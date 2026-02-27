De ce este Stejarii considerat reperul serviciilor rezidenţiale în România: universul Stejarii aduce ospitalitatea în centrul serviciilor.

Ziarul Financiar, 27 februarie 2026 14:00



Acum 30 minute
14:15
Şantierul Naval Damen Galaţi trimite în şomaj peste 500 de angajaţi, prin rotaţie. “Portofoliul de comenzi nu asigură un volum de activitate constant” Ziarul Financiar
14:15
BNR avertizează asupra unei noi fraude deepfake care foloseşte imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova investiţii false; campania foloseşte şi numele CEO-ului Bitdefender Ziarul Financiar
Acum o oră
14:00
De ce este Stejarii considerat reperul serviciilor rezidenţiale în România: universul Stejarii aduce ospitalitatea în centrul serviciilor. Ziarul Financiar
14:00
Galaxy S26 şi noua generaţie de AI Phone: tehnologia care preia complexitatea Ziarul Financiar
14:00
Ce carte îţi recomandă Călin Matei, CEO al Groupama, cea mai mare companie de asigurări din România Ziarul Financiar
13:45
Statul a reuşit să se împrumute chiar şi cu dobândă de referinţă negativă, în franci elveţieni. Scad costurile cu dobânzile. Deci, se poate! Ziarul Financiar
13:45
Bursă. Producătorul de abrazive profesionale Carbochim şi-a adâncit pierderile în 2025 la 1,6 mil. lei. Veniturile au atins 28,3 mil. lei, minus 4% an/an Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:30
Bursă. Statul îşi impune punctul de vedere în AGA Fondului Proprietatea: Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, şi Alina Petre intră în consiliu; sunt revocaţi Istvan Sarkany şi Florian Munteanu Ziarul Financiar
12:15
Bursă. Producătorul de ambalaje Romcarbon, reduceri semnificative ale pierderilor consolidate în 2025. Compania trece pe profit la nivel individual Ziarul Financiar
12:00
Planul secret al lui Jeff Bezos: Imperiul AI de zeci de miliarde pregătit să cumpere industriile înainte ca inteligenţa artificială să le reinventeze Ziarul Financiar
12:00
Compania de stat IAR Braşov şi-a majorat cu peste 50% profitul în 2025, la 48 mil. lei. Acţiunile cresc cu 6% la Bursă Ziarul Financiar
12:00
Hollywoodul are un nou câştigător: Paramount învinge Netflix în cursa pentru Warner Bros Ziarul Financiar
11:45
Execuţia bugetară pe ianuarie 2026: Ministerul de Finanţe anunţă prima lună cu excedent bugetar din 2019 şi o creştere de 17,9% a veniturilor totale. Cifrele oficiale confirmă datele ZF. Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Transelectrica raportează profit net de 328 milioane lei în 2025, în scădere cu 44% an/an, la venituri operaţionale de 5,5 miliarde lei, minus 29% Ziarul Financiar
11:45
BNR avertizează: În 2025, comercianţii au scumpit produsele cu mai mult decât doar majorarea TVA, iar în 2026, eliminarea plafonului aplicat adaosului comercial ar putea duce la alte majorări de preţuri Ziarul Financiar
11:00
Bursă. MedLife sparge pragul de 3 mld. lei venituri în 2025, plus 17% faţă de anul anterior Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Transportatorul naţional de ţiţei Conpet Ploieşti anunţă afaceri de circa 550 mil. lei şi profit de 54 mil. lei în 2025 Ziarul Financiar
10:45
Bucureştiul mizează pe experienţe corporate la scară largă: cum FACE Convention Center redefineşte piaţa evenimentelor corporate Ziarul Financiar
10:45
Chery a ajuns la o reţea de peste 30 de dealeri în România, la mai puţin de un an de la lansarea pe piaţa locală Ziarul Financiar
10:45
Afacerile Cerealcom Dolj şi-au revenit în 2024: compania a raportat o cifră de afaceri de 1,4 mld. lei, cel mai ridicat nivel de până acum, şi a trecut de la pierdere la profit Ziarul Financiar
Afacerile companiei Cerealcom Dolj, cea mai mare firmă din grupul Cerealcom deţinut de omul de afaceri Mihai Anghel, şi-au revenit în 2024, potrivit datelor publi­cate recent pe site-ul Ministerul Finanţelor. Compania a raportat o cifră de afaceri netă de 1,43 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria sa, după ce, în 2023, veniturile se reduseseră la jumătate.
10:45
Bursă. Compania de distribuţie şi logistică Aquila a înregistrat venituri record de 3,5 mld. lei în 2025, dar profitul a scăzut cu 45% sub impactul impozitului minim pe cifra de afaceri. Acţiunile pierd 4% Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:30
Încă un război: Pakistan a început să bombardeze Afganistanul, atacând poziţiile militare ale talibanilor din Kabul şi Kandahar. Ironic, Rusia face apel la pace şi apel la diplomaţie Ziarul Financiar
10:30
Puiu Popoviciu reia investiţiile în Băneasa? Birourile Băneasa Business&Technology Park se finanţează cu 6,5 mil. euro Ziarul Financiar
10:30
Tesla revine pe segmentul maşinilor cu 7 locuri cu o nouă versiune a lui Model Y, după ce Model S şi Model X au ajuns la final de viaţă Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Investitorii redescoperă fostele SIF-uri pe măsură ce discounturile de tranzacţionare încep să fie privite acum ca oportunităţi reale: acţiunile Evergent s-au dublat în ultimul an, urmate de Infinity cu 79% şi Lion Capital cu 71%. Indicele BET-FI a depăşit dinamica indicelui principal BET, recuperând o parte din terenul pierdut în perioadele de subevaluare Ziarul Financiar
Fostele SIF-uri, redenumite în ultimii ani fonduri alternative de investiţii, revin în atenţia investitorilor pe măsură ce discount-urile de tranzacţionare mari încep să fie percepute ca oportunităţi reale.
10:15
Urmăriţi analiza pieţei de capital cu Gabriel Aldea, CEO adjunct al Investimental, la ZF Deschiderea de Astăzi: De ce este momentul actual potrivit pentru listări? Ziarul Financiar
10:15
Un avertisment fără precedent: Jack Dorsey, fondatorul Twitter, a dat afară jumătate din angajaţi şi spune că toate companiile mari vor face la fel din cauza AI-ului. Acţiunile au explodat cu 25% după anunţ Ziarul Financiar
10:00
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a raportat un profit record pentru 2025 de 4,66 mld. lei. Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie: 2025 a fost un an de creştere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieţei şi cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani Ziarul Financiar
10:00
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraţilor: Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră Ziarul Financiar
10:00
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Perspective macroeconomice şi geo-strategice cu privire la recalibrarea modelului de creştere economică a României în contextul noii normalităţi Ziarul Financiar
09:45
Surpriză: Nuclearelectrica a investit în obligaţiuni emise de Banca Transilvania Ziarul Financiar
09:45
Nuclearelectrica raportează un profit net de 2,4 miliarde lei în 2025, în creştere cu 40%, după vânzarea integrală a energiei pe piaţa liberă şi majorarea preţului mediu peste 530 lei/MWh Ziarul Financiar
09:45
BREAKING Romgaz raportează în 2025 un profit net istoric de peste 3,3 miliarde lei şi devine cea mai profitabilă companie energetică din România, depăşind Hidroelectrica, OMV Petrom, Nuclearelectrica şi Electrica Ziarul Financiar
09:30
Martin Wolf, comentator la Financial Times: Pentru a creşte natalitatea trebuie să ajutăm mamele Ziarul Financiar
Pentru Claudia Goldin, câştigă­toa­re a premiului Nobel pentru economie, să creşti copii este un job „lacom“. Un job lacom este unul care necesită nu doar un program lung, ci şi imprevizibil. Însă a fi părinte diferă de alte joburi asemănătoare, ca cele din investment banking de exemplu, prin faptul că este neplătit.
09:30
Bursă. One United Properties şi-a majorat profitul net cu 14% în 2025, la 426 mil. lei. Afacerile consolidate au atins 1,4 mld. lei Ziarul Financiar
09:30
Sphera Franchise Group închide 2025 cu profit în scădere cu peste 36%, pe fondul costurilor ridicate şi al unui consum slab, dar cu semne de stabilizare în T4 şi creştere a profitului normalizat Ziarul Financiar
09:30
Purcari Wineries şi-a crescut veniturile cu 14% în 2025, la 437 milioane lei, dar profitul net a scăzut cu 14% din cauza pierderilor valutare şi a amortizării mai ridicate Ziarul Financiar
09:15
Transgaz îşi dublează profitul în 2025, pe fondul tarifelor mai mari de transport şi al veniturilor financiare, deşi investiţiile şi construcţiile au tras în jos veniturile totale Ziarul Financiar
08:45
NuScale Power, partener în planul nuclear al României, sub presiune pe Wall Street: ţinta de preţ înjumătăţită la 20 de dolari. Acţiunile au minus 20% de la începutul anului şi minus 27% în 12 luni Ziarul Financiar
Acţiunile NuScale Power (SMR), compania americană care dezvoltă tehnologia reactoarelor modulare mici implicată în proiectul SMR din România, continuă să fie sub presiune pe bursă, după ce Cantor Fitzgerald a redus drastic ţinta de preţ, de la 55 la 20 de dolari
08:45
Banca Transilvania închide 2025 cu profit record de 4,66 miliarde lei, creştere solidă a activelor şi credite în avans, după un an marcat de fuziuni şi achiziţii regionale. Active de 224 mld. lei Ziarul Financiar
08:45
Romgaz îşi majorează profitul net cu 4,4% în 2025, la 3,35 miliarde lei, pe fondul vânzărilor mai mari de gaze şi al scăderii taxei pe veniturile suplimentare, în timp ce producţia de energie electrică scade cu aproape 15% Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:30
Ciprian Cazacu, easySales - platformă de automatizări pentru magazine online: Am crescut businessul cu aproape 50% în 2025. Majoritatea clienţilor noştri vând pe marketplace-ul eMAG Ziarul Financiar
easySales, start-up lansat în 2019 care automatizează conectarea magazinelor online la marketplace-uri şi servicii de curierat, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 6,31 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de anul anterior.
08:15
Impact mizează pe proiecte rezidenţiale de 1,6 mld. euro până în 2034. Aria Verdi, ansamblu de 430 mil. euro şi 865 de apartamente, printre cele mai mari investiţii din nordul Capitalei Ziarul Financiar
Compania imobiliară Impact Developer & Contractor (IMP), printre cei mai vechi emitenţi de la Bursa de Valori, intrând în 2026 în al treizecelea an ca firmă listată, are un plan de dezvoltare pentru perioada 2026–2034 care vizează proiecte rezi­denţiale cu o valoare brută cumu­lată de 1,61 mld. euro, mizând pe 7.870 de unităţi în cinci dez­voltări din Bucureşti, Constanţa şi Iaşi.
08:15
ZF IT Generation. Investor Watch. Tudor Ciuleanu, fondator, Rebel Ventures: Am ajuns la un portofoliu de 25 de start-up-uri. Anul trecut am schimbat strategia. Investim tichete mai mari în companii cu tracţiune şi lansăm propriul proiect de gaming anul acesta Ziarul Financiar
Rebel Ventures, holdingul care deţine compania de dezvoltare de software RebelDot din Cluj-Na­po­ca, a ajuns la un porto­foliu de aproximativ 25 de start-up-uri tech, anul trecut, axându-se pe finanţa­rea proiectelor care au deja tracţiune comercială, în detrimentul celor aflate la stadiul de idee. Această schimbare a strategiei de investiţii presupune aloca­rea unor tichete mai mari pentru un număr mai redus de proiecte.
08:15
Ce este “vibe coding” si cum faci trecerea la IT, chiar daca ai studiat altceva? “Câştig dublu din programare faţă de atunci când lucram în domeniul de beauty” Ziarul Financiar
Acum 12 ore
06:30
Peste 4 milioane de români şi-au făcut vacanţa în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria anul trecut şi au cheltuit peste 3 miliarde de euro Ziarul Financiar
Românii au lăsat 3 miliarde de euro în 2025 pe vacan­ţele în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria, principalele destinaţii de vară ale turiştilor autohtoni, potrivit estimărilor ZF.
Acum 24 ore
00:30
Bursa de la Bucureşti a scăzut joi cu 2%, FP, TLV şi SNP atrăgând cele mai mari volume, în contextul unor corecţii după creşteri susţinute la începutul anului şi ajustări normale ale pieţei Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti a închis joi în scădere cu aproximativ 2%, în contextul unor corecţii după o perioadă de creştere susţinută, cu indicele BET coborând la 28.413 de puncte, în timp ce tranzacţiile pe acţiuni precum TLV, FP şi SNP au atras cele mai mari volume.
00:30
Omniasig a avizat 88 de dosare de daună în ultimele zile din cauza viscoulului, a ninsorilor abundente şi a topirii rapide a zăpezii Ziarul Financiar
Omniasig a avizat 88 de dosare de daună avizate în ultimele zile din cauza viscolilui, a ninsorilor abundente şi a topirii rapide a zăpezii, potrivit informaţiilor transmise de companie.
00:30
Allianz Grup a ajuns în 2025 la venituri totale de 187 mld. euro, în creştere cu 8,1%. Profitul net: peste 11 mld. euro Ziarul Financiar
Grupul Allianz, din care face parte şi compania de asigurări Allianz-Ţiriac, a încheiat anul 2025 cu venituri totale de 187 mld. euro, înregistrând un avans de 8,1% faţă de 2024. Profitul net atribuit acţionarilor a depăşit 11 mld. euro, potrivit informaţiilor transmise de Allianz.
00:30
Cum a reuşit BCR să obţină un profit de 3,3 mld. lei în 2025, în creştere cu 20%, şi venituri de 6,5 mld. lei, +7%. Câte credite a dat? Ziarul Financiar
Grupul BCR, care include a doua cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a obţinut anul trecut un profit net de 3,3 mld. lei (658 mil. euro), în creştere cu 20% faţă de câştigul raportat pentru anul 2024, în condiţiile majorării veniturilor şi a creditării.
