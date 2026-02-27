Ce carte îţi recomandă Călin Matei, CEO al Groupama, cea mai mare companie de asigurări din România

08:15

Rebel Ventures, holdingul care deţine compania de dezvoltare de software RebelDot din Cluj-Na­po­ca, a ajuns la un porto­foliu de aproximativ 25 de start-up-uri tech, anul trecut, axându-se pe finanţa­rea proiectelor care au deja tracţiune comercială, în detrimentul celor aflate la stadiul de idee. Această schimbare a strategiei de investiţii presupune aloca­rea unor tichete mai mari pentru un număr mai redus de proiecte.