Tranzacţie finalizată: tbi bank, activă şi în România, intră în portofoliul fondului american de private equity, Advent Internaţional
Ziarul Financiar, 27 februarie 2026 16:00
Gigantul Starlink deţinut de Elon Musk - liderul pieţei de servicii de internet prin satelit din România, şi-a înmatriculat o filială locală în octombrie 2025 # Ziarul Financiar
Starlink, subsidiara de servicii de internet prin satelit a gigantului american SpaceX controlat de miliardarul Elon Musk şi liderul pieţei de profil din România după numărul de clienţi, şi-a înregistrat o entitate juridică locală în Bucureşti în octombrie 2025, potrivit unor date publicate recent în Monitorul Oficial.
Cea mai puternică luptă din istoria Hollywood-ului are un nou câştigător: Paramount, în spatele căruia se află fiul miliardarului Larry Ellison, fonduri din Arabia Saudită, şi ginerele lui Trump, învinge Netflix în cursa pentru Warner Bros, punând pe masă o ofertă de 111 mld. euro # Ziarul Financiar
Vin noi americani în sistemul bancar românesc: Fondul de investiţii american Advent International preia tbi bank, cu operaţiuni şi în România, după aprobarea BCE # Ziarul Financiar
În sistemul bancar românesc este din anii 90' Citibank.
Afacerile Cerealcom Dolj şi-au revenit în 2024: compania a raportat o cifră de afaceri de 1,4 mld. lei, cel mai ridicat nivel de până acum, şi a trecut de la pierdere la profit # Ziarul Financiar
Afacerile companiei Cerealcom Dolj, cea mai mare firmă din grupul Cerealcom deţinut de omul de afaceri Mihai Anghel, şi-au revenit în 2024, potrivit datelor publicate recent pe site-ul Ministerul Finanţelor. Compania a raportat o cifră de afaceri netă de 1,43 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria sa, după ce, în 2023, veniturile se reduseseră la jumătate.
Bursă. Investitorii redescoperă fostele SIF-uri pe măsură ce discounturile de tranzacţionare încep să fie privite acum ca oportunităţi reale: acţiunile Evergent s-au dublat în ultimul an, urmate de Infinity cu 79% şi Lion Capital cu 71%. Indicele BET-FI a depăşit dinamica indicelui principal BET, recuperând o parte din terenul pierdut în perioadele de subevaluare # Ziarul Financiar
Fostele SIF-uri, redenumite în ultimii ani fonduri alternative de investiţii, revin în atenţia investitorilor pe măsură ce discount-urile de tranzacţionare mari încep să fie percepute ca oportunităţi reale.
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a raportat un profit record pentru 2025 de 4,66 mld. lei. Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie: 2025 a fost un an de creştere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieţei şi cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani # Ziarul Financiar
Martin Wolf, comentator la Financial Times: Pentru a creşte natalitatea trebuie să ajutăm mamele # Ziarul Financiar
Pentru Claudia Goldin, câştigătoare a premiului Nobel pentru economie, să creşti copii este un job „lacom“. Un job lacom este unul care necesită nu doar un program lung, ci şi imprevizibil. Însă a fi părinte diferă de alte joburi asemănătoare, ca cele din investment banking de exemplu, prin faptul că este neplătit.
NuScale Power, partener în planul nuclear al României, sub presiune pe Wall Street: ţinta de preţ înjumătăţită la 20 de dolari. Acţiunile au minus 20% de la începutul anului şi minus 27% în 12 luni # Ziarul Financiar
Acţiunile NuScale Power (SMR), compania americană care dezvoltă tehnologia reactoarelor modulare mici implicată în proiectul SMR din România, continuă să fie sub presiune pe bursă, după ce Cantor Fitzgerald a redus drastic ţinta de preţ, de la 55 la 20 de dolari
Ciprian Cazacu, easySales - platformă de automatizări pentru magazine online: Am crescut businessul cu aproape 50% în 2025. Majoritatea clienţilor noştri vând pe marketplace-ul eMAG # Ziarul Financiar
easySales, start-up lansat în 2019 care automatizează conectarea magazinelor online la marketplace-uri şi servicii de curierat, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 6,31 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de anul anterior.
