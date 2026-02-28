DGASPC Sector 1 mută câteva servicii la noul sediu din strada Mureș, de luni

16:30

Un avion cu destinația Londra (LTN), al companiei Wizz Air, s-a întors la aeroportul Otopeni după puțin timp de la decolare. Acesta a decolat joi, 26 februarie, la ora 12:10, de pe aeroportul „Henri Coandă". Este vorba despre un Airbus A321 Wizz Air. Potrivit BoardingPass, piloții aeronavei au solicitat să intre într-o zonă de așteptare […]