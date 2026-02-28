Un nou tramvai modernizat va circula pe linia 25

06:10

Operatorii de salubrizare din Capitală au primit amenzi în valoare de 760.000 de lei, adică aproximativ 150.000 de euro din cauza deszăpezirii, după cum a anunțat Poliția Locală a Municipiului București (PLMB). În perioada 19 – 25 februarie, cele mai multe probleme au fost constatate în Sectoarele 1 și 3. Operatorilor de salubrizare li s-a […]