Ce carte îţi recomandă Călin Matei, CEO al Groupama, cea mai mare companie de asigurări din România
Ziarul Financiar, 27 februarie 2026 14:00
Ce carte îţi recomandă Călin Matei, CEO al Groupama, cea mai mare companie de asigurări din România
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:15
14:15
Acum o oră
14:00
14:00
14:00
13:45
13:45
Acum 4 ore
12:30
12:15
12:00
12:00
12:00
11:45
11:45
11:45
11:00
11:00
10:45
10:45
10:45
Afacerile Cerealcom Dolj şi-au revenit în 2024: compania a raportat o cifră de afaceri de 1,4 mld. lei, cel mai ridicat nivel de până acum, şi a trecut de la pierdere la profit # Ziarul Financiar
Afacerile companiei Cerealcom Dolj, cea mai mare firmă din grupul Cerealcom deţinut de omul de afaceri Mihai Anghel, şi-au revenit în 2024, potrivit datelor publicate recent pe site-ul Ministerul Finanţelor. Compania a raportat o cifră de afaceri netă de 1,43 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria sa, după ce, în 2023, veniturile se reduseseră la jumătate.
10:45
Acum 6 ore
10:30
10:30
10:30
10:15
Bursă. Investitorii redescoperă fostele SIF-uri pe măsură ce discounturile de tranzacţionare încep să fie privite acum ca oportunităţi reale: acţiunile Evergent s-au dublat în ultimul an, urmate de Infinity cu 79% şi Lion Capital cu 71%. Indicele BET-FI a depăşit dinamica indicelui principal BET, recuperând o parte din terenul pierdut în perioadele de subevaluare # Ziarul Financiar
Fostele SIF-uri, redenumite în ultimii ani fonduri alternative de investiţii, revin în atenţia investitorilor pe măsură ce discount-urile de tranzacţionare mari încep să fie percepute ca oportunităţi reale.
10:15
10:15
10:00
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a raportat un profit record pentru 2025 de 4,66 mld. lei. Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie: 2025 a fost un an de creştere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieţei şi cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani # Ziarul Financiar
10:00
10:00
09:45
09:45
09:45
09:30
Martin Wolf, comentator la Financial Times: Pentru a creşte natalitatea trebuie să ajutăm mamele # Ziarul Financiar
Pentru Claudia Goldin, câştigătoare a premiului Nobel pentru economie, să creşti copii este un job „lacom“. Un job lacom este unul care necesită nu doar un program lung, ci şi imprevizibil. Însă a fi părinte diferă de alte joburi asemănătoare, ca cele din investment banking de exemplu, prin faptul că este neplătit.
09:30
09:30
09:30
09:15
08:45
NuScale Power, partener în planul nuclear al României, sub presiune pe Wall Street: ţinta de preţ înjumătăţită la 20 de dolari. Acţiunile au minus 20% de la începutul anului şi minus 27% în 12 luni # Ziarul Financiar
Acţiunile NuScale Power (SMR), compania americană care dezvoltă tehnologia reactoarelor modulare mici implicată în proiectul SMR din România, continuă să fie sub presiune pe bursă, după ce Cantor Fitzgerald a redus drastic ţinta de preţ, de la 55 la 20 de dolari
08:45
08:45
Acum 8 ore
08:30
Ciprian Cazacu, easySales - platformă de automatizări pentru magazine online: Am crescut businessul cu aproape 50% în 2025. Majoritatea clienţilor noştri vând pe marketplace-ul eMAG # Ziarul Financiar
easySales, start-up lansat în 2019 care automatizează conectarea magazinelor online la marketplace-uri şi servicii de curierat, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 6,31 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de anul anterior.
08:15
Impact mizează pe proiecte rezidenţiale de 1,6 mld. euro până în 2034. Aria Verdi, ansamblu de 430 mil. euro şi 865 de apartamente, printre cele mai mari investiţii din nordul Capitalei # Ziarul Financiar
Compania imobiliară Impact Developer & Contractor (IMP), printre cei mai vechi emitenţi de la Bursa de Valori, intrând în 2026 în al treizecelea an ca firmă listată, are un plan de dezvoltare pentru perioada 2026–2034 care vizează proiecte rezidenţiale cu o valoare brută cumulată de 1,61 mld. euro, mizând pe 7.870 de unităţi în cinci dezvoltări din Bucureşti, Constanţa şi Iaşi.
08:15
ZF IT Generation. Investor Watch. Tudor Ciuleanu, fondator, Rebel Ventures: Am ajuns la un portofoliu de 25 de start-up-uri. Anul trecut am schimbat strategia. Investim tichete mai mari în companii cu tracţiune şi lansăm propriul proiect de gaming anul acesta # Ziarul Financiar
Rebel Ventures, holdingul care deţine compania de dezvoltare de software RebelDot din Cluj-Napoca, a ajuns la un portofoliu de aproximativ 25 de start-up-uri tech, anul trecut, axându-se pe finanţarea proiectelor care au deja tracţiune comercială, în detrimentul celor aflate la stadiul de idee. Această schimbare a strategiei de investiţii presupune alocarea unor tichete mai mari pentru un număr mai redus de proiecte.
08:15
Acum 12 ore
06:30
Peste 4 milioane de români şi-au făcut vacanţa în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria anul trecut şi au cheltuit peste 3 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Românii au lăsat 3 miliarde de euro în 2025 pe vacanţele în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria, principalele destinaţii de vară ale turiştilor autohtoni, potrivit estimărilor ZF.
Acum 24 ore
00:30
Bursa de la Bucureşti a scăzut joi cu 2%, FP, TLV şi SNP atrăgând cele mai mari volume, în contextul unor corecţii după creşteri susţinute la începutul anului şi ajustări normale ale pieţei # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti a închis joi în scădere cu aproximativ 2%, în contextul unor corecţii după o perioadă de creştere susţinută, cu indicele BET coborând la 28.413 de puncte, în timp ce tranzacţiile pe acţiuni precum TLV, FP şi SNP au atras cele mai mari volume.
00:30
Omniasig a avizat 88 de dosare de daună în ultimele zile din cauza viscoulului, a ninsorilor abundente şi a topirii rapide a zăpezii # Ziarul Financiar
Omniasig a avizat 88 de dosare de daună avizate în ultimele zile din cauza viscolilui, a ninsorilor abundente şi a topirii rapide a zăpezii, potrivit informaţiilor transmise de companie.
00:30
Allianz Grup a ajuns în 2025 la venituri totale de 187 mld. euro, în creştere cu 8,1%. Profitul net: peste 11 mld. euro # Ziarul Financiar
Grupul Allianz, din care face parte şi compania de asigurări Allianz-Ţiriac, a încheiat anul 2025 cu venituri totale de 187 mld. euro, înregistrând un avans de 8,1% faţă de 2024. Profitul net atribuit acţionarilor a depăşit 11 mld. euro, potrivit informaţiilor transmise de Allianz.
00:30
Cum a reuşit BCR să obţină un profit de 3,3 mld. lei în 2025, în creştere cu 20%, şi venituri de 6,5 mld. lei, +7%. Câte credite a dat? # Ziarul Financiar
Grupul BCR, care include a doua cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a obţinut anul trecut un profit net de 3,3 mld. lei (658 mil. euro), în creştere cu 20% faţă de câştigul raportat pentru anul 2024, în condiţiile majorării veniturilor şi a creditării.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.