala Spaniei, iar câțiva fani au avut inclusiv nevoie de îngrijiri medicale. Real Madrid și Benfica urmează să se lupte miercuri seara pentru calificarea
Atenție, FCSB! Sold-out în timp record la meciul care poate trimite campioana României în play-out # Antena Sport
FCSB mai are nevoie de două victorii pentru a avea șanse să încheie sezonul regular pe un loc de play-off, însă echipa antrenată de Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate ale contracandidatelor. Gruparea roș-albastră va juca în penultima etapă la Arad, contra celor de la UTA, iar fanii sunt gata să producă un adevărat
The post Jurnal Antena Sport | Campioni în sport şi în viaţă appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Urmaşele Simonei Halep sunt cele mai bune din Europa la tenis appeared first on Antena Sport.
Patru persoane reținute în dosarul blaturilor din Liga a 3-a. Fostul jucător de la FCSB e și el pe listă # Antena Sport
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat pe rețelele sociale că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma celor 34 de percheziții efectuate pe 25 februarie ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Pe lista respectivă se află inclusiv Gabi Matei, fostul fotbalist al celor de
The post Jurnal Antena Sport | E scandal mare cu pariurile la Liga 3 appeared first on Antena Sport.
Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor # Antena Sport
Vinicius Junior a devenit inamicul numărul 1 al suporterilor de la Benfica Lisabona, după ce a marcat în partida tur și a fost în prim-plan, după ce a intrat în conflict cu unul dintre jucătorii lusitanilor. Fanii echipei antrenate de Jose Mourinho care au făcut deplasarea la Madrid pentru jocul retur și-au arătat încă o
The post Jurnal Antena Sport | Rayo e raiul lui appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Miracolul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Șeful Formulei 1, verdict despre posibilele retrageri ale lui Lewis Hamilton și Fernando Alonso: “Să fiu sincer” # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 ani) și Fernando Alonso (44 ani) sunt veteranii din Formula 1, iar în jurul lor au început să apară zvonuri legate de retragerea din "Marele Circ". Recent, directorul executiv al F1, Stefano Domenicali, a vorbit despre posibilitatea ca acest scenariu să se întâmple la finalul anului 2026, iar italianul s-a arătat reticent.
“Bate câmpii rău!” Mihai Stoica îi bate obrazul lui Dani Coman: “Să nu uite ce a făcut FCSB” # Antena Sport
Mihai Stoica a venit cu replica pentru Dani Coman, după ce preşedintele lui FC Argeş l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Şeful de la LPF a făcut câteva declaraţii controversate în legătură cu o eventuală absenţă a FCSB-ului din play-off, lucru care nu a fost pe placul fostului portar. Coman i-a sugerat FCSB-ului să îi ofere
“Metodă şmecherească!” Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs: “Ar fi trebuit să facem şi noi scandal” # Antena Sport
Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul Constanţa, nu a trecut peste decizia luată de Istvan Kovacs în meciul dintre FC Argeş şi Farul Constanţa, câştigat de piteşteni cu 1-0. Centralul din Carei a lăsat jocul să continue după o intervenţie a lui Mario Tudose asupra lui Alexandru Işfan. Mario Tudose l-a faultat pe Işfan,
Reacția primarului din Păulești după apariția scandalului de meciuri trucate în Liga a 3-a. Mesaj ferm transmis # Antena Sport
Primarul comunei Păulești, Sandu Tudor, a oferit o primă reacție în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive.
Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” # Antena Sport
FCSB este aproape de o rușine istorică în Liga 1, fiind pe punctul de a rata prezența în play-off pentru prima oară de când Liga 1 a trecut la acest format. Campioana este la mâna rezultatelor pentru a putea ajunge în primele șase. Laszlo Dioszegi s-a declarat surprins de parcursul catastrofal al roș-albaștrilor din acest […] The post Avertisment pentru FCSB, dacă nu prinde play-off-ul: „Acolo este o altă mentalitate şi acum echipa este cea care suferă” appeared first on Antena Sport.
“Nu își ascund favoritismul față de Real”. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul # Antena Sport
Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a avut un mesaj extrem de dur pe rețelele sociale prin care a acuzat oficialii UEFA că o favorizează pe Real Madrid ca urmare a tuturor deciziilor luate după meciul tur din play-off-ul pentru optimile UCL dintre cele două formații. La doar câteva minute după ce a postat […] The post “Nu își ascund favoritismul față de Real”. Prestianni a răbufnit pe internet, după care și-a șters mesajul appeared first on Antena Sport.
Pablo Escobar continuă să atragă atenția publicului printr-o combinație de realitate dură, povești personale complicate și impact cultural greu de ignorat. Producțiile inspirate de viața sa nu urmăresc doar ascensiunea unui personaj controversat, ci și efectele deciziilor sale asupra unei întregii societăți. Pentru mulți spectatori, aceste filme și seriale devin o formă de explorare a […] The post 5 filme și seriale despre Pablo Escobar pe care nu trebuie să le ratezi appeared first on Antena Sport.
Superstarul echipei Inter Miami, Lionel Messi, şi-a exprimat regretul pentru că nu s-a dedicat mai mult studiilor când era tânăr, în special când a venit vorba de învăţarea limbii engleze. Messi a recunoscut că s-a simţit „pe jumătate ignorant” de-a lungul carierei sale atunci când a întâlnit oameni celebri şi nu a putut comunica cu […] The post Lionel Messi a dezvăluit marele său regret: “Ce idiot! Chiar mi-am pierdut timpul” appeared first on Antena Sport.
Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs # Antena Sport
FC Argeș a obținut un succes uriaș în lupta pentru o calificare istorică în play-off, reușind să se impună la limită în fața Farului, într-un meci disputat pe stadion din Mioveni. Bogdan Andone nu a prins pauza pe bancă, fiind eliminat direct de către Istvan Kovacs, după ce a avut o discuție destul de aprinsă […] The post Bogdan Andone și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: “E alături de mine în această misiune” # Antena Sport
Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din istorie, a devenit Ambasador Laureus. În vârstă de 28 de ani, sportiva care a obţinut 11 medalii olimpice şi 30 de medalii la Campionatele Mondiale se alătură unui grup select de sportivi care devin ambasadori ai prestigioasei ceremonii care premiază anul cei mai buni sportivi din lume. Americanca […] The post Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: “E alături de mine în această misiune” appeared first on Antena Sport.
Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF # Antena Sport
Dani Coman se poate alege cu o sancțiune imensă trecută în numele său ca urmare a modului în care a răbufnit după meciul pierdut de FC Argeș cu Petrolul, duel care a fost marcat de gafa imensă comisă de Radu Petrescu. Oficialul piteștenilor ar putea ajunge să fie suspendat timp de o perioadă între opt […] The post Dani Coman poate primi o suspendare uriașă după derapajul de după meciul cu Petrolul! Sesizarea făcută de FRF appeared first on Antena Sport.
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie 1. Chivu, criticat de Henry Cristi Chivu a fost criticat de marele Thierry Henry, după ce Inter a fost eliminată de Bodo Glimt. “Va trebui să explice anumite alegeri”, a […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie appeared first on Antena Sport.
La aproape două săptămâni de la eliminarea prematură de la WTA Dubai, Emma Răducanu a primit o veste de excepție. Sportiva din Marea Britanie are un nou sponsor, care îi va vira în conturi aproximativ 12 milioane de euro. Este o lovitură puternică de imagine pentru campioana din 2021 de la US Open, care va […] The post Tun financiar dat de Emma Răducanu: 12 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
UEFA a publicat recent decizia privind apelul făcut de Benfica în cazul suspendării lui Gianluca Prestianni ca urmare a scandalului din partida tur din play-off-ul pentru optimile UCL. Forul european a decis ca sentința în cazul jucătorului argentinian să rămână în picioare, iar recursul clubului portughez a fost respins. Partida tur dintre Real Madrid și […] The post UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica appeared first on Antena Sport.
Joyskim Dawa a revenit de curând pe gazon și deși a lipsit mult de pe teren, fundașul camerunez nu duce lipsă de oferte importante. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani mai are contract cu campioana României până la finalul sezonului 2026/2027. Cu o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, stoperul a bifat […] The post Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia appeared first on Antena Sport.
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena # Antena Sport
Suntem din ce în ce mai aproape de startul noului sezon din Formula 1. Ultimele teste din Bahrain s-au încheiat, iar toată lumea îşi îndreaptă atenţia către Albert Park Circuit din Melbourne, acolo unde va avea loc primul Grand Prix al sezonului. Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 6-8 martie şi va […] The post Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena appeared first on Antena Sport.
(P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung # Antena Sport
Flotele de curierat funcționează într-un ritm mult mai intens decât mașinile utilizate în mod obișnuit. Vehiculele parcurg zilnic zeci de kilometri, opresc frecvent pentru livrări și sunt folosite în condiții variate de trafic. În acest context, anvelopele devin una dintre componentele care influențează direct eficiența operațională a unei companii de livrări. Pentru firmele de curierat, […] The post (P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung appeared first on Antena Sport.
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista” # Antena Sport
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu o clarificare după ce Gino Iorgulescu a acordat o declarație extrem de controversată și interpretabilă privind posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul. Membrul conducerii LPF a ținut să transmită că nu există nicio preferință față de vreun club în lupta pentru o poziție […] The post O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista” appeared first on Antena Sport.
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat # Antena Sport
Constantin Frăţilă (65 de ani), fostul arbitru din Liga 1, în perioada 1995-2001, s-a lansat pe bursă şi a ajuns să aibă o avere de 60-80 de milioane de euro. O persoană discretă printre oamenii de afaceri din România, Frăţilă a făcut o investiţie importantă în ţara noastră: a cumpărat hotelul Siret de pe litoralul […] The post Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat appeared first on Antena Sport.
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță # Antena Sport
Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde […] The post Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță appeared first on Antena Sport.
