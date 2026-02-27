Cea mai puternică luptă din istoria Hollywood-ului are un nou câştigător: Paramount, în spatele căruia se află fiul miliardarului Larry Ellison, fonduri din Arabia Saudită, şi ginerele lui Trump, învinge Netflix în cursa pentru Warner Bros, punând pe masă o ofertă de 111 mld. euro

09:30

Pentru Claudia Goldin, câştigă­toa­re a premiului Nobel pentru economie, să creşti copii este un job „lacom“. Un job lacom este unul care necesită nu doar un program lung, ci şi imprevizibil. Însă a fi părinte diferă de alte joburi asemănătoare, ca cele din investment banking de exemplu, prin faptul că este neplătit.