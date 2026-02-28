FC SR Brașov, un proiect al fostului edil Allen Coliban, a intrat oficial în faliment. Administratorul judiciar al clubului se luptă în instanță pentru atragerea răspunderii fostului primar și a asociaților săi

15:10

540 de elevi din 13 școli din județele Brașov, Argeș și Sibiu participă la proiectul „Educație pentru un viitor sustenabil”, dezvoltat de Fundația Conservation Carpathia, care aduce copiii mai aproape de natură și le arată, concret, cum pot avea grijă de locul în care trăiesc. Proiectul este finanțat din Fondul pentru mediu, prin Programul vizând [...]