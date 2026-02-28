Energy Fest se întoarce în Capitală la începutul lunii martie
Buletin de București, 28 februarie 2026 03:10
Energy Fest se întoarce în Capitală la începutul lunii martie, potrivit unui anunț al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Festivalul dedicat energiei electrice, aflat la a patra ediție, va avea loc în perioada 6-7 martie în campusul de pe Splaiul Independenței. „De la instalații pentru producerea de energie electrică, surse de energie […]
• • •
Acum 2 ore
03:10
02:40
EXCLUSIV | Vestigiile de la Unirii dispar sub noul planșeu, dar ajung pe ecrane: panouri digitale și „marcarea în paviment” propuse în loc de „muzeu viu” # Buletin de București
Bucureștenii ar putea vedea descoperirile arheologice din Piața Unirii prin intermediul unor panouri digitale cu touch-screen, a transmis Ministerul Culturii la solicitarea Buletin de București. În urma săpăturilor pentru planșeu, au fost descoperite relicvele mai multor locuințe, vechi de cel puțin 100 de ani. Acestea vor fi însă astupate și nu vor fi expuse publicului […]
Acum 12 ore
19:30
Primăria Sectorului 6 a anunțat că se reia amenajarea malului sudic al Lacului Morii, după ce a obținut acordul din partea Administrației Naționale Apele Române, după mai bine de un an de discuții administrative. Lucrările vor începe în această primăvară, în funcție de condițiile meteorologice, iar de acestea se va ocupa Administrația Domeniului Public și […]
19:20
Târg caritabil și adopții de pisici la Miau Cafe, în acest weekend. Cafeneaua se va închide în martie # Buletin de București
În acest weekend, la Miau Cafe are loc un târg caritabil și un eveniment de adopții de pisici, în contextul în care cafeneaua este în plin proces de evacuare. Reprezentanții localului au solicitat ajutor pentru relocarea animalelor, la începutul acestui an, după ce proprietarul locației a oprit apa. Cafeneaua se află pe strada Între Gârle […]
17:00
Primarul Rareș Hopincă a transmis o serie de clarificări în ceea ce privește înființarea „Companiei Sectorului 2", o societate comercială a Primăriei care să se ocupe de „lucrările de infrastructură". Edilul declară că nu este vorba despre o modalitate prin care să fenteze reforma sau de o structură paralelă. „Oradea, Cluj, Timișoara, sectoarele Bucureștiului au […]
16:30
Un nou tren electric Alstom a fost introdus în circulație pe ruta București Nord – Arad și retur, prin Craiova și Timișoara, de astăzi # Buletin de București
CFR Călători a introdus în circulație de astăzi, 27 februarie 2026, un nou tren electric Alstom RE Coradia Stream, material rulant preluat de la Autoritatea Română pentru Reformă Feroviară. Noua ramă circulă pe ruta București Nors – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur, asigurând formarea a două trenuri InterRegio, potrivit comunicatului CFR Călători, […]
16:00
Patinoarul Berceni Arena a anunțat programul de agrement pentru weekendul 27 februarie – 1 martie 2026. Se vor organiza sesiuni de patinaj vineri, sâmbătă și duminică. Începând cu luna ianuarie, persoanele care doresc să patineze la Berceni Arena pot face rezervări online, pe site-ul oficial. Măsura are ca scop reducerea cozilor și a timpilor de […]
15:50
TPBI: Mai multe linii vor fi reorganizate de luni, pentru lucrări la infrastructura de tramvai # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că mai multe linii de tramvai și de autobuz vor fi organizate de luni, 2 martie, potrivit unui comunicat. Măsura a fost dispusă ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada […]
15:40
Meciul Dinamo București – FC Argeș Pitești ar putea devia patru linii STB duminică seară # Buletin de București
Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară, pe 1 martie, potrivit unui comunicat al Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în contextul desfășurării meciului de fotbal Dinamo București – FC Argeș Pitești. Sunt vizate liniile 86, 90, 104 și 143, dar vor fi deviate numai dacă situația […]
Acum 24 ore
15:10
Până când se pot înregistra mașinile electrice și hibrid pentru a beneficia de parcare gratuită pe locurile PMB # Buletin de București
Bucureștenii care dețin mașini hibrid sau complet electrice trebuie să le reînregistreze pentru a beneficia în continuare de parcare gratuită pe locurile administrate de Primăria Capitalei (PMB), cele albastre. Compania Municipală Parking îi anunță pe șoferi că termenul limită este 28 februarie. Cei care nu înregistrează mașinile pierd gratuitatea Având în vedere Hotărârile Consiliului General […]
14:20
Un parc fotovoltaic va fi construit pe aeroportul Otopeni, cu fonduri europene # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic ce va fi construit în proximitatea Pistei nr. 2 de pe aeroportul Otopeni, dar și pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului. Proiectul are ca obiectiv acoperirea a cel puțin 70% din consumul anual propriu din surse regenerabile, […]
12:50
Surpare de șosea din cauza lucrărilor pentru Magistrala 6, în zona Fântâna Miorița | Club Feroviar # Buletin de București
O surpare de șosea a apărut în zona Fântâna Miorița din cauza lucrărilor ce sunt efectuate pentru Magistrala 6 de metrou, cea care va face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, anunță Club Feroviar. Din cauza acesteia, traficul din nordul orașului a fost afectat. În prezent se fac verificări pentru a se stabili […]
12:10
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a anunțat că următorul târg de adopții va fi organizat în cadrul evenimentului PetExpo. Cei care doresc să adopte un animăluț sunt așteptați în zilele de14 și 15 martie, sâmbătă și duminică, la ROMEXPO. Pentru a lua parte la târg, doritorii trebuie să plătească bilet. Nou târg de […]
11:40
Mega-bordelul din București: 11 persoane au fost reținute, iar alte 4 sunt sub control judiciar # Buletin de București
În urma perchezițiilor efectuate joi, 26 februarie, în dosarul ce privește exploatarea unor tinere în mega-bordelul din București, DIICOT anunță că 11 inculpați au fost reținuți, iar alți 4 au fost puși sub control judiciar. Oamenii legii au găsit și confiscat sume de bani, bijuterii, mașini și droguri de mare risc. Un total 24 de […]
11:40
Partidul REPER reclamă un „abuz de drept” în blocarea investirii unui consilier general. Prefect: „Blocajele nu sunt conforme cu conduita unui ales local” # Buletin de București
Partidul REPER a sesizat Instituția Prefectului și a reclamat blocarea deliberată a investirii Georgianei Diță în funcția de consilier general al Capitalei. Consilierii PSD, AUR și PUSL refuză să participe la ședințele Consiliului General și împiedică astfel formarea cvorumului necesar atât pentru depunerea jurământului consilierei REPER, cât și pentru adoptarea unor proiecte aflate pe ordinea […]
10:00
VIDEO | „Lecție” de educației civică în tramvaiul 32: „E vorba de civilizație, acasă poți să faci ce vrei” # Buletin de București
Oameni gălăgioși, care o ocupă mai multe locuri sau care fac mizerie în STB, sunt doar câteva dintre tipurile de călători ce pot fi întâlnite în București. O cursă cu tramvaiul 32 s-a transformat rapid într-o adevărată lecție de educație civică pe care un bătrân a ținu-o unei tinere. Acesta îi reproșează fetei că sta […]
08:40
Amenzi de 500 de lei pentru membrii Comisiei de Fond Funciar a Capitalei care „au chiulit”. Prefect: „Plătim penalități. Problema a fost că nu au anunțat că lipsesc” # Buletin de București
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a amendat joi cu câte 500 de lei fiecare membru al Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București care a absentat de la ședință. Instituția a anulat întâlnirea din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi figurau dosare de retrocedare cu sentințe definitive în instanță iar întârzierile în soluționarea acestora […]
06:40
Când ar putea începe lucrările la Pasajul Basarab, care nu a fost recepționat de 15 ani # Buletin de București
Pasajul Basarab ar putea intra în reparații în această vară, după aproape 15 ani în care nu a fost recepționat oficial, a anunțat Primăria Capitalei joi. Administrația locală a precizat că intervențiile sunt în fază de pregătire, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026. În […]
06:20
Apartamentele noi aflate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din România, în prezent, potrivit unei analize Imobiliare.ro, deși cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de peste un deceniu, cea din Cluj-Napoca. Analiza arată că apartamentele noi din Capitală sunt scoase la vânzare, în medie, […]
06:00
CNAIR | Emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată sâmbătă, din cauza unor lucrări de mentenanță la infrastructură tehnică # Buletin de București
Lucrările de mentenanță la infrastructură tehnică pot îngreuna emiterea rovinietei și a peajului, pentru conducătorii auto. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). anunță că măsura va fi luată, sâmbătă, 28 februarie. Utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România trebuie să știe că lucrările de mentenanță vor avea loc în următoarele intervale […]
Ieri
03:10
Doamnele și domnișoarele vor putea vizita Muzeul Național „Grigorie Antipa" gratuit, duminică, 1 martie 2026. Vestea a fost anunțată de reprezentanții instituției de cultură într-un comunicat de presă. „Vă invităm așadar duminică, 1 Martie 2026, între orele 10:00 – 18:00, să petreceți momente frumoase alături de noi, să descoperiți povești fascinante despre natură și să […]
02:20
HARTA FINALĂ | Proiectul „Orbital București” avansează strict instituțional. DR1 a primit decizia etapei de încadrare # Buletin de București
Drumul Radial 1 (DR1), numit și Vest Expres, parte din proiectul de amploare Orbital București, este cu un pas mai aproape de a obține acordul de mediu. Agenția Națională pentru Protecția Mediului a emis decizia etapei de încadrarea, după cum anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București. Stadiul pentru realizarea Drumului Radial 1 Drumul […]
02:10
„Beidermann și incendiatorii”, săptămâna viitoare, pe scena Aulei Magna de la Politehnica # Buletin de București
Săptămâna viitoarea duce o nouă piesă de teatru pe scena Aulei Magna de la Politehnica. „Beidermann și incendiatorii" va fi pusă în scenă pe data de 3 martie, începând cu ora 19:00, potrivit platformei dedicate evenimentelor. Sceneta se desfășoară în colaborare cu UNATC, în cadrul proiectului „Teatrul de Marți". Piesa de teatru se concentrează asupra […]
26 februarie 2026
22:10
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Recomandări culturale pentru 27 februarie – 5 martie # Buletin de București
Acum că suntem marked safe de temperaturi cu minus, zăpezi, gheață, bălți și acoperișuri scurgătoare, hai să vizualizăm primăvara. Mi-au căzut ochii peste această imagine aeriană din 1972, postată de „Aici a fost o pădure", cu infama zonă din Parcul IOR care acum e retrocedată. Un utilizator de Facebook crede că e AI, altul îi […]
20:40
Primarul general despre scoaterea păcănelelor din București: „Trebuie să avem o discuție și o dezbatere. Pot fi taxate și aduc bani la buget” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a declarat joi că este nevoie de o dezbatere amplă înainte de a lua o decizie privind scoaterea păcănelelor din București. Edilul a menționat că, deși personal este împotriva păcănelelor, o astfel de măsură trebuie analizată din toate perspectivele. Controversata problemă a banilor care „vin la buget" în urma acestor păcănele […]
20:20
Trei asocieri de firme au depus oferte la licitația Primăriei Capitalei pentru panouri de informare în stațiile STB, termenul limită fiind 26 februarie 2026. În decembrie 2025, Primăria Municipiului București a postat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație intitulat „Furnizarea sistemului integrat ITS, execuția lucrărilor și prestarea serviciilor asociate obiectivului de investiții […]
18:00
Paul Daniel, Lucas Debargue și Joshua Hopkins, în premieră pe scena Filarmonicii George Enescu # Buletin de București
În premieră pe scena Filarmonicii George Enescu, dirijorul Paul Daniel, pianistul Lucas Debargue și baritonul Joshua Hopkins vor fi protagoniștii concertelor vocal-simfonice din 26 și 27 februarie. Cei trei cânta, cu casa închisă. Muzicienii vor sustine un program special, cu Gershwin, Rahmaninov și Walton. Programul include Uvertura Strike up the Band de George Gershwin, Concertul nr. […]
16:30
Un avion cu destinația Londra s-a întors la Otopeni la puțin timp de la decolare. Pasagerii au fost debarcați # Buletin de București
Un avion cu destinația Londra (LTN), al companiei Wizz Air, s-a întors la aeroportul Otopeni după puțin timp de la decolare. Acesta a decolat joi, 26 februarie, la ora 12:10, de pe aeroportul „Henri Coandă". Este vorba despre un
15:50
Ciprian Ciucu susține că bucureștenii au așteptări prea mari în prima zi după ce ninge: „Au fost muncitori care au leșinat” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu, a declarat joi că presiunea publică și mediatică din primele ore după ce ninge puternic duce la reacții exagerate din partea primăriilor de sector și la suprasolicitarea muncitorilor din teren. Edilul a afirmat că au existat cazuri în care angajați ai firmelor de salubrizare și deszăpezire au leșinat după ce au […] The post Ciprian Ciucu susține că bucureștenii au așteptări prea mari în prima zi după ce ninge: „Au fost muncitori care au leșinat” appeared first on Buletin de București.
15:50
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România a depus jurământul joi, 26 februarie 2026. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA. Darryl Nirenberg este noul ambasador al SUA în România și își va prelua funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan. Nirenberg a fost audiat în Comisia […] The post Ambasador nou la București. SUA „au deblocat“ postul după aproape un an appeared first on Buletin de București.
15:00
Sector 1 | Primăria investește peste 8 milioane de euro în ascensoare și rampe la două pasaje deja existente # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 pregătește o investiție de peste 8 milioane de euro pentru modernizarea și accesibilizarea a două pasaje pietonale deja existente, prin montarea de ascensoare și rampe pentru persoanele cu dizabilități. Investiția vizează pasajele pietonale Griviței și Turda, aflate în administrarea autorității locale, și au fost incluse în documentații tehnico-economice supuse aprobării Consiliului Local. […] The post Sector 1 | Primăria investește peste 8 milioane de euro în ascensoare și rampe la două pasaje deja existente appeared first on Buletin de București.
15:00
14:30
Aeroportul Otopeni va avea șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice. CNAB a lansat licitația # Buletin de București
Vor fi amplasate șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice la la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației pentru închirierea unui spațiu destinat acestui scop. Este vorba despre șapte stații de încărcare pentru autovehiculele electrice. Inițiativa are ca obiectiv creșterea gradului de confort pentru pasageri, tranziția către […] The post Aeroportul Otopeni va avea șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice. CNAB a lansat licitația appeared first on Buletin de București.
13:00
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a anunțat că linia 479 va fi prelungită până la Complexul Allegria. „Locuitorii din Complexul Rezidențial Allegria, aflat în localitatea Glina, vor beneficia de o linie de transport public începând de sâmbătă, 28 februarie 2026.”, se precizează în comunicatul TPBI. Traseul liniei 479 va fi prelungit de la actualul […] The post Linia 479 va fi prelungită până la Complexul Allegria, din acest weekend appeared first on Buletin de București.
11:40
Mega-bordel cu zeci de victime și trafic de cocaină, în Centrul Capitalei. DIICOT: Patru milioane de euro, „profit” din prostituție # Buletin de București
Procurorii DIICOT au efectuat joi, 26 februarie, un total 24 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Ialomița și Constanța, într-un dosar penal ce privește exploatarea unor tinere într-un mega-bordel din Capitală. Se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, încă […] The post Mega-bordel cu zeci de victime și trafic de cocaină, în Centrul Capitalei. DIICOT: Patru milioane de euro, „profit” din prostituție appeared first on Buletin de București.
11:20
10:40
Sector 1 | 24 de milioane de euro pentru modernizarea Parcului Bazilescu. Ce cumpără Primăria de acești bani # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 vrea să investească nu mai puțin de 122 de milioane de lei (circa 24 de milioane de euro) pentru modernizeze unui singur parc. În acest context, pe ordinea de zi suplimentară pentru ședința din 26 februarie a Consiliului Local, a fost adăugat un proiect de hotărâre prin se dorește aprobarea documentației și […] The post Sector 1 | 24 de milioane de euro pentru modernizarea Parcului Bazilescu. Ce cumpără Primăria de acești bani appeared first on Buletin de București.
08:40
Protocol de cooperare pentru Prelungirea Ghencea. Calendarul lucrărilor, asumat de CNAIR și PMB # Buletin de București
Primăria Capitalei îşi propune să încheie un protocol de cooperare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi Ministerul Transporturilor, pentru finalizarea lucrărilor de pe Prelungirea Ghencea și implicit, extinderea liniei de tramvai 41. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus la votul consilierilor generali în ședința de joi, 26 februarie. […] The post Protocol de cooperare pentru Prelungirea Ghencea. Calendarul lucrărilor, asumat de CNAIR și PMB appeared first on Buletin de București.
06:30
„Ruta șmecherilor” din Sectorul 3. Cum fentează șoferii intersecția de la gura de metrou Pantelimon # Buletin de București
În Sectorul 3, mai mulți șoferi folosesc „ruta șmecherilor”, ocolind în fiecare zi coloanele formate în zona stației de metrou Pantelimon, la orele de vârf. Conducătorii auto folosesc parcarea situată în apropierea parcului Pantelimon și chiar trotuarul pentru a ieși direct în intersecție. Problema a fost semnalată redacției Buletin de București de către un cititor, […] The post „Ruta șmecherilor” din Sectorul 3. Cum fentează șoferii intersecția de la gura de metrou Pantelimon appeared first on Buletin de București.
06:20
Sector 1 | Primăria a început să plombeze gropile din carosabil apărute după zăpadă # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat, într-un comunicat, că a început lucrările de reparații ale carosabilului în mai multe zone din sector, ca urmare a degradărilor apărute după sezonul rece. Intervențiile sunt realizate de echipele Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și se desfășoară etapizat, în funcție de condițiile meteo și de […] The post Sector 1 | Primăria a început să plombeze gropile din carosabil apărute după zăpadă appeared first on Buletin de București.
06:20
Direcția de Protecție a Animalelor din subordinea Consiliului Județean Ilfov a anunțat o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici. Un total de 300 de feline urmează să fie sterilizate în lunile martie și aprilie. Campania are scopul de a preveni abandonul puilor nedoriți. În acest context, cetățenii sunt încurajați să aducă atât patrupezii cu proprietar, […] The post Sterilizare gratuită pentru pisicile din Ilfov appeared first on Buletin de București.
06:10
Porți deschise și activități de pregătire a populației, în Săptămâna Protecției Civile # Buletin de București
Săptămâna Protecţiei Civile se desfășoară în perioada 26 februarie – 4 martie 2026. Rolul acesteia este de a informa, educa și pregăti populația, în domeniul situațiilor de urgență. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov organizează o serie de activități pentru public. Ce activități se desfășoară în Săptămâna Protecției Civile O parte a […] The post Porți deschise și activități de pregătire a populației, în Săptămâna Protecției Civile appeared first on Buletin de București.
06:10
Amenzi de 150.000 de euro pentru operatorii de salubrizare, din cauza deszăpezirii. Într-un sector, „taxa de așteptare” a fost de peste 25.000 de euro pe zi # Buletin de București
Operatorii de salubrizare din Capitală au primit amenzi în valoare de 760.000 de lei, adică aproximativ 150.000 de euro din cauza deszăpezirii, după cum a anunțat Poliția Locală a Municipiului București (PLMB). În perioada 19 – 25 februarie, cele mai multe probleme au fost constatate în Sectoarele 1 și 3. Operatorilor de salubrizare li s-a […] The post Amenzi de 150.000 de euro pentru operatorii de salubrizare, din cauza deszăpezirii. Într-un sector, „taxa de așteptare” a fost de peste 25.000 de euro pe zi appeared first on Buletin de București.
06:10
ASPA | Intervenții în lanț, după scandalul „abatoarelor”: zeci de câini abandonați, preluați din mai multe sectoare # Buletin de București
Câini lăsați pe stradă, pui abandonați în cutii sau în fața blocurilor și animale fără hrană timp de săptămâni, sunt situațiile la care au intervenit, în ultimele zile, echipele Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) în mai multe sectoare ale Capitalei, în urma sesizărilor primite și în colaborare cu polițiștii locali și alte instituții. […] The post ASPA | Intervenții în lanț, după scandalul „abatoarelor”: zeci de câini abandonați, preluați din mai multe sectoare appeared first on Buletin de București.
05:40
Sector 2 | Asistenți personali profesioniști, pentru peroanele cu dizabilități. Cum se poate aplica # Buletin de București
Cinci asistenți personali profesioniști vor fi recrutați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în cadrul proiectului „Rețeaua APP – Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități”. Programul este coordonat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. […] The post Sector 2 | Asistenți personali profesioniști, pentru peroanele cu dizabilități. Cum se poate aplica appeared first on Buletin de București.
05:10
La final de februarie, hub-ul cultural deGalben, din Piața Amzei, sărbătorește mărțișorul. Între 27 februarie și 1 martie 2026, vizitatorii vor găsi aici ateliere creative, expoziții realizate de elevi și obiecte handmade. Organizate în parteneriat cu Art Safari New Museum, atelierele sunt dedicate copiilor din Sectorul 1 și vor fi coordonate de specialiști în educație […] The post Ateliere de mărțișor, la hub-ul cultural deGalben appeared first on Buletin de București.
04:50
Sector 2 | Nota de plată pentru Parcul Moroeni crește cu un milion de lei înainte de începerea lucrărilor # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 ar urma să plătească mai mult pentru exproprierea unui imobil aflat în proprietate privată, expropriere necesară pentru a putea fi realizat Parcul Moroeni. Proiectul de hotărâre pentru modificarea sumei va fi supus votului Consiliul Local Sector 2. Ședința ordinară a fost convocată pentru ziua de joi, 26 februarie, ora 15:00. Cât costă […] The post Sector 2 | Nota de plată pentru Parcul Moroeni crește cu un milion de lei înainte de începerea lucrărilor appeared first on Buletin de București.
04:40
Vremea se încălzește la început de martie. Ultimele zile din luna februarie aduc temperaturi ceva mai scăzute, care se vor situa între -7 grade noaptea și 6 grade, ziua. Joi, 26 februarie, vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. […] The post METEO | Temperaturi crescute, la început de martie appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:10
Sector 2 | Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă” # Buletin de București
Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă”, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat în Consiliul Local din Sectorul 2. Proiectul, ce ar urma să aibă peste 600 de beneficiari, va fi supus la vot în ședința ordinară de joi, 26 februarie. Suportul alimentar se va acorda cu titlu gratuit, în limita […] The post Sector 2 | Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă” appeared first on Buletin de București.
25 februarie 2026
22:00
Piedone are interdicție să ocupe funcții publice, dar a găsit o cale să revină la Primăria Sectorului 4. A devenit consilierul lui Băluță # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a devenit consilierul primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, scrie Gândul. Informația a fost confirmată și de sursele Buletin de București. Piedone a fost angajat pentru a-l reprezenta pe Daniel Băluțî în relaţia cu Primăria Municipiului Bucureşti şi cu cetăţenii Sectorului 4. Potrivit informațiilor BdB, acesta a primit […] The post Piedone are interdicție să ocupe funcții publice, dar a găsit o cale să revină la Primăria Sectorului 4. A devenit consilierul lui Băluță appeared first on Buletin de București.
