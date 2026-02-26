Ce a putut spune Bănel Nicoliţă înainte de meciurile decisive ale campioanei FCSB

08:10

Cine are mașina cea mai bună? Numai câteva zile ne despart de startul sezonului 2026. Testele, private sau oficiale, s-au încheiat. Statisticile cele mai importante sunt aici. ”Clubul celor patru” nu pare schimbat După cum scriam, niciuna dintre echipe nu a pus pe pistă tot ce avea. Mai ales după primele zile de teste, fiecare […] The post Cine are mașina cea mai bună? Analiza lui Adrian Georgescu înainte de startul sezonului în Formula 1 appeared first on Antena Sport.